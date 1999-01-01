COCOROETH

$COCORO هو توكن تكريمي مستوحى من Cocoro، وهو كلب شيبا إينو أسود وأبيض يبلغ من العمر 10 سنوات أنقذته Atsuko Sato، حارسة Doge الأصلي، Kabosu.

اسم العملة المشفرةCOCOROETH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمة$COCORO هو توكن تكريمي مستوحى من Cocoro، وهو كلب شيبا إينو أسود وأبيض يبلغ من العمر 10 سنوات أنقذته Atsuko Sato، حارسة Doge الأصلي، Kabosu.

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