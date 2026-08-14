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XEN Crypto 今日價格
XEN Crypto (XEN) 今日實時價格為 NT$ 0.00000000388，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 XEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00000000388 每 XEN。
XEN Crypto 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3922，流通供應量為 0.00 XEN。過去 24 小時內，XEN 的交易價格在 NT$ 0.000000003695（低點）和 NT$ 0.00000000415（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.1922228363060771268，而歷史最低價為 NT$ 0.0000001297066193256。
短期表現方面，XEN 在過去一小時內波動了 +0.54%，過去7 天內波動了 -13.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K。
XEN Crypto（XEN）市場資訊
NT$ 60.48K
NT$ 60.48KNT$ 60.48K
NT$ 1.33M
NT$ 1.33MNT$ 1.33M
343,336,772,376,717
343,336,772,376,717 343,336,772,376,717
XEN Crypto 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。XEN 的流通量為 0.00，總供應量是 343336772376717，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33M。
XEN Crypto 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.000000003695
NT$ 0.000000003695NT$ 0.000000003695
24H最低價
NT$ 0.00000000415
NT$ 0.00000000415NT$ 0.00000000415
24H最高價
NT$ 0.000000003695
NT$ 0.000000003695NT$ 0.000000003695
NT$ 0.00000000415
NT$ 0.00000000415NT$ 0.00000000415
NT$ 0.1922228363060771268
NT$ 0.1922228363060771268NT$ 0.1922228363060771268
NT$ 0.0000001297066193256
NT$ 0.0000001297066193256NT$ 0.0000001297066193256
XEN Crypto（XEN）價格歷史 TWD
跟蹤 XEN Crypto 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.00000000006178
|+0.05%
|30天
|NT$ -0.00000000068
|-14.92%
|60天
|NT$ -0.000000001982
|-33.82%
|90天
|NT$ -0.000000003737
|-49.07%
XEN Crypto 今日價格變化
今天，XEN 記錄了 NT$ +0.00000000006178 (+0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
XEN Crypto 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00000000068 (-14.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
XEN Crypto 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，XEN 的變化為 NT$ -0.000000001982 (-33.82%)，從而更廣泛地了解其表現。
XEN Crypto 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000000003737 (-49.07%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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哪些因素影響 XEN Crypto 的價格？
XEN Crypto 的價格受到多項關鍵因素的影響：
供應動態：XEN 的總供應量無上限，且隨時間推移，鑄幣獎勵逐漸減少，這在一定程度上形成了通縮壓力，因為新發行的代幣數量持續下降。
採用率：用戶參與鑄幣與質押的程度，直接影響流通中的供給與需求。
市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心，都會對 XEN 的價格走勢產生影響。
實用性發展：新的應用場景、合作夥伴關係以及生態系統的成長，將推動需求增長。
競爭環境：相較於其他權益證明型代幣的表現，會影響投資者的關注度與興趣。
監管環境：加密貨幣相關的法規，將對交易量及機構採納程度產生影響。
為什麼人們想知道 XEN Crypto 今天的價格？
人們希望了解今日XEN的價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 投資決策——交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——持有者會密切關注其資產價值的變化。
3. 市場分析——掌握價格走勢有助於預測未來的市場動向。
4. 恐懼錯過（FOMO）與機會——擔心錯失有利可圖的進場或離場時機。
5. 新聞影響——價格對各項重大發展的反應會直接影響交易策略。
在這個波動性極高的市場中，即時價格資訊能為當下的財務決策提供重要參考。
XEN Crypto 的價格預測
XEN Crypto（XEN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XEN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。XEN Crypto (XEN) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，XEN Crypto 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 XEN Crypto 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 XEN Crypto 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 XEN 2026–2027 年價格的預測。
關於 XEN Crypto
XEN是一種在去中心化平台上運行的加密貨幣，為用戶提供執行智能合約和去中心化應用程序（dApps）的能力，具有高度的可擴展性和效率。它採用了一種名為活動證明（PoA）的獨特共識機制，該機制結合了工作證明（PoW）和權益證明（PoS）的元素，以維護網絡的安全性和完整性。XEN的主要用途是在其生態系統內進行交易，作為在其平台上構建的應用程序的本地貨幣。此外，它在平台的治理系統中起著關鍵作用，允許持有者對各種提案進行投票以改進網絡。
如何在台灣購買和投資 XEN Crypto
準備好開始使用 XEN Crypto 了嗎？在 MEXC 購買 XEN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 XEN Crypto 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 XEN Crypto (XEN) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，XEN Crypto 將立即存入您的錢包。
XEN Crypto 能做什麼？
擁有 XEN Crypto 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 XEN Crypto (XEN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是XEN Crypto (XEN)
XEN 是一種自我託管的價值交換。 XEN代幣是一種有價值的實體，旨在優化 p2p 交換 - 因此是一種交換媒介。
XEN Crypto資源
要更深入地瞭解 XEN Crypto，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於XEN Crypto的其他問題
如果 XEN Crypto 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 XEN Crypto 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
XEN Crypto 今日價格為 NT$ 0.0000001240048。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
XEN Crypto 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 XEN 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 XEN Crypto 的交易量為 --。
XEN 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 XEN Crypto 價格，請造訪 XEN 價格頁面了解更多資訊。
XEN 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,748.59
-1.06%
ETH
1,870.14
-0.53%
GOLD(XAUT)
4,362.5
+0.28%
USDC
1.00082
0.00%
SOL
75.34
-0.40%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 XEN/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 XEN Crypto 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
XEN Crypto 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 XEN Crypto (XEN) 的價格預測，了解更深入的分析。
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XEN Crypto（XEN）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
XENUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 XEN。在 MEXC 上探索 XENUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.00000012358932
NT$0.00000012358932NT$0.00000012358932
-0.05%
15419.07B (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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