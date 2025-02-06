BERA

مشروع Berachain هي بلوكتشين من الطبقة الأولى عالية الأداء ومتطابقة مع EVM، تعتمد على آلية إثبات السيولة (PoL)، وتم بناؤها باستخدام إطار BeaconKit المعياري المخصص لإجماع EVM.

اسم العملة المشفرةBERA

التصنيفNo.155

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)32.15%

المعروض المتداول119,661,471.0068079

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض502,181,471.0068079

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق14.993392867128291,2025-02-06

أدنى سعر1,2025-02-06

البلوكتشين العامBERACHAIN

مقدمةمشروع Berachain هي بلوكتشين من الطبقة الأولى عالية الأداء ومتطابقة مع EVM، تعتمد على آلية إثبات السيولة (PoL)، وتم بناؤها باستخدام إطار BeaconKit المعياري المخصص لإجماع EVM.

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