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XEN Crypto 目前實時價格為 0.00000000388 TWD。XEN 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 XEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！XEN Crypto 目前實時價格為 0.00000000388 TWD。XEN 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 XEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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XEN Crypto 圖標

XEN Crypto實時價格 (XEN)

1 XEN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.00000012362128
NT$0.00000012362128NT$0.00000012362128
+0.05%1D
TWD
XEN Crypto (XEN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:04:24 (UTC+8)

XEN Crypto 今日價格

XEN Crypto (XEN) 今日實時價格為 NT$ 0.00000000388，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 XEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00000000388 每 XEN。

XEN Crypto 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3922，流通供應量為 0.00 XEN。過去 24 小時內，XEN 的交易價格在 NT$ 0.000000003695（低點）和 NT$ 0.00000000415（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.1922228363060771268，而歷史最低價為 NT$ 0.0000001297066193256

短期表現方面，XEN 在過去一小時內波動了 +0.54%，過去7 天內波動了 -13.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K

XEN Crypto（XEN）市場資訊

No.3922

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 60.48K
NT$ 60.48KNT$ 60.48K

NT$ 1.33M
NT$ 1.33MNT$ 1.33M

0.00
0.00 0.00

343,336,772,376,717
343,336,772,376,717 343,336,772,376,717

ETH

XEN Crypto 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。XEN 的流通量為 0.00，總供應量是 343336772376717，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33M

XEN Crypto 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.000000003695
NT$ 0.000000003695NT$ 0.000000003695
24H最低價
NT$ 0.00000000415
NT$ 0.00000000415NT$ 0.00000000415
24H最高價

NT$ 0.000000003695
NT$ 0.000000003695NT$ 0.000000003695

NT$ 0.00000000415
NT$ 0.00000000415NT$ 0.00000000415

NT$ 0.1922228363060771268
NT$ 0.1922228363060771268NT$ 0.1922228363060771268

NT$ 0.0000001297066193256
NT$ 0.0000001297066193256NT$ 0.0000001297066193256

+0.54%

+0.05%

-13.18%

-13.18%

XEN Crypto（XEN）價格歷史 TWD

跟蹤 XEN Crypto 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00000000006178+0.05%
30天NT$ -0.00000000068-14.92%
60天NT$ -0.000000001982-33.82%
90天NT$ -0.000000003737-49.07%
XEN Crypto 今日價格變化

今天，XEN 記錄了 NT$ +0.00000000006178 (+0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

XEN Crypto 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00000000068 (-14.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

XEN Crypto 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XEN 的變化為 NT$ -0.000000001982 (-33.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

XEN Crypto 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000000003737 (-49.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 XEN Crypto（XEN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 XEN Crypto 價格歷史頁面

XEN Crypto 分析

本分析利用人工智慧模型評估 XEN Crypto 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 XEN Crypto 的價格？

XEN Crypto 的價格受到多項關鍵因素的影響：

供應動態：XEN 的總供應量無上限，且隨時間推移，鑄幣獎勵逐漸減少，這在一定程度上形成了通縮壓力，因為新發行的代幣數量持續下降。

採用率：用戶參與鑄幣與質押的程度，直接影響流通中的供給與需求。

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心，都會對 XEN 的價格走勢產生影響。

實用性發展：新的應用場景、合作夥伴關係以及生態系統的成長，將推動需求增長。

競爭環境：相較於其他權益證明型代幣的表現，會影響投資者的關注度與興趣。

監管環境：加密貨幣相關的法規，將對交易量及機構採納程度產生影響。

為什麼人們想知道 XEN Crypto 今天的價格？

人們希望了解今日XEN的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——持有者會密切關注其資產價值的變化。
3. 市場分析——掌握價格走勢有助於預測未來的市場動向。
4. 恐懼錯過（FOMO）與機會——擔心錯失有利可圖的進場或離場時機。
5. 新聞影響——價格對各項重大發展的反應會直接影響交易策略。

在這個波動性極高的市場中，即時價格資訊能為當下的財務決策提供重要參考。

XEN Crypto 的價格預測

XEN Crypto（XEN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XEN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
XEN Crypto (XEN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，XEN Crypto 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 XEN Crypto 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 XEN Crypto 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XEN 2026–2027 年價格的預測。

關於 XEN Crypto

XEN是一種在去中心化平台上運行的加密貨幣，為用戶提供執行智能合約和去中心化應用程序（dApps）的能力，具有高度的可擴展性和效率。它採用了一種名為活動證明（PoA）的獨特共識機制，該機制結合了工作證明（PoW）和權益證明（PoS）的元素，以維護網絡的安全性和完整性。XEN的主要用途是在其生態系統內進行交易，作為在其平台上構建的應用程序的本地貨幣。此外，它在平台的治理系統中起著關鍵作用，允許持有者對各種提案進行投票以改進網絡。

如何在台灣購買和投資 XEN Crypto

準備好開始使用 XEN Crypto 了嗎？在 MEXC 購買 XEN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 XEN Crypto 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 XEN Crypto (XEN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，XEN Crypto 將立即存入您的錢包。
XEN Crypto (XEN) 購買教程

XEN Crypto 能做什麼？

擁有 XEN Crypto 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 XEN Crypto (XEN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是XEN Crypto (XEN)

XEN 是一種自我託管的價值交換。 XEN代幣是一種有價值的實體，旨在優化 p2p 交換 - 因此是一種交換媒介。

XEN Crypto資源

要更深入地瞭解 XEN Crypto，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方XEN Crypto網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

人們還問：關於XEN Crypto的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:04:24 (UTC+8)

XEN Crypto（XEN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 XEN Crypto 的更多資訊

XENUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XEN。在 MEXC 上探索 XENUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 XEN Crypto (XEN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 XEN Crypto 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XEN/USDT
NT$0.00000012358932
NT$0.00000012358932NT$0.00000012358932
-0.05%
15419.07B (USDT)

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KiiChain

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NT$2.427362
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+74.69%

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NT$2.1806308NT$2.1806308

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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