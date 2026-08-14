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SUSHI 目前實時價格為 0,1544 TWD。SUSHI 市值為 44 287 329,567212390808 TWD。追蹤台灣的 SUSHI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SUSHI 目前實時價格為 0,1544 TWD。SUSHI 市值為 44 287 329,567212390808 TWD。追蹤台灣的 SUSHI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SUSHI實時價格 (SUSHI)

1 SUSHI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$4,929885
NT$4,929885NT$4,929885
-3.68%1D
TWD
SUSHI (SUSHI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:49:56 (UTC+8)

SUSHI 今日價格

SUSHI (SUSHI) 今日實時價格為 NT$ 0,1544，過去 24 小時內變化了 3,68%。目前 SUSHI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,1544 每 SUSHI。

SUSHI 目前市值在 NT$ 44.29M 排名第 #401，流通供應量為 286.84M SUSHI。過去 24 小時內，SUSHI 的交易價格在 NT$ 0,1527（低點）和 NT$ 0,1618（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 747,0630852705，而歷史最低價為 NT$ 5,130958456778081508

短期表現方面，SUSHI 在過去一小時內波動了 +0,06%，過去7 天內波動了 -7,22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.63K

SUSHI（SUSHI）市場資訊

No.401

NT$ 44.29M
NT$ 44.29MNT$ 44.29M

NT$ 58.63K
NT$ 58.63KNT$ 58.63K

NT$ 45,01M
NT$ 45,01MNT$ 45,01M

286.84M
286.84M 286.84M

291 514 753,90092285
291 514 753,90092285 291 514 753,90092285

ETH

SUSHI 的目前市值為 NT$ 44.29M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.63K。SUSHI 的流通量為 286.84M，總供應量是 291514753.90092285，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 45,01M

SUSHI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,1527
NT$ 0,1527NT$ 0,1527
24H最低價
NT$ 0,1618
NT$ 0,1618NT$ 0,1618
24H最高價

NT$ 0,1527
NT$ 0,1527NT$ 0,1527

NT$ 0,1618
NT$ 0,1618NT$ 0,1618

NT$ 747,0630852705
NT$ 747,0630852705NT$ 747,0630852705

NT$ 5,130958456778081508
NT$ 5,130958456778081508NT$ 5,130958456778081508

+0,06%

-3,67%

-7,22%

-7,22%

SUSHI（SUSHI）價格歷史 TWD

跟蹤 SUSHI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,188351-3,67%
30天NT$ -0,0114-6,88%
60天NT$ -0,0326-17,44%
90天NT$ -0,0581-27,35%
SUSHI 今日價格變化

今天，SUSHI 記錄了 NT$ -0,188351 (-3,67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SUSHI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0114 (-6,88%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SUSHI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SUSHI 的變化為 NT$ -0,0326 (-17,44%)，從而更廣泛地了解其表現。

SUSHI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,0581 (-27,35%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SUSHI（SUSHI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SUSHI 價格歷史頁面

SUSHI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SUSHI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SUSHI 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SUSHI 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SUSHI_USDT在4小時周期內運行於0.1599，處於中枢點0.1602下方緊鄰位置。價格位於S1與中央區間之間的窄幅區間，樞紐體系顯示上方阻力密集。短期均線組呈現買入信號，長期EMA維持中立狀態，結構上尚未形成明確突破方向。 MACD指標錄得死叉形態，動能向下發散。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值顯示短期波動率收斂，快慢指標出現分層現象。布林帶收口運行，市場交投活度降低，多空雙方在當前價位附近達成暫時平衡，缺乏單邊驅動力。 近端上方阻力位於R1價位0.1612，距離現價0.0013。次級阻力位於R2價位0.1625，距離現價0.0026。近端下方支撐位於S1價位0.1589，距離現價0.0010。次級支撐位於S2價位0.1579，距離現價0.0020。關鍵樞紐點0.1602構成即時參考基準，價格偏離幅度極小。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SUSHI 的價格？

壽司價格受以下因素影響：SushiSwap 平台上的 DEX 交易量、總鎖倉價值（TVL）、治理提案與協議升級、收益農場獎勵與質押回報、來自 Uniswap 等其他 DEX 的競爭、整體 DeFi 市場情緒、比特幣／以太坊的相關性、影響 DEX 的監管新聞、代幣供應量的變化，以及跨鏈功能等新功能的採用。

為什麼人們想知道 SUSHI 今天的價格？

人們想要了解今日的SUSHI價格，原因如下：1）交易決策——買入或賣出的時機會影響利潤；2）投資組合追蹤——監控投資價值的變化；3）市場分析——識別趨勢與模式；4）DeFi機會——SUSHI透過收益農場獎勵為SushiSwap去中心化交易所提供動力。

SUSHI 的價格預測

SUSHI（SUSHI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SUSHI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
SUSHI (SUSHI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SUSHI 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SUSHI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SUSHI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SUSHI 2026–2027 年價格的預測。

關於 SUSHI

SushiSwap (SUSHI) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣交易所。它是一個自動化市場做市商 (AMM)，使用者可以直接從他們的錢包進行數位資產交易，無需透過中介。SUSHI 是該平台的原生代幣，用於治理決策，並且持有者有權分享交易所的交易費用。該協議採用流動性提供者模型，用戶可以將他們的代幣存入流動性池並賺取利息。SushiSwap 是 Uniswap 的分叉，Uniswap 是另一個去中心化交易所，但 SushiSwap 通過提供更多以社區為導向的功能和對流動性提供者的好處來區別自己。

如何在台灣購買和投資 SUSHI

準備好開始使用 SUSHI 了嗎？在 MEXC 購買 SUSHI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SUSHI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SUSHI (SUSHI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SUSHI 將立即存入您的錢包。
SUSHI (SUSHI) 購買教程

SUSHI 能做什麼？

擁有 SUSHI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SUSHI (SUSHI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI資源

要更深入地瞭解 SUSHI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SUSHI網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

人們還問：關於SUSHI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:49:56 (UTC+8)

SUSHI（SUSHI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SUSHI 的更多資訊

SUSHIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SUSHI。在 MEXC 上探索 SUSHIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SUSHI (SUSHI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SUSHI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SUSHI/USDT
NT$4,92669
NT$4,92669NT$4,92669
-3,62%
370.69K (USDT)
SUSHI/USDC
NT$4,92669
NT$4,92669NT$4,92669
-3,56%
351.48K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2,4432165
NT$2,4432165NT$2,4432165

+302,47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,1775781
NT$0,1775781NT$0,1775781

-5,84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,475416
NT$0,475416NT$0,475416

-22,90%

up

up

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NT$9,24633
NT$9,24633NT$9,24633

+24,41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8,9309835
NT$8,9309835NT$8,9309835

+0,44%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2,4432165
NT$2,4432165NT$2,4432165

+302,47%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,7590925
NT$8,7590925NT$8,7590925

+136,80%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,361485495
NT$0,361485495NT$0,361485495

+73,29%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30,018942
NT$30,018942NT$30,018942

+32,92%

Cap

Cap

CAP

NT$2,23011
NT$2,23011NT$2,23011

+28,71%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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SUSHI
TWD
TWD

1 SUSHI = 4,93308 TWD