Vexanium 今日價格

Vexanium (VEX) 今日實時價格為 NT$ 0.002443，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 VEX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002443 每 VEX。

Vexanium 目前市值在 NT$ 1.79M 排名第 #1836，流通供應量為 733.64M VEX。過去 24 小時內，VEX 的交易價格在 NT$ 0.002443（低點）和 NT$ 0.002469（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.506006336，而歷史最低價為 NT$ 0.00389514852256。

短期表現方面，VEX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +3.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.67。

Vexanium（VEX）市場資訊

排名 No.1836 市值 NT$ 1.79MNT$ 1.79M NT$ 1.79M 成交量（24H） NT$ 2.67NT$ 2.67 NT$ 2.67 完全稀釋市值 NT$ 2.46MNT$ 2.46M NT$ 2.46M 流通量 733.64M 733.64M 733.64M 最大供應量 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 總供應量 1,008,772,305 1,008,772,305 1,008,772,305 流通率 72.72% 所屬公鏈 VEX

Vexanium 的目前市值為 NT$ 1.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.67。VEX 的流通量為 733.64M，總供應量是 1008772305，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.46M。