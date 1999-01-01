AQA

AQA هو نظام بيئي قائم على تقنية Web3، مصمم لدمج تقنية البلوكتشين مع التطبيقات العملية، مما يخلق اقتصادًا رقميًا سلسًا. بصفتها منصة لامركزية مبنية على منصة سولانا، تُسهّل AQA المعاملات الآمنة، والملكية الرقمية، والحلول المالية المبتكرة من خلال بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك بطاقة هوية المواطنة الرقمية AQA، وSocialFi، وآليات الحوافز القائمة على التوكن.

اسم العملة المشفرةAQA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةAQA هو نظام بيئي قائم على تقنية Web3، مصمم لدمج تقنية البلوكتشين مع التطبيقات العملية، مما يخلق اقتصادًا رقميًا سلسًا. بصفتها منصة لامركزية مبنية على منصة سولانا، تُسهّل AQA المعاملات الآمنة، والملكية الرقمية، والحلول المالية المبتكرة من خلال بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك بطاقة هوية المواطنة الرقمية AQA، وSocialFi، وآليات الحوافز القائمة على التوكن.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
AQA/USDT
AQA
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (AQA)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
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سجل المعاملات
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