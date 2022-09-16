ETHF

Ethereumfair (ETHF) هو بلوكشين عام مبتكر يستخدم آلية إثبات العمل (PoW) التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي للتعدين باستخدام PoW، مما يضع ETHF كـ "رمز أصلي للذكاء الاصطناعي" حقيقي. من خلال دمج ثقافة الميم مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تهدف Ethereumfair إلى توفير نظام بيئي للبلوكشين مستقر وفعال وموزع للمستخدمين والمطورين. من خلال تعاون المعدنين والمجتمع، حققت Ethereumfair أداءً معززًا للشبكة وحرّكت المشاركة القوية من المجتمع.

اسم العملة المشفرةETHF

التصنيفNo.4582

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض210,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق20.72892674671695,2022-09-16

أدنى سعر0.004475860012881291,2024-10-06

البلوكتشين العامDIS

مقدمةEthereumfair (ETHF) هو بلوكشين عام مبتكر يستخدم آلية إثبات العمل (PoW) التي تتيح للمستخدمين الاستفادة من القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي للتعدين باستخدام PoW، مما يضع ETHF كـ "رمز أصلي للذكاء الاصطناعي" حقيقي. من خلال دمج ثقافة الميم مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تهدف Ethereumfair إلى توفير نظام بيئي للبلوكشين مستقر وفعال وموزع للمستخدمين والمطورين. من خلال تعاون المعدنين والمجتمع، حققت Ethereumfair أداءً معززًا للشبكة وحرّكت المشاركة القوية من المجتمع.

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