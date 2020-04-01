Trust Wallet實時價格 (TWT)
Trust Wallet (TWT) 今日實時價格為 NT$ 0.4024，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 TWT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4024 每 TWT。
Trust Wallet 目前市值在 NT$ 172.98M 排名第 #138，流通供應量為 429.86M TWT。過去 24 小時內，TWT 的交易價格在 NT$ 0.398（低點）和 NT$ 0.411（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 86.859766930143258508，而歷史最低價為 NT$ 0.207024682227898。
短期表現方面，TWT 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +3.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.28K。
No.138
42.99%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
BSC
Trust Wallet 的目前市值為 NT$ 172.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.28K。TWT 的流通量為 429.86M，總供應量是 999860531.46，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 402.34M。
-0.13%
-0.49%
+3.84%
+3.84%
跟蹤 Trust Wallet 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.063328
|-0.49%
|30天
|NT$ +0.0485
|+13.70%
|60天
|NT$ -0.0257
|-6.01%
|90天
|NT$ -0.0925
|-18.70%
今天，TWT 記錄了 NT$ -0.063328 (-0.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0485 (+13.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，TWT 的變化為 NT$ -0.0257 (-6.01%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0925 (-18.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Trust Wallet 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 TWT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
TWT_USDT在4小時周期運行於0.3988至0.4115區間。現價0.4055位於中枢0.4072下方。價格處於S1與R1構成的震蕩帶內部。樞軸體系顯示多空力量在當前價位附近均衡分布。短期結構尚未突破關鍵樞軸點，市場仍維持橫向整理形態。 MA組呈現買入信號。EMA組指示零軸附近有買盤介入。MACD形成金叉結構，快慢線動能開始向上發散。RSI處於中性區域，指標未顯示超買或超賣的極端狀態。波動率維持穩定水平，動能指標出現輕微同向共振，短期買盤動能略佔優勢，價格波動幅度收窄。 上方最近阻力位為R1 0.4115，該價位距離現價約1.4%。次級阻力位R2位於0.4199。下方最近支撐位為S1 0.3988，該價位距離現價約1.6%。次級支撐位S2位於0.3945。中央樞軸點0.4072構成即時參考基準，近端價位對短期波動形成約束，遠端價位則提供趨勢延伸的參考。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Trust Wallet 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Trust Wallet Token (TWT) 是 Trust Wallet 生態系統的原生實用代幣，Trust Wallet 是一款支援多種數位資產的行動加密貨幣錢包。TWT 主要用於治理目的，讓持有者能對與 Trust Wallet 平台的開發和升級相關的各種提案進行投票。該代幣運行在 Binance Smart Chain 上，採用了權益證明（PoS）共識機制。除了其治理角色外，TWT 在 Trust Wallet 生態系統中還提供了額外的好處，例如在應用內購買加密貨幣的折扣和獲取高級功能的權限。該代幣的供應量上限為十億 TWT，並採用了一種通脹發行模型，該模型包括定期的代幣燃燒以減少流通供應量。
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Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
要更深入地瞭解 Trust Wallet，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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