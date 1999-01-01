BABYA

مشروع Baby Niza هي عملة ميم على سلسلة BNB، مصممة لإضفاء المتعة والإثارة والنمو المجتمعي على عالم العملات المشفرة. مستوحاة من الطابع المرح والفيروسي لثقافة الميم، Baby Niza أكثر من مجرد توكن، إنها حركة. نهدف إلى بناء مجتمع قوي ومتفاعل، مع الاستفادة من شعبية عملات الميم لتوفير فرص فريدة لحامليها.

اسم العملة المشفرةBABYA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Baby Niza هي عملة ميم على سلسلة BNB، مصممة لإضفاء المتعة والإثارة والنمو المجتمعي على عالم العملات المشفرة. مستوحاة من الطابع المرح والفيروسي لثقافة الميم، Baby Niza أكثر من مجرد توكن، إنها حركة. نهدف إلى بناء مجتمع قوي ومتفاعل، مع الاستفادة من شعبية عملات الميم لتوفير فرص فريدة لحامليها.

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