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SNX 目前實時價格為 0.1949 TWD。SNX 市值為 67,146,214.095725479925 TWD。追蹤台灣的 SNX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SNX 目前實時價格為 0.1949 TWD。SNX 市值為 67,146,214.095725479925 TWD。追蹤台灣的 SNX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SNX 圖標

SNX實時價格 (SNX)

1 SNX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6.227055
NT$6.227055NT$6.227055
-0.81%1D
TWD
SNX (SNX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:16 (UTC+8)

SNX 今日價格

SNX (SNX) 今日實時價格為 NT$ 0.1949，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 SNX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1949 每 SNX。

SNX 目前市值在 NT$ 67.15M 排名第 #199，流通供應量為 344.52M SNX。過去 24 小時內，SNX 的交易價格在 NT$ 0.1936（低點）和 NT$ 0.1989（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 919.2344107365，而歷史最低價為 NT$ 1.04085520072731

短期表現方面，SNX 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -8.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.08K

SNX（SNX）市場資訊

No.199

NT$ 67.15M
NT$ 67.15MNT$ 67.15M

NT$ 59.08K
NT$ 59.08KNT$ 59.08K

NT$ 66.24M
NT$ 66.24MNT$ 66.24M

344.52M
344.52M 344.52M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

344,939,867.55566317
344,939,867.55566317 344,939,867.55566317

101.36%

0.01%

NT$ 28.755
NT$ 28.755NT$ 28.755

ETH

SNX 的目前市值為 NT$ 67.15M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.08K。SNX 的流通量為 344.52M，總供應量是 344939867.55566317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.24M

SNX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1936
NT$ 0.1936NT$ 0.1936
24H最低價
NT$ 0.1989
NT$ 0.1989NT$ 0.1989
24H最高價

NT$ 0.1936
NT$ 0.1936NT$ 0.1936

NT$ 0.1989
NT$ 0.1989NT$ 0.1989

NT$ 919.2344107365
NT$ 919.2344107365NT$ 919.2344107365

NT$ 1.04085520072731
NT$ 1.04085520072731NT$ 1.04085520072731

+0.05%

-0.80%

-8.46%

-8.46%

SNX（SNX）價格歷史 TWD

跟蹤 SNX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.050851-0.80%
30天NT$ -0.0341-14.90%
60天NT$ -0.0627-24.35%
90天NT$ -0.1167-37.46%
SNX 今日價格變化

今天，SNX 記錄了 NT$ -0.050851 (-0.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SNX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0341 (-14.90%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SNX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SNX 的變化為 NT$ -0.0627 (-24.35%)，從而更廣泛地了解其表現。

SNX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1167 (-37.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SNX（SNX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SNX 價格歷史頁面

SNX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SNX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SNX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SNX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SNX_USDT在4小時周期的現價為0.1966，運行於支撐位0.201下方。價格目前位於S2支撐點0.197與S1支撐點0.1988之間震盪。均線系統呈現多頭排列結構，短期買盤占比維持高位。MACD指標已形成死叉形態，RSI指標則處於中性區域，快慢線動能出現分層背離現象。波動率仍維持收斂區間。 上方近端阻力位位於0.197，距離現價僅0.0004；次級阻力位位於0.1988，距離現價0.0022；遠端參考阻力位則位於0.201的支撐中心點。下方缺乏明確的近端支撐參考，價格需突破0.197方能測試更高層次的支撐點。當前結構顯示多空雙方正在低位區間展開拉鋸戰，而各項動能指標尚未形成統一的方向指引。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SNX 的價格？

SNX 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. DeFi 的採用程度與 Synthetix 協議的使用情況
2. 平台上的總鎖定價值（TVL）
3. 質押獎勵與收益率
4. 合成資產的交易量
5. 網路升級與協議改進
6. 整體加密貨幣市場的情緒
7. Ethereum 網路的手續費與擁塞狀況
8. 其他 DeFi 協議的競爭
9. 影響 DeFi 的監管發展
10. SNX 代幣的供應量與質押參與率

為什麼人們想知道 SNX 今天的價格？

人們想要了解 SNX 的今日價格，因為：1）交易決策——在最佳時機進行買入或賣出；2）投資組合追蹤——監控投資績效；3）市場分析——洞悉趨勢與波動性；4）DeFi 參與——SNX 用於 Synthetix 協議上的合成資產交易。

SNX 的價格預測

SNX（SNX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SNX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SNX (SNX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SNX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SNX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SNX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SNX 2026–2027 年價格的預測。

關於 SNX

Synthetix Network Token (SNX) 是一種建立在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）協議，該協議能夠創建追蹤實體資產價值的鏈上合成資產。這些合成資產，被稱為 Synths，反映了基礎資產的價格，使用者可以獲得對各種資產的曝光，包括加密貨幣、商品和法定貨幣，而無需實際持有該資產。SNX 是 Synthetix 平台的原生實用代幣，用作鑄造 Synths 的抵押品，並參與平台的治理。Synthetix 協議旨在擴大加密空間的金融衍生品範疇，其生態系統在更廣泛的 DeFi 領域中發揮著重要作用。

如何在台灣購買和投資 SNX

準備好開始使用 SNX 了嗎？在 MEXC 購買 SNX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SNX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SNX (SNX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SNX 將立即存入您的錢包。
SNX (SNX) 購買教程

SNX 能做什麼？

擁有 SNX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 SNX (SNX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

白皮書

SNX資源

要更深入地瞭解 SNX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SNX網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

人們還問：關於SNX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:16 (UTC+8)

SNX（SNX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SNX 的更多資訊

SNXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SNX。在 MEXC 上探索 SNXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SNX (SNX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SNX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SNX/USDT
NT$6.227055
NT$6.227055NT$6.227055
-0.71%
301.94K (USDT)
SNX/USDC
NT$6.227055
NT$6.227055NT$6.227055
-0.55%
286.71K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4266025
NT$2.4266025NT$2.4266025

+299.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17575695
NT$0.17575695NT$0.17575695

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.470304
NT$0.470304NT$0.470304

-23.73%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.22077
NT$9.22077NT$9.22077

+24.07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1220445
NT$9.1220445NT$9.1220445

+2.59%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4266025
NT$2.4266025NT$2.4266025

+299.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.6830515
NT$8.6830515NT$8.6830515

+134.74%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.3560508
NT$0.3560508NT$0.3560508

+70.69%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.964627
NT$29.964627NT$29.964627

+32.68%

Heima

Heima

HEI

NT$5.070465
NT$5.070465NT$5.070465

+29.73%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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SNX
TWD
TWD

1 SNX = 6.227055 TWD