DBT

إن Debitist عبارة عن منصة Web3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتمكين المستثمرين والمهتمين بالعملات المشفرة من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي وأدوات ذكية ومكافآت - مما يحول البيانات إلى ميزتك الاستراتيجية في عالم الكريبتو.

اسم العملة المشفرةDBT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةإن Debitist عبارة عن منصة Web3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتمكين المستثمرين والمهتمين بالعملات المشفرة من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي وأدوات ذكية ومكافآت - مما يحول البيانات إلى ميزتك الاستراتيجية في عالم الكريبتو.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.