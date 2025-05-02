BOOP

BOOP هو توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة boop.fun. من خلال تخزين BOOP، يمكن للمستخدمين فتح مكافآت الإيردروب ورسوم التداول من التوكن التي تم إطلاقها على المنصة.

اسم العملة المشفرةBOOP

التصنيفNo.847

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.09%

المعروض المتداول300,407,596.4211105

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض999,997,596.4211105

معدل التداول0.3004%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4882618916496909,2025-05-02

أدنى سعر0.061580127985482534,2025-05-22

البلوكتشين العامSOL

مقدمةBOOP هو توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة boop.fun. من خلال تخزين BOOP، يمكن للمستخدمين فتح مكافآت الإيردروب ورسوم التداول من التوكن التي تم إطلاقها على المنصة.

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