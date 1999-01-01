CHISAI

Chis AI هو مزود خدمات ذكاء اصطناعي متقدم، مصمم لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة وفعّالة. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على نماذج وصول API القياسية، فإن Chis AI متكامل تمامًا مع تقنية البلوكتشين، مما يتيح نظام وصول قائم على الرموز يضمن المرونة وقابلية التوسع والتحكم اللامركزي.

اسم العملة المشفرةCHISAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةChis AI هو مزود خدمات ذكاء اصطناعي متقدم، مصمم لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة وفعّالة. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على نماذج وصول API القياسية، فإن Chis AI متكامل تمامًا مع تقنية البلوكتشين، مما يتيح نظام وصول قائم على الرموز يضمن المرونة وقابلية التوسع والتحكم اللامركزي.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
CHISAI/USDT
Chis AI
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (CHISAI)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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