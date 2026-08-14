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Wrapped BTC 目前實時價格為 62,693.3 TWD。WBTC 市值為 7,303,719,452.88945491 TWD。追蹤台灣的 WBTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Wrapped BTC 目前實時價格為 62,693.3 TWD。WBTC 市值為 7,303,719,452.88945491 TWD。追蹤台灣的 WBTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Wrapped BTC 圖標

Wrapped BTC實時價格 (WBTC)

1 WBTC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2,003,677.868
NT$2,003,677.868NT$2,003,677.868
-1.15%1D
TWD
Wrapped BTC (WBTC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:02:23 (UTC+8)

Wrapped BTC 今日價格

Wrapped BTC (WBTC) 今日實時價格為 NT$ 62,693.3，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 WBTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 62,693.3 每 WBTC。

Wrapped BTC 目前市值在 NT$ 7.30B 排名第 #7964，流通供應量為 116.50K WBTC。過去 24 小時內，WBTC 的交易價格在 NT$ 62,611.08（低點）和 NT$ 63,915.88（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,019,847.2424869685548，而歷史最低價為 NT$ 106,430.5185102048

短期表現方面，WBTC 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -3.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.35K

Wrapped BTC（WBTC）市場資訊

No.7964

NT$ 7.30B
NT$ 7.30BNT$ 7.30B

NT$ 80.35K
NT$ 80.35KNT$ 80.35K

NT$ 7.30B
NT$ 7.30BNT$ 7.30B

116.50K
116.50K 116.50K

116,499.2025127
116,499.2025127 116,499.2025127

ETH

Wrapped BTC 的目前市值為 NT$ 7.30B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.35K。WBTC 的流通量為 116.50K，總供應量是 116499.2025127，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.30B

Wrapped BTC 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 62,611.08
NT$ 62,611.08NT$ 62,611.08
24H最低價
NT$ 63,915.88
NT$ 63,915.88NT$ 63,915.88
24H最高價

NT$ 62,611.08
NT$ 62,611.08NT$ 62,611.08

NT$ 63,915.88
NT$ 63,915.88NT$ 63,915.88

NT$ 4,019,847.2424869685548
NT$ 4,019,847.2424869685548NT$ 4,019,847.2424869685548

NT$ 106,430.5185102048
NT$ 106,430.5185102048NT$ 106,430.5185102048

+0.02%

-1.15%

-3.55%

-3.55%

Wrapped BTC（WBTC）價格歷史 TWD

跟蹤 Wrapped BTC 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -23,310.3647-1.15%
30天NT$ -2,732.65-4.18%
60天NT$ -4,456.53-6.64%
90天NT$ -15,313.56-19.64%
Wrapped BTC 今日價格變化

今天，WBTC 記錄了 NT$ -23,310.3647 (-1.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Wrapped BTC 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2,732.65 (-4.18%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Wrapped BTC 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WBTC 的變化為 NT$ -4,456.53 (-6.64%)，從而更廣泛地了解其表現。

Wrapped BTC 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -15,313.56 (-19.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Wrapped BTC（WBTC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Wrapped BTC 價格歷史頁面

Wrapped BTC 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Wrapped BTC 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Wrapped BTC 的價格？

WBTC的價格主要受比特幣價格的影響，因為它與BTC採用1:1的掛鉤機制。關鍵因素包括：比特幣市場情緒、機構採納程度、監管動態、DeFi對WBTC的需求、以太坊網路活動、整體加密貨幣市場趨勢，以及交易所上的供需動態。

為什麼人們想知道 Wrapped BTC 今天的價格？

人們希望了解今日的 WBTC 價格，因為它能追蹤以太坊網路上的比特幣價值，從而讓用戶參與 DeFi。交易者需要即時價格來把握套利機會、進行投資組合管理，以及做出收益農場相關決策。價格波動會影響借貸利率與流動性挖礦獎勵。

Wrapped BTC 的價格預測

Wrapped BTC（WBTC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WBTC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Wrapped BTC (WBTC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Wrapped BTC 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Wrapped BTC 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Wrapped BTC 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WBTC 2026–2027 年價格的預測。

關於 Wrapped BTC

Wrapped Bitcoin (WBTC) 是一種在以太坊區塊鏈上的 ERC-20 代幣，以 1:1 的比例代表比特幣（BTC）。它是一種去中心化的代幣，讓比特幣持有者可以在以太坊生態系中使用代幣化的比特幣，同時保持對比特幣價格和價值的暴露。WBTC 將比特幣的流動性帶到以太坊，使用戶能夠使用比特幣進行交易並參與智能合約。該代幣的創建和保管是透明且可驗證的，通過一種“儲備證明”系統。WBTC 通常用於以太坊區塊鏈上的去中心化交易所、金融應用和遊戲。

如何在台灣購買和投資 Wrapped BTC

準備好開始使用 Wrapped BTC 了嗎？在 MEXC 購買 WBTC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Wrapped BTC 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Wrapped BTC (WBTC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Wrapped BTC 將立即存入您的錢包。
Wrapped BTC (WBTC) 購買教程

Wrapped BTC 能做什麼？

擁有 Wrapped BTC 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Wrapped BTC (WBTC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Wrapped BTC (WBTC)

WBTC（Wrapped Bitcoin）是一種和比特幣掛鉤的ERC20代幣，將於美國太平洋時間1月30日下午5點（北京時間 1月31日上午9點）正式上線。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名為Republic Protocol）等區塊鏈專案聯合推出，該代幣在以太坊上發行，實現與比特幣1:1掛鉤，所有發行的WBTC都會得到比特幣的支持，託管人存儲的每個比特幣都能夠與發行的WBTC總數對應，並且可在鏈上驗證，只有經商家批准，託管人才能鑄造WBTC，而當持有人將WBTC兌換成比特幣時，WBTC將被銷毀。

Wrapped BTC資源

要更深入地瞭解 Wrapped BTC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Wrapped BTC網站
區塊查詢

類別 :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemCrypto-Backed Tokens

人們還問：關於Wrapped BTC的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:02:23 (UTC+8)

Wrapped BTC（WBTC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Wrapped BTC 的更多資訊

WBTCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WBTC。在 MEXC 上探索 WBTCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Wrapped BTC (WBTC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Wrapped BTC 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WBTC/USDT
NT$2,002,786.184
NT$2,002,786.184NT$2,002,786.184
-1.16%
1.28 (USDT)
WBTC/USDC
NT$2002070.28
NT$2002070.28NT$2002070.28
-1.37%
0.51 (USDT)
WBTC/BTC
NT$31.972784
NT$31.972784NT$31.972784
+0.02%
0.33 (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2534996
NT$2.2534996NT$2.2534996

+271.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16468988
NT$0.16468988NT$0.16468988

-12.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4928232
NT$0.4928232NT$0.4928232

-20.10%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.277988
NT$9.277988NT$9.277988

+24.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8612296
NT$8.8612296NT$8.8612296

-0.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2534996
NT$2.2534996NT$2.2534996

+271.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1376836
NT$9.1376836NT$9.1376836

+146.96%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.346871468
NT$0.346871468NT$0.346871468

+66.23%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.302874
NT$30.302874NT$30.302874

+34.14%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2173848
NT$2.2173848NT$2.2173848

+27.93%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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