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VeChain 目前實時價格為 0.004457 TWD。VET 市值為 383,235,328.525889 TWD。追蹤台灣的 VET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！VeChain 目前實時價格為 0.004457 TWD。VET 市值為 383,235,328.525889 TWD。追蹤台灣的 VET 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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VeChain 圖標

VeChain實時價格 (VET)

1 VET 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.14244572
NT$0.14244572NT$0.14244572
-0.51%1D
TWD
VeChain (VET) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:59:38 (UTC+8)

VeChain 今日價格

VeChain (VET) 今日實時價格為 NT$ 0.004457，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 VET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004457 每 VET。

VeChain 目前市值在 NT$ 383.24M 排名第 #87，流通供應量為 85.99B VET。過去 24 小時內，VET 的交易價格在 NT$ 0.004441（低點）和 NT$ 0.004616（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.8917862364，而歷史最低價為 NT$ 0.0536179282533768

短期表現方面，VET 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.24K

VeChain（VET）市場資訊

No.87

NT$ 383.24M
NT$ 383.24MNT$ 383.24M

NT$ 37.24K
NT$ 37.24KNT$ 37.24K

NT$ 386.48M
NT$ 386.48MNT$ 386.48M

85.99B
85.99B 85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177

99.16%

0.01%

VET

VeChain 的目前市值為 NT$ 383.24M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.24K。VET 的流通量為 85.99B，總供應量是 85985041177，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 386.48M

VeChain 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.004441
NT$ 0.004441NT$ 0.004441
24H最低價
NT$ 0.004616
NT$ 0.004616NT$ 0.004616
24H最高價

NT$ 0.004441
NT$ 0.004441NT$ 0.004441

NT$ 0.004616
NT$ 0.004616NT$ 0.004616

NT$ 8.8917862364
NT$ 8.8917862364NT$ 8.8917862364

NT$ 0.0536179282533768
NT$ 0.0536179282533768NT$ 0.0536179282533768

-0.16%

-0.51%

-3.89%

-3.89%

VeChain（VET）價格歷史 TWD

跟蹤 VeChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0007302-0.51%
30天NT$ -0.000407-8.37%
60天NT$ -0.000876-16.43%
90天NT$ -0.002414-35.14%
VeChain 今日價格變化

今天，VET 記錄了 NT$ -0.0007302 (-0.51%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

VeChain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000407 (-8.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

VeChain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VET 的變化為 NT$ -0.000876 (-16.43%)，從而更廣泛地了解其表現。

VeChain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002414 (-35.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 VeChain（VET）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 VeChain 價格歷史頁面

VeChain 分析

本分析利用人工智慧模型評估 VeChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

VeChain 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 VET 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

VET_USDT在4小時周期現價0.004483運行。價格位於中樞0.004464上方。多頭排列均線提供結構支撐。樞紐體系顯示R1阻力位臨近。S2支撐位構成下方邊界。當前處於震盪區間上沿位置。 MACD呈現死叉狀態。短期動能出現分化跡象。RSI指標維持中性讀數。快慢線信號存在背離。波動率未見顯著擴張。買盤力量未形成共鳴。賣壓尚未完全釋放。動能分佈呈現離散特徵。 近端阻力R1位於0.004494。該價位距離現價不足0.3%。遠端阻力R2設於0.004513。近端支撐S1位於0.004445。關鍵支撐S2位於0.004415。上下空間相對均衡。樞紐點0.004464為多空分界。價位密集區集中在當前區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 VeChain 的價格？

VET 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 採用與合作夥伴關係：企業級的合作夥伴關係以及實際應用場景會推動需求增長。
2. 網路活動：VeChainThor 區塊鏈上的交易量與 dApp 使用情況。
3. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者信心。
4. 供應動態：代幣銷燬、質押獎勵以及流通量的變化。
5. 監管消息：政府政策對區塊鏈採用的影響。
6. 技術發展：平台升級與新功能的推出。
7. 競爭環境：與其他供應鏈加密貨幣相比的表現。

為什麼人們想知道 VeChain 今天的價格？

人們希望了解今日的 VET 價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場時機把握、盈虧計算，以及隨時掌握 VeChain 區塊鏈採用進展。價格走勢有助於評估專案價值與生態系統的成長。

VeChain 的價格預測

VeChain（VET）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VET 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
VeChain (VET) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，VeChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 VeChain 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 VeChain 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 VET 2026–2027 年價格的預測。

關於 VeChain

VeChain（VET）是一個旨在提升供應鏈管理和業務流程的區塊鏈平台。其目標是透過分佈式帳本技術（DLT）來簡化這些流程和複雜供應鏈的信息流。VeChain平台有兩種代幣：VeChain Token（VET）和VeChainThor Energy（VTHO）。前者用於在VeChain的網絡中轉移價值，後者則用作能量或“燃氣”來驅動交易。VeChain使用權益證明共識機制來維護網絡的安全性和效率。它在各種行業中被廣泛使用，如奢侈品、農業、物流、食品和藥品，以及政府等。

如何在台灣購買和投資 VeChain

準備好開始使用 VeChain 了嗎？在 MEXC 購買 VET 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 VeChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 VeChain (VET) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，VeChain 將立即存入您的錢包。
VeChain (VET) 購買教程

VeChain 能做什麼？

擁有 VeChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 VeChain (VET) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是VeChain (VET)

由陸揚（Sunny Lu）於 2015 年創立，VeChain 最初專注於供應鏈透明化與防偽的區塊鏈解決方案。早期企業採用、Fenbushi Capital 的支持，以及 2017 年 ICO，使 VeChainThor 區塊鏈得以推出——一條高效、企業級的 Layer-1 網路。VeChain 與 DNV、沃爾瑪、BCG 等大型組織的合作，進一步驗證了其真實應用並拓展全球版圖。 作為 Renaissance 路線圖的一環，VeChain 正推出以太坊相容基礎設施、dPoS 共識、動態 VTHO 代幣經濟，以及 StarGate NFT 質押。結合符合 MiCA 的代幣與強化的互通性，VeChain 正定位為一條融合真實採用、網路效用與永續性的長期價值區塊鏈。

VeChain資源

要更深入地瞭解 VeChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方VeChain網站
區塊查詢

類別 :

Internet of Things (IOT)Layer 1 (L1)Made in China

人們還問：關於VeChain的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:59:38 (UTC+8)

VeChain（VET）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 VeChain 的更多資訊

VETUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 VET。在 MEXC 上探索 VETUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 VeChain (VET) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 VeChain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
VET/USDT
NT$0.14244572
NT$0.14244572NT$0.14244572
-0.62%
8.29M (USDT)
VET/USDC
NT$0.14250964
NT$0.14250964NT$0.14250964
-0.45%
12.45M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.312306
NT$2.312306NT$2.312306

+280.78%

utility token

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UTILITY

NT$0.1703468
NT$0.1703468NT$0.1703468

-9.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4854724
NT$0.4854724NT$0.4854724

-21.29%

up

up

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NT$9.153344
NT$9.153344NT$9.153344

+23.12%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.9142832
NT$8.9142832NT$8.9142832

+0.22%

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KiiChain

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KII

NT$2.312306
NT$2.312306NT$2.312306

+280.78%

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NT$9.0034516NT$9.0034516

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NT$0.359828052NT$0.359828052

+72.44%

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VELVET

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NT$30.0101204NT$30.0101204

+32.84%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0266688
NT$5.0266688NT$5.0266688

+28.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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