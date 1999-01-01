CHK

توكن Chuckle ($CHK) هو عملة ميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في التفاعل من خلال الفكاهة والشفافية وتجارب الذكاء الاصطناعي التفاعلية. تجمع Chuckle بين أدوات الشخصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واللعب، وتكاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، لتجمع مستخدمي Web2 وWeb3 في بيئة متطورة.

اسم العملة المشفرةCHK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض15.000.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن Chuckle ($CHK) هو عملة ميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في التفاعل من خلال الفكاهة والشفافية وتجارب الذكاء الاصطناعي التفاعلية. تجمع Chuckle بين أدوات الشخصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واللعب، وتكاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، لتجمع مستخدمي Web2 وWeb3 في بيئة متطورة.

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