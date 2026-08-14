Wrapped BTC 今日價格

Wrapped BTC (WBTC) 今日實時價格為 NT$ 62,693.3，過去 24 小時內變化了 1.15%。目前 WBTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 62,693.3 每 WBTC。

Wrapped BTC 目前市值在 NT$ 7.30B 排名第 #7964，流通供應量為 116.50K WBTC。過去 24 小時內，WBTC 的交易價格在 NT$ 62,611.08（低點）和 NT$ 63,915.88（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,019,847.2424869685548，而歷史最低價為 NT$ 106,430.5185102048。

短期表現方面，WBTC 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -3.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.35K。

Wrapped BTC（WBTC）市場資訊

排名 No.7964 市值 NT$ 7.30BNT$ 7.30B NT$ 7.30B 成交量（24H） NT$ 80.35KNT$ 80.35K NT$ 80.35K 完全稀釋市值 NT$ 7.30BNT$ 7.30B NT$ 7.30B 流通量 116.50K 116.50K 116.50K 總供應量 116,499.2025127 116,499.2025127 116,499.2025127 所屬公鏈 ETH

Wrapped BTC 的目前市值為 NT$ 7.30B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.35K。WBTC 的流通量為 116.50K，總供應量是 116499.2025127，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.30B。