Syscoin 今日價格

Syscoin (SYS) 今日實時價格為 NT$ 0.001775，過去 24 小時內變化了 1.60%。目前 SYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001775 每 SYS。

Syscoin 目前市值在 NT$ 1.58M 排名第 #1666，流通供應量為 891.04M SYS。過去 24 小時內，SYS 的交易價格在 NT$ 0.001211（低點）和 NT$ 0.001944（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 41.805675742889962125，而歷史最低價為 NT$ 0.006363385639269912。

短期表現方面，SYS 在過去一小時內波動了 -1.23%，過去7 天內波動了 -6.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 75.99K。

Syscoin（SYS）市場資訊

排名 No.1666 市值 NT$ 1.58MNT$ 1.58M NT$ 1.58M 成交量（24H） NT$ 75.99KNT$ 75.99K NT$ 75.99K 完全稀釋市值 NT$ 1.58MNT$ 1.58M NT$ 1.58M 流通量 891.04M 891.04M 891.04M 最大供應量 ---- -- 總供應量 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 所屬公鏈 SYS

Syscoin 的目前市值為 NT$ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 75.99K。SYS 的流通量為 891.04M，總供應量是 891042450.00739，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.58M。