B

تميمة BSC للبناء، B تعني — Build، BNB، Binance.

اسم العملة المشفرةB

التصنيفNo.212

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)28.43%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4184453036641944,2025-05-26

أدنى سعر0.019709454189265372,2025-05-17

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتميمة BSC للبناء، B تعني — Build، BNB، Binance.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.