Trust Wallet 今日價格

Trust Wallet (TWT) 今日實時價格為 NT$ 0.4024，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 TWT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.4024 每 TWT。

Trust Wallet 目前市值在 NT$ 172.98M 排名第 #138，流通供應量為 429.86M TWT。過去 24 小時內，TWT 的交易價格在 NT$ 0.398（低點）和 NT$ 0.411（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 86.859766930143258508，而歷史最低價為 NT$ 0.207024682227898。

短期表現方面，TWT 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +3.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 76.28K。

Trust Wallet（TWT）市場資訊

排名 No.138 市值 NT$ 172.98MNT$ 172.98M NT$ 172.98M 成交量（24H） NT$ 76.28KNT$ 76.28K NT$ 76.28K 完全稀釋市值 NT$ 402.34MNT$ 402.34M NT$ 402.34M 流通量 429.86M 429.86M 429.86M 最大供應量 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 總供應量 999,860,531.46 999,860,531.46 999,860,531.46 流通率 42.99% 市場佔有率 0.01% 發行日期 2020-04-01 00:00:00 所屬公鏈 BSC

Trust Wallet 的目前市值為 NT$ 172.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 76.28K。TWT 的流通量為 429.86M，總供應量是 999860531.46，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 402.34M。