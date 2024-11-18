AAX

مشروع Academic Labs هو نظام بيئي متكامل للتعليم يُعزز التخصيص والملكية في مشاركة المعرفة والمهارات. يركز المشروع على استخدام عناصر التعليم الاجتماعية واللعبية لتمكين المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتعزيز النمو المشترك.

اسم العملة المشفرةAAX

التصنيفNo.3398

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض4,999,999,882

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.09776289048513827,2024-11-18

أدنى سعر0.000377367916044577,2025-05-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Academic Labs هو نظام بيئي متكامل للتعليم يُعزز التخصيص والملكية في مشاركة المعرفة والمهارات. يركز المشروع على استخدام عناصر التعليم الاجتماعية واللعبية لتمكين المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتعزيز النمو المشترك.

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