BFTOKEN

BOSS FIGHTERS هي لعبة أكشن متعددة اللاعبين سريعة الوتيرة تجمع بين إمكانية الوصول إلى Web2 وملكية Web3. يتحكم لاعب واحد بزعيم عملاق، بينما يتعاون الآخرون كمقاتلين في معارك ممتعة وفوضوية.

اسم العملة المشفرةBFTOKEN

التصنيفNo.2117

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.92%

المعروض المتداول31,931,109.3885

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.0319%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.08334376693291244,2025-05-07

أدنى سعر0.021299593565281095,2025-05-25

البلوكتشين العامETH

مقدمةBOSS FIGHTERS هي لعبة أكشن متعددة اللاعبين سريعة الوتيرة تجمع بين إمكانية الوصول إلى Web2 وملكية Web3. يتحكم لاعب واحد بزعيم عملاق، بينما يتعاون الآخرون كمقاتلين في معارك ممتعة وفوضوية.

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