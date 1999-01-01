BRIC

Redbrick منصة محتوى Web3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من إنشاء الألعاب والتطبيقات ونشرها وتحقيق الربح منها بسهولة. تُقدم المنصة مجموعة من الأدوات والخدمات المُصممة لتبسيط عملية التطوير وتعزيز اقتصاد إبداعي نابض بالحياة.

اسم العملة المشفرةBRIC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةRedbrick منصة محتوى Web3 مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من إنشاء الألعاب والتطبيقات ونشرها وتحقيق الربح منها بسهولة. تُقدم المنصة مجموعة من الأدوات والخدمات المُصممة لتبسيط عملية التطوير وتعزيز اقتصاد إبداعي نابض بالحياة.

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