BUCKAZOIDS

ظهرت عملات Buckazoids لأول مرة في لعبة الخيال العلمي والمغامرات "سبيس كويست 3" عام 1989، التي طورتها شركة سييرا أون لاين. في اللعبة، استُخدمت هذه العملات الذهبية - التي تحمل رمز "₿" عموديًا وفئات رقمية - كعملة عالمية بين المجرات. استخدمها اللاعبون لشراء المعدات، ودفع تكاليف النقل، والتداول مع تجار الفضاء. ويمكن اعتبارها مثالًا مبكرًا على عملة رقمية "لامركزية" في عالم افتراضي.

اسم العملة المشفرةBUCKAZOIDS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةظهرت عملات Buckazoids لأول مرة في لعبة الخيال العلمي والمغامرات "سبيس كويست 3" عام 1989، التي طورتها شركة سييرا أون لاين. في اللعبة، استُخدمت هذه العملات الذهبية - التي تحمل رمز "₿" عموديًا وفئات رقمية - كعملة عالمية بين المجرات. استخدمها اللاعبون لشراء المعدات، ودفع تكاليف النقل، والتداول مع تجار الفضاء. ويمكن اعتبارها مثالًا مبكرًا على عملة رقمية "لامركزية" في عالم افتراضي.

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