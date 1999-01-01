DOMIN

شبكة Domin هي منصة تجارة إلكترونية متعددة السلاسل، تُدمج المدفوعات القائمة على تقنية بلوكتشين مع إدارة آمنة لبيانات المستهلكين على السلسلة. بالاستفادة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والبنية التحتية اللامركزية، تُمكّن الشبكة من استرداد الأصول بسلاسة، وإجراء معاملات عبر الحدود، وضمان شفافية ملكية البيانات. تربط شبكة دومين بين اقتصاديات الويب 2 والويب 3، وتُمكّن المستخدمين من تحكم أكبر، مع تعزيز الابتكار في التجارة العالمية.

اسم العملة المشفرةDOMIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامKLAY

مقدمةشبكة Domin هي منصة تجارة إلكترونية متعددة السلاسل، تُدمج المدفوعات القائمة على تقنية بلوكتشين مع إدارة آمنة لبيانات المستهلكين على السلسلة. بالاستفادة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والبنية التحتية اللامركزية، تُمكّن الشبكة من استرداد الأصول بسلاسة، وإجراء معاملات عبر الحدود، وضمان شفافية ملكية البيانات. تربط شبكة دومين بين اقتصاديات الويب 2 والويب 3، وتُمكّن المستخدمين من تحكم أكبر، مع تعزيز الابتكار في التجارة العالمية.

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