Chia Network 今日價格

Chia Network (XCH) 今日實時價格為 NT$ 1.276，過去 24 小時內變化了 4.34%。目前 XCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.276 每 XCH。

Chia Network 目前市值在 NT$ 18.39M 排名第 #578，流通供應量為 14.41M XCH。過去 24 小時內，XCH 的交易價格在 NT$ 1.249（低點）和 NT$ 1.338（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 61,826.8396252848，而歷史最低價為 NT$ 63.453079887497978824。

短期表現方面，XCH 在過去一小時內波動了 +1.35%，過去7 天內波動了 -2.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.00K。

Chia Network（XCH）市場資訊

排名 No.578 市值 NT$ 18.39MNT$ 18.39M NT$ 18.39M 成交量（24H） NT$ 70.00KNT$ 70.00K NT$ 70.00K 完全稀釋市值 NT$ 42.35MNT$ 42.35M NT$ 42.35M 流通量 14.41M 14.41M 14.41M 總供應量 33,191,992 33,191,992 33,191,992 發行日期 2021-04-28 00:00:00 所屬公鏈 CHIA

Chia Network 的目前市值為 NT$ 18.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.00K。XCH 的流通量為 14.41M，總供應量是 33191992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 42.35M。