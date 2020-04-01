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Trust Wallet 目前實時價格為 0.4024 TWD。TWT 市值為 172,975,871.421104 TWD。追蹤台灣的 TWT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Trust Wallet 目前實時價格為 0.4024 TWD。TWT 市值為 172,975,871.421104 TWD。追蹤台灣的 TWT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Trust Wallet 圖標

Trust Wallet實時價格 (TWT)

1 TWT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$12.860704
NT$12.860704NT$12.860704
-0.49%1D
TWD
Trust Wallet (TWT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:43 (UTC+8)

Trust Wallet 今日價格

Trust Wallet (TWT) 今日實時價格為 NT$ 0.4024，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 TWT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4024 每 TWT。

Trust Wallet 目前市值在 NT$ 172.98M 排名第 #138，流通供應量為 429.86M TWT。過去 24 小時內，TWT 的交易價格在 NT$ 0.398（低點）和 NT$ 0.411（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 86.859766930143258508，而歷史最低價為 NT$ 0.207024682227898

短期表現方面，TWT 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +3.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.28K

Trust Wallet（TWT）市場資訊

No.138

NT$ 172.98M
NT$ 172.98MNT$ 172.98M

NT$ 76.28K
NT$ 76.28KNT$ 76.28K

NT$ 402.34M
NT$ 402.34MNT$ 402.34M

429.86M
429.86M 429.86M

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

999,860,531.46
999,860,531.46 999,860,531.46

42.99%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Trust Wallet 的目前市值為 NT$ 172.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.28K。TWT 的流通量為 429.86M，總供應量是 999860531.46，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 402.34M

Trust Wallet 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.398
NT$ 0.398NT$ 0.398
24H最低價
NT$ 0.411
NT$ 0.411NT$ 0.411
24H最高價

NT$ 0.398
NT$ 0.398NT$ 0.398

NT$ 0.411
NT$ 0.411NT$ 0.411

NT$ 86.859766930143258508
NT$ 86.859766930143258508NT$ 86.859766930143258508

NT$ 0.207024682227898
NT$ 0.207024682227898NT$ 0.207024682227898

-0.13%

-0.49%

+3.84%

+3.84%

Trust Wallet（TWT）價格歷史 TWD

跟蹤 Trust Wallet 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.063328-0.49%
30天NT$ +0.0485+13.70%
60天NT$ -0.0257-6.01%
90天NT$ -0.0925-18.70%
Trust Wallet 今日價格變化

今天，TWT 記錄了 NT$ -0.063328 (-0.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Trust Wallet 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0485 (+13.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Trust Wallet 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TWT 的變化為 NT$ -0.0257 (-6.01%)，從而更廣泛地了解其表現。

Trust Wallet 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0925 (-18.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Trust Wallet（TWT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Trust Wallet 價格歷史頁面

Trust Wallet 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Trust Wallet 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Trust Wallet 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 TWT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

TWT_USDT在4小時周期運行於0.3988至0.4115區間。現價0.4055位於中枢0.4072下方。價格處於S1與R1構成的震蕩帶內部。樞軸體系顯示多空力量在當前價位附近均衡分布。短期結構尚未突破關鍵樞軸點，市場仍維持橫向整理形態。 MA組呈現買入信號。EMA組指示零軸附近有買盤介入。MACD形成金叉結構，快慢線動能開始向上發散。RSI處於中性區域，指標未顯示超買或超賣的極端狀態。波動率維持穩定水平，動能指標出現輕微同向共振，短期買盤動能略佔優勢，價格波動幅度收窄。 上方最近阻力位為R1 0.4115，該價位距離現價約1.4%。次級阻力位R2位於0.4199。下方最近支撐位為S1 0.3988，該價位距離現價約1.6%。次級支撐位S2位於0.3945。中央樞軸點0.4072構成即時參考基準，近端價位對短期波動形成約束，遠端價位則提供趨勢延伸的參考。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Trust Wallet 的價格？

TWT（Trust Wallet Token）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. Trust Wallet 應用程式的採用率與用戶增長
3. Binance 生態系統的表現（因為 TWT 以 BNB Chain 為基礎）
4. 代幣的實用性與質押獎勵
5. 交易量與流動性
6. 影響加密貨幣錢包的監管相關新聞
7. 其他錢包供應商的競爭情況
8. 比特幣及其他主要山寨幣的價格走勢
9. DeFi 行業的成長
10. 代幣供應機制與銷毀情況

為什麼人們想知道 Trust Wallet 今天的價格？

人們希望了解今日TWT（Trust Wallet Token）的價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機把握、市場分析，以及盈虧計算。TWT是Trust Wallet的原生代幣，而Trust Wallet是一款備受歡迎的加密錢包。透過價格監控，用戶能夠做出更明智的買入或賣出選擇。

Trust Wallet 的價格預測

Trust Wallet（TWT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TWT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Trust Wallet (TWT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Trust Wallet 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Trust Wallet 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Trust Wallet 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TWT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Trust Wallet

Trust Wallet Token (TWT) 是 Trust Wallet 生態系統的原生實用代幣，Trust Wallet 是一款支援多種數位資產的行動加密貨幣錢包。TWT 主要用於治理目的，讓持有者能對與 Trust Wallet 平台的開發和升級相關的各種提案進行投票。該代幣運行在 Binance Smart Chain 上，採用了權益證明（PoS）共識機制。除了其治理角色外，TWT 在 Trust Wallet 生態系統中還提供了額外的好處，例如在應用內購買加密貨幣的折扣和獲取高級功能的權限。該代幣的供應量上限為十億 TWT，並採用了一種通脹發行模型，該模型包括定期的代幣燃燒以減少流通供應量。

如何在台灣購買和投資 Trust Wallet

準備好開始使用 Trust Wallet 了嗎？在 MEXC 購買 TWT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Trust Wallet 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Trust Wallet (TWT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Trust Wallet 將立即存入您的錢包。
Trust Wallet (TWT) 購買教程

Trust Wallet 能做什麼？

擁有 Trust Wallet 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Trust Wallet (TWT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet資源

要更深入地瞭解 Trust Wallet，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Trust Wallet網站
區塊查詢

類別 :

Account AbstractionBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

人們還問：關於Trust Wallet的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:54:43 (UTC+8)

Trust Wallet（TWT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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TWTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TWT。在 MEXC 上探索 TWTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Trust Wallet (TWT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Trust Wallet 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TWT/USDT
NT$12.876684
NT$12.876684NT$12.876684
-0.33%
188.76K (USDT)
TWT/USDC
NT$12.860704
NT$12.860704NT$12.860704
-0.33%
130.57K (USDT)

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NT$2.446538
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+302.89%

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NT$0.17760172
NT$0.17760172NT$0.17760172

-5.86%

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Thinking Cat

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NT$0.473008
NT$0.473008NT$0.473008

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NT$8.9417688NT$8.9417688

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NT$8.82895NT$8.82895

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NT$0.361870296
NT$0.361870296NT$0.361870296

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NT$29.8359384NT$29.8359384

+32.07%

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Cap

CAP

NT$2.2221788
NT$2.2221788NT$2.2221788

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWT
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TWD

1 TWT = 12.860704 TWD