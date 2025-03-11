DINO

أهلاً بكم في CODING DINO! $DINO هو أول توكن ميم مبني على بروتوكول ERC50. لا يحتاج إلى مديرين، لا إلى برمجيات خبيثة. متوافق مع ERC-20، مفتوح المصدر، بجودة عالية.

اسم العملة المشفرةDINO

التصنيفNo.3187

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض20,000,000,000

إجمالي العرض19,999,980,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.004347364333646112,2025-05-21

أدنى سعر0.000032333398747547,2025-03-11

البلوكتشين العامBASE

مقدمةأهلاً بكم في CODING DINO! $DINO هو أول توكن ميم مبني على بروتوكول ERC50. لا يحتاج إلى مديرين، لا إلى برمجيات خبيثة. متوافق مع ERC-20، مفتوح المصدر، بجودة عالية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
DINO/USDT
DINO
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (DINO)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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