AIBRAIN

إنMelosBoom هو النظام البيئي الموسيقي الرائد الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية DeIOE Web3، وهو رائد في نموذج "استمع واربح" مع بناء شبكة عالمية لبيانات الموسيقى اللحظية. تعمل شبكة ميلوس على تطوير شبكة دورة حياة بيانات ميلوس (MDLN)، التي تستفيد من DePIN لتعزيز أمان الشبكة والبيانات مع تقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية. هذا يُعزز نظامًا بيئيًا عالميًا للأعمال لامركزيًا. وقد استقطبت المنصة ملايين المستخدمين وآلاف المبدعين الموسيقيين، وتدعمها مؤسسات رائدة مثل Binance Labs.

اسم العملة المشفرةAIBRAIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإنMelosBoom هو النظام البيئي الموسيقي الرائد الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية DeIOE Web3، وهو رائد في نموذج "استمع واربح" مع بناء شبكة عالمية لبيانات الموسيقى اللحظية. تعمل شبكة ميلوس على تطوير شبكة دورة حياة بيانات ميلوس (MDLN)، التي تستفيد من DePIN لتعزيز أمان الشبكة والبيانات مع تقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية. هذا يُعزز نظامًا بيئيًا عالميًا للأعمال لامركزيًا. وقد استقطبت المنصة ملايين المستخدمين وآلاف المبدعين الموسيقيين، وتدعمها مؤسسات رائدة مثل Binance Labs.

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