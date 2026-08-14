SUSHI 今日價格

SUSHI (SUSHI) 今日實時價格為 NT$ 0,1544，過去 24 小時內變化了 3,68%。目前 SUSHI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,1544 每 SUSHI。

SUSHI 目前市值在 NT$ 44.29M 排名第 #401，流通供應量為 286.84M SUSHI。過去 24 小時內，SUSHI 的交易價格在 NT$ 0,1527（低點）和 NT$ 0,1618（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 747,0630852705，而歷史最低價為 NT$ 5,130958456778081508。

短期表現方面，SUSHI 在過去一小時內波動了 +0,06%，過去7 天內波動了 -7,22%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.63K。

SUSHI（SUSHI）市場資訊

排名 No.401 市值 NT$ 44.29MNT$ 44.29M NT$ 44.29M 成交量（24H） NT$ 58.63KNT$ 58.63K NT$ 58.63K 完全稀釋市值 NT$ 45,01MNT$ 45,01M NT$ 45,01M 流通量 286.84M 286.84M 286.84M 總供應量 291 514 753,90092285 291 514 753,90092285 291 514 753,90092285 所屬公鏈 ETH

SUSHI 的目前市值為 NT$ 44.29M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.63K。SUSHI 的流通量為 286.84M，總供應量是 291514753.90092285，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 45,01M。