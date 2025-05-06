DONKEY

$DONKEY هي عملة إلكترونية مبنية على ثقافة "الحمير". وقد جذبت انتباهًا على مواقع التواصل الاجتماعي لارتباطها بمؤسس منصة بينانس، CZ، الذي يُشار إليه فكاهيًا بـ"الحمار". وتجسّد العملة المعنى الرمزي للحمير في ثقافات الشرق الأوسط والعالم.

اسم العملة المشفرةDONKEY

التصنيفNo.1039

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.015135276452997948,2025-05-06

أدنى سعر0.00819907823226935,2025-05-06

البلوكتشين العامBSC

مقدمة$DONKEY هي عملة إلكترونية مبنية على ثقافة "الحمير". وقد جذبت انتباهًا على مواقع التواصل الاجتماعي لارتباطها بمؤسس منصة بينانس، CZ، الذي يُشار إليه فكاهيًا بـ"الحمار". وتجسّد العملة المعنى الرمزي للحمير في ثقافات الشرق الأوسط والعالم.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.