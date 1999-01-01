BDXN

تُنشئ Bondex شبكةً مهنيةً من الجيل التالي، قائمةً على سلسلة التوريد، تُركز على المواهب والسمعة والفرص الاقتصادية. تهدف هذه المنصة إلى إعادة صياغة مشهد الشبكات المهنية، مُوفرةً للمستخدمين مساحةً لامركزيةً لبناء سمعةٍ موثوقةٍ والوصول إلى فرصٍ اقتصاديةٍ جديدة.

اسم العملة المشفرةBDXN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُنشئ Bondex شبكةً مهنيةً من الجيل التالي، قائمةً على سلسلة التوريد، تُركز على المواهب والسمعة والفرص الاقتصادية. تهدف هذه المنصة إلى إعادة صياغة مشهد الشبكات المهنية، مُوفرةً للمستخدمين مساحةً لامركزيةً لبناء سمعةٍ موثوقةٍ والوصول إلى فرصٍ اقتصاديةٍ جديدة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.