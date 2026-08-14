VeChain 今日價格

VeChain (VET) 今日實時價格為 NT$ 0.004457，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 VET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004457 每 VET。

VeChain 目前市值在 NT$ 383.24M 排名第 #87，流通供應量為 85.99B VET。過去 24 小時內，VET 的交易價格在 NT$ 0.004441（低點）和 NT$ 0.004616（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.8917862364，而歷史最低價為 NT$ 0.0536179282533768。

短期表現方面，VET 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.24K。

VeChain（VET）市場資訊

排名 No.87 市值 NT$ 383.24MNT$ 383.24M NT$ 383.24M 成交量（24H） NT$ 37.24KNT$ 37.24K NT$ 37.24K 完全稀釋市值 NT$ 386.48MNT$ 386.48M NT$ 386.48M 流通量 85.99B 85.99B 85.99B 最大供應量 86,712,634,466 86,712,634,466 86,712,634,466 總供應量 85,985,041,177 85,985,041,177 85,985,041,177 流通率 99.16% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 VET

VeChain 的目前市值為 NT$ 383.24M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.24K。VET 的流通量為 85.99B，總供應量是 85985041177，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 386.48M。