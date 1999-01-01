CHISAI

Chis AI هو مزود خدمات ذكاء اصطناعي متقدم، مصمم لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة وفعّالة. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على نماذج وصول API القياسية، فإن Chis AI متكامل تمامًا مع تقنية البلوكتشين، مما يتيح نظام وصول قائم على الرموز يضمن المرونة وقابلية التوسع والتحكم اللامركزي.

اسم العملة المشفرةCHISAI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةChis AI هو مزود خدمات ذكاء اصطناعي متقدم، مصمم لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي سلسة وفعّالة. بخلاف منصات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على نماذج وصول API القياسية، فإن Chis AI متكامل تمامًا مع تقنية البلوكتشين، مما يتيح نظام وصول قائم على الرموز يضمن المرونة وقابلية التوسع والتحكم اللامركزي.

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