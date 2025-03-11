DINO

أهلاً بكم في CODING DINO! $DINO هو أول توكن ميم مبني على بروتوكول ERC50. لا يحتاج إلى مديرين، لا إلى برمجيات خبيثة. متوافق مع ERC-20، مفتوح المصدر، بجودة عالية.

اسم العملة المشفرةDINO

التصنيفNo.3187

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض20,000,000,000

إجمالي العرض19,999,980,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.004347364333646112,2025-05-21

أدنى سعر0.000032333398747547,2025-03-11

البلوكتشين العامBASE

مقدمةأهلاً بكم في CODING DINO! $DINO هو أول توكن ميم مبني على بروتوكول ERC50. لا يحتاج إلى مديرين، لا إلى برمجيات خبيثة. متوافق مع ERC-20، مفتوح المصدر، بجودة عالية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.