Syscoin實時價格 (SYS)
Syscoin (SYS) 今日實時價格為 NT$ 0.001775，過去 24 小時內變化了 1.60%。目前 SYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001775 每 SYS。
Syscoin 目前市值在 NT$ 1.58M 排名第 #1666，流通供應量為 891.04M SYS。過去 24 小時內，SYS 的交易價格在 NT$ 0.001211（低點）和 NT$ 0.001944（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 41.805675742889962125，而歷史最低價為 NT$ 0.006363385639269912。
短期表現方面，SYS 在過去一小時內波動了 -1.23%，過去7 天內波動了 -6.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 75.99K。
No.1666
SYS
Syscoin 的目前市值為 NT$ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 75.99K。SYS 的流通量為 891.04M，總供應量是 891042450.00739，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.58M。
-1.23%
+1.60%
-6.24%
-6.24%
跟蹤 Syscoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.00089309
|+1.60%
|30天
|NT$ -0.000957
|-35.03%
|60天
|NT$ +0.000085
|+5.02%
|90天
|NT$ -0.00399
|-69.22%
今天，SYS 記錄了 NT$ +0.00089309 (+1.60%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000957 (-35.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SYS 的變化為 NT$ +0.000085 (+5.02%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00399 (-69.22%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Syscoin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 SYS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
**市場結構** SYS_USDT 4小時圖現價為0.005913 USDT，位於中樞0.00607下方2.58%，處於樞紐系統S1與中樞之間的過渡區域。MA組5-6周期呈現買入佔比，EMA組7周期同步發出買入信號，價格運行於短週期均線系統上方。 **動能狀態** MACD錄得金叉形態，快慢線交叉向上。RSI維持在中性區間運行，動能指標呈現快線偏多、慢線中性的分層結構。短週期與中週期指標方向一致性較高。 **關鍵價位** 上方R1位於0.00637（距現價+7.7%），R2位於0.00665（距現價+12.5%）。下方S1位於0.00579（距現價-2.1%），S2位於0.00549（距現價-7.1%）。近期需重點關注S1與R1區間邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Syscoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Syscoin (SYS) 是一種區塊鏈協議，為企業提供一個平台，用於創建可自定義的代幣和去中心化應用程序（dApps）。它旨在提供高吞吐量和可擴展性，專注於提供電子商務、資產代幣化和身份驗證服務。Syscoin 使用工作證明和權益證明的混合共識模型，旨在將比特幣區塊鏈的安全性與以太坊的速度相結合。其原生代幣，SYS，用於交易費用、網絡內的價值轉移，以及參與網絡的治理。因此，Syscoin 通常用於創建和管理數字資產和去中心化市場的情境中。
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Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.
要更深入地瞭解 Syscoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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