BEETS

اسم العملة المشفرةBEETS

التصنيفNo.3245

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض238,555,253.48718917

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.413825684074232,2022-03-01

أدنى سعر0.007624214538831795,2023-10-23

البلوكتشين العامSONIC

مقدمة

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.