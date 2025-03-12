BMT

مشروع Bubblemaps هي أول أداة تدقيق للإمدادات لرموز DeFi وNFTs. تجعل فقاعاتنا الفريدة والملونة البيانات الموجودة على السلسلة سهلة الفهم. باستخدام Bubblemaps، يمكن للمستخدمين التحقق من المحافظ والكشف عن الاتصالات والرؤية من خلال ضجيج بيانات بلوكتشين.

اسم العملة المشفرةBMT

التصنيفNo.741

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)4.65%

المعروض المتداول321,858,750

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.3218%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.3212330971816307,2025-03-18

أدنى سعر0.07139653608192853,2025-03-12

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Bubblemaps هي أول أداة تدقيق للإمدادات لرموز DeFi وNFTs. تجعل فقاعاتنا الفريدة والملونة البيانات الموجودة على السلسلة سهلة الفهم. باستخدام Bubblemaps، يمكن للمستخدمين التحقق من المحافظ والكشف عن الاتصالات والرؤية من خلال ضجيج بيانات بلوكتشين.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.