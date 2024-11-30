EARTHMETA

مشروع EarthMeta هو ميتافيرس لامركزي يقوم بترميز كوكب الأرض إلى مدن NFT قابلة للتداول. يمكن للمستخدمين شراء، تداول، وإدارة مدن افتراضية، وكسب مكافآت ضريبية.

اسم العملة المشفرةEARTHMETA

التصنيفNo.852

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.01%

المعروض المتداول1,437,539,666.67

إجمالي العرض2,100,000,000

إجمالي العرض2,100,000,000

معدل التداول0.6845%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.9930863881137821,2024-11-30

أدنى سعر0.013193198538408337,2025-04-16

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةمشروع EarthMeta هو ميتافيرس لامركزي يقوم بترميز كوكب الأرض إلى مدن NFT قابلة للتداول. يمكن للمستخدمين شراء، تداول، وإدارة مدن افتراضية، وكسب مكافآت ضريبية.

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