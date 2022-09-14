BDTC

مشروع BDTCOIN هي عملة رقمية حصرية بمعيار الذهب تُحدث ثورة في القطاع المالي العالمي، حيث تضم العديد من الجهات المالية، وسلسلة كتل ديناميكية متطورة مبنية على بروتوكولات مقاومة للحوسبة الكمية، ونظام تمويل لامركزي. صُممت BDTCOIN لخدمة القطاعين الخاص والعام، مُلبيةً بذلك مجموعة واسعة من التطبيقات. توفر BDTCOIN للمستخدمين الأفراد مستوى عالٍ من الخصوصية، مما يضمن سرية المعاملات الشخصية وأمنها من المراقبة. أما في المجال العام، فيمكن لـ BDTCOIN إحداث ثورة في كيفية تعامل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع المعاملات من خلال تقليل التأخيرات البيروقراطية وزيادة الشفافية عند الضرورة. تجعل هذه الميزة المزدوجة BDTCOIN عملة رقمية متعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجات متنوعة والتكيف مع مختلف السيناريوهات، مما يُعزز كفاءة وأمان التبادلات الرقمية في مختلف مجالات الاستخدام.

اسم العملة المشفرةBDTC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول34,924,100

إجمالي العرض71,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2022-09-14 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة1.28 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBDTC

مقدمةمشروع BDTCOIN هي عملة رقمية حصرية بمعيار الذهب تُحدث ثورة في القطاع المالي العالمي، حيث تضم العديد من الجهات المالية، وسلسلة كتل ديناميكية متطورة مبنية على بروتوكولات مقاومة للحوسبة الكمية، ونظام تمويل لامركزي. صُممت BDTCOIN لخدمة القطاعين الخاص والعام، مُلبيةً بذلك مجموعة واسعة من التطبيقات. توفر BDTCOIN للمستخدمين الأفراد مستوى عالٍ من الخصوصية، مما يضمن سرية المعاملات الشخصية وأمنها من المراقبة. أما في المجال العام، فيمكن لـ BDTCOIN إحداث ثورة في كيفية تعامل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع المعاملات من خلال تقليل التأخيرات البيروقراطية وزيادة الشفافية عند الضرورة. تجعل هذه الميزة المزدوجة BDTCOIN عملة رقمية متعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجات متنوعة والتكيف مع مختلف السيناريوهات، مما يُعزز كفاءة وأمان التبادلات الرقمية في مختلف مجالات الاستخدام.

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