AQA

AQA هو نظام بيئي قائم على تقنية Web3، مصمم لدمج تقنية البلوكتشين مع التطبيقات العملية، مما يخلق اقتصادًا رقميًا سلسًا. بصفتها منصة لامركزية مبنية على منصة سولانا، تُسهّل AQA المعاملات الآمنة، والملكية الرقمية، والحلول المالية المبتكرة من خلال بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك بطاقة هوية المواطنة الرقمية AQA، وSocialFi، وآليات الحوافز القائمة على التوكن.

اسم العملة المشفرةAQA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

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تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةAQA هو نظام بيئي قائم على تقنية Web3، مصمم لدمج تقنية البلوكتشين مع التطبيقات العملية، مما يخلق اقتصادًا رقميًا سلسًا. بصفتها منصة لامركزية مبنية على منصة سولانا، تُسهّل AQA المعاملات الآمنة، والملكية الرقمية، والحلول المالية المبتكرة من خلال بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك بطاقة هوية المواطنة الرقمية AQA، وSocialFi، وآليات الحوافز القائمة على التوكن.

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