AIMMT

مشروع AIMMT هو التطور الأحدث في ترميز الموسيقى، حيث يُمكّن من تنظيم قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخزينها، واكتشاف الموسيقى اللامركزي ضمن منظومة MeMusic. صُمم AIMMT كبديل للأنظمة الافتراضية، ويُمكّن المستخدمين من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لتنظيم قوائم التشغيل، والتفاعل مع المجتمعات، وتقديم نظام تصويت وتخزين مُرمز لاكتشاف الموسيقى.

اسم العملة المشفرةAIMMT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع AIMMT هو التطور الأحدث في ترميز الموسيقى، حيث يُمكّن من تنظيم قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخزينها، واكتشاف الموسيقى اللامركزي ضمن منظومة MeMusic. صُمم AIMMT كبديل للأنظمة الافتراضية، ويُمكّن المستخدمين من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لتنظيم قوائم التشغيل، والتفاعل مع المجتمعات، وتقديم نظام تصويت وتخزين مُرمز لاكتشاف الموسيقى.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.