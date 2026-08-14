XEN Crypto 今日價格

XEN Crypto (XEN) 今日實時價格為 NT$ 0.00000000388，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 XEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00000000388 每 XEN。

XEN Crypto 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3922，流通供應量為 0.00 XEN。過去 24 小時內，XEN 的交易價格在 NT$ 0.000000003695（低點）和 NT$ 0.00000000415（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.1922228363060771268，而歷史最低價為 NT$ 0.0000001297066193256。

短期表現方面，XEN 在過去一小時內波動了 +0.54%，過去7 天內波動了 -13.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.48K。

XEN Crypto（XEN）市場資訊

排名 No.3922 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 60.48KNT$ 60.48K NT$ 60.48K 完全稀釋市值 NT$ 1.33MNT$ 1.33M NT$ 1.33M 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 所屬公鏈 ETH

XEN Crypto 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.48K。XEN 的流通量為 0.00，總供應量是 343336772376717，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.33M。