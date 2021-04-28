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Chia Network 目前實時價格為 1.276 TWD。XCH 市值為 18,389,362.376 TWD。追蹤台灣的 XCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Chia Network 目前實時價格為 1.276 TWD。XCH 市值為 18,389,362.376 TWD。追蹤台灣的 XCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Chia Network 圖標

Chia Network實時價格 (XCH)

1 XCH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$40.84488
NT$40.84488NT$40.84488
-4.34%1D
TWD
Chia Network (XCH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:26 (UTC+8)

Chia Network 今日價格

Chia Network (XCH) 今日實時價格為 NT$ 1.276，過去 24 小時內變化了 4.34%。目前 XCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.276 每 XCH。

Chia Network 目前市值在 NT$ 18.39M 排名第 #578，流通供應量為 14.41M XCH。過去 24 小時內，XCH 的交易價格在 NT$ 1.249（低點）和 NT$ 1.338（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 61,826.8396252848，而歷史最低價為 NT$ 63.453079887497978824

短期表現方面，XCH 在過去一小時內波動了 +1.35%，過去7 天內波動了 -2.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.00K

Chia Network（XCH）市場資訊

No.578

NT$ 18.39M
NT$ 18.39MNT$ 18.39M

NT$ 70.00K
NT$ 70.00KNT$ 70.00K

NT$ 42.35M
NT$ 42.35MNT$ 42.35M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Chia Network 的目前市值為 NT$ 18.39M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.00K。XCH 的流通量為 14.41M，總供應量是 33191992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 42.35M

Chia Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.249
NT$ 1.249NT$ 1.249
24H最低價
NT$ 1.338
NT$ 1.338NT$ 1.338
24H最高價

NT$ 1.249
NT$ 1.249NT$ 1.249

NT$ 1.338
NT$ 1.338NT$ 1.338

NT$ 61,826.8396252848
NT$ 61,826.8396252848NT$ 61,826.8396252848

NT$ 63.453079887497978824
NT$ 63.453079887497978824NT$ 63.453079887497978824

+1.35%

-4.34%

-2.97%

-2.97%

Chia Network（XCH）價格歷史 TWD

跟蹤 Chia Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.85309-4.34%
30天NT$ -0.205-13.85%
60天NT$ -0.917-41.82%
90天NT$ -1.25-49.49%
Chia Network 今日價格變化

今天，XCH 記錄了 NT$ -1.85309 (-4.34%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Chia Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.205 (-13.85%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Chia Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XCH 的變化為 NT$ -0.917 (-41.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

Chia Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.25 (-49.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Chia Network（XCH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Chia Network 價格歷史頁面

Chia Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Chia Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Chia Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XCH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 25% | 看跌 75%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

【市場結構】 XCH_USDT 在 4 小時周期中運行於 2.818，位於支撐位 2.932 下方約 4% 的區間內。現價徘徊於 S1 支撐位 2.823 附近，短期均線組呈現買入信號，但整體結構偏向下行通道。價格在關鍵支撐與阻力層次之間處於偏弱的位置。 【動能狀態】 MA 與 EMA 組合顯示出買入配置，而 MACD 則呈現死叉狀態，形成指標分化。短周期均線支撐與中長期動能指標出現背離，動能分布不均勻。目前波動率在當前價格附近維持收斂態勢。 【關鍵價格位】 上方阻力位 R1（3.004）距離現價約 6.6%，而支撐位 2.932 則構成近端壓力，約佔現價的 4%。下方 S2（2.751）距離現價約 2.4%，形成近端支撐，該位置為短期關鍵防守區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Chia Network 的價格？

Chia Network (XCH) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用率與農場參與度——更多農場加入不僅能提升網路的安全性，也會增加供應量。
2. 儲存硬體成本——HDD/SSD 的價格會影響挖礦的獲利能力。
3. 能源效率訴求——Chia 的「綠色」空間證明共識機制吸引了 ESG 投資者。
4. 開發者活動與生態系統的成長。
5. 市場對其他共識機制的態度與情緒。
6. 其他環保型加密貨幣的競爭。
7. 針對能源高效型區塊鏈的監管發展。
8. 機構投資者對永續加密解決方案的採納。

為什麼人們想知道 Chia Network 今天的價格？

人們希望了解今日的奇亞網路（XCH）價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。由於 XCH 採用空間證明共識機制，而非耗能極高的挖礦方式，因此吸引了注重環保的投資人。每日價格追蹤有助於交易者把握波動行情，評估農場運營的獲利能力，並在這片新興的綠色加密貨幣市場中做出明智的買賣決策。

Chia Network 的價格預測

Chia Network（XCH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XCH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Chia Network (XCH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Chia Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Chia Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Chia Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XCH 2026–2027 年價格的預測。

關於 Chia Network

Chia Network (XCH) 是一個去中心化的區塊鏈平台，旨在提供一種比比特幣等工作量證明類型的加密貨幣更環保的替代方案。它使用一種稱為「空間和時間證明」(PoST) 的獨特共識算法，該算法依賴於用戶將未使用的磁碟空間分配給網路，而不是消耗大量電力進行挖礦。這使得它更節能，並且能吸引更廣泛的參與者。XCH 代幣是 Chia Network 的原生加密貨幣，用於在生態系統內進行交易和智能合約。其發行模型基於耕作而非挖礦，與該平台的可持續性精神相符。

如何在台灣購買和投資 Chia Network

準備好開始使用 Chia Network 了嗎？在 MEXC 購買 XCH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Chia Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Chia Network (XCH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Chia Network 將立即存入您的錢包。
Chia Network (XCH) 購買教程

Chia Network 能做什麼？

擁有 Chia Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Chia Network (XCH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network資源

要更深入地瞭解 Chia Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Chia Network網站
區塊查詢

類別 :

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人們還問：關於Chia Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:26 (UTC+8)

Chia Network（XCH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Chia Network 的更多資訊

XCHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XCH。在 MEXC 上探索 XCHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Chia Network (XCH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Chia Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XCH/USDT
NT$40.84488
NT$40.84488NT$40.84488
-4.26%
54.14K (USDT)

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NT$2.2017244
NT$2.2017244NT$2.2017244

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UTILITY

NT$0.17037876
NT$0.17037876NT$0.17037876

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NT$0.488988
NT$0.488988NT$0.488988

-20.72%

up

up

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NT$9.345104
NT$9.345104NT$9.345104

+25.70%

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DAPPOS

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NT$8.827352
NT$8.827352NT$8.827352

-0.75%

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KiiChain

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KII

NT$2.2017244
NT$2.2017244NT$2.2017244

+262.57%

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NT$9.201284
NT$9.201284NT$9.201284

+148.68%

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NT$0.340875772NT$0.340875772

+63.36%

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NT$30.2443872
NT$30.2443872NT$30.2443872

+33.88%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1483512
NT$2.1483512NT$2.1483512

+23.95%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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