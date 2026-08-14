VeChain實時價格 (VET)
VeChain (VET) 今日實時價格為 NT$ 0.004457，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 VET 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004457 每 VET。
VeChain 目前市值在 NT$ 383.24M 排名第 #87，流通供應量為 85.99B VET。過去 24 小時內，VET 的交易價格在 NT$ 0.004441（低點）和 NT$ 0.004616（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.8917862364，而歷史最低價為 NT$ 0.0536179282533768。
短期表現方面，VET 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -3.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.24K。
No.87
99.16%
0.01%
VET
VeChain 的目前市值為 NT$ 383.24M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.24K。VET 的流通量為 85.99B，總供應量是 85985041177，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 386.48M。
-0.16%
-0.51%
-3.89%
-3.89%
跟蹤 VeChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0007302
|-0.51%
|30天
|NT$ -0.000407
|-8.37%
|60天
|NT$ -0.000876
|-16.43%
|90天
|NT$ -0.002414
|-35.14%
今天，VET 記錄了 NT$ -0.0007302 (-0.51%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000407 (-8.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，VET 的變化為 NT$ -0.000876 (-16.43%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002414 (-35.14%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 VeChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 VET 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
VET_USDT在4小時周期現價0.004483運行。價格位於中樞0.004464上方。多頭排列均線提供結構支撐。樞紐體系顯示R1阻力位臨近。S2支撐位構成下方邊界。當前處於震盪區間上沿位置。 MACD呈現死叉狀態。短期動能出現分化跡象。RSI指標維持中性讀數。快慢線信號存在背離。波動率未見顯著擴張。買盤力量未形成共鳴。賣壓尚未完全釋放。動能分佈呈現離散特徵。 近端阻力R1位於0.004494。該價位距離現價不足0.3%。遠端阻力R2設於0.004513。近端支撐S1位於0.004445。關鍵支撐S2位於0.004415。上下空間相對均衡。樞紐點0.004464為多空分界。價位密集區集中在當前區間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，VeChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
VeChain（VET）是一個旨在提升供應鏈管理和業務流程的區塊鏈平台。其目標是透過分佈式帳本技術（DLT）來簡化這些流程和複雜供應鏈的信息流。VeChain平台有兩種代幣：VeChain Token（VET）和VeChainThor Energy（VTHO）。前者用於在VeChain的網絡中轉移價值，後者則用作能量或“燃氣”來驅動交易。VeChain使用權益證明共識機制來維護網絡的安全性和效率。它在各種行業中被廣泛使用，如奢侈品、農業、物流、食品和藥品，以及政府等。
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由陸揚（Sunny Lu）於 2015 年創立，VeChain 最初專注於供應鏈透明化與防偽的區塊鏈解決方案。早期企業採用、Fenbushi Capital 的支持，以及 2017 年 ICO，使 VeChainThor 區塊鏈得以推出——一條高效、企業級的 Layer-1 網路。VeChain 與 DNV、沃爾瑪、BCG 等大型組織的合作，進一步驗證了其真實應用並拓展全球版圖。 作為 Renaissance 路線圖的一環，VeChain 正推出以太坊相容基礎設施、dPoS 共識、動態 VTHO 代幣經濟，以及 StarGate NFT 質押。結合符合 MiCA 的代幣與強化的互通性，VeChain 正定位為一條融合真實採用、網路效用與永續性的長期價值區塊鏈。
要更深入地瞭解 VeChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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