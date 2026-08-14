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2026-08-14 22:46:16 (UTC+8) SNX 今日價格
SNX (SNX) 今日實時價格為
NT$ 0.1949，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 SNX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1949 每 SNX。
SNX 目前市值在
NT$ 67.15M 排名第 #199，流通供應量為 344.52M SNX。過去 24 小時內，SNX 的交易價格在 NT$ 0.1936（低點）和 NT$ 0.1989（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 919.2344107365，而歷史最低價為 NT$ 1.04085520072731。
短期表現方面，SNX 在過去一小時內波動了
+0.05%，過去7 天內波動了 -8.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.08K。 SNX（SNX）市場資訊 市值 NT$ 67.15M NT$ 67.15M NT$ 67.15M 成交量（24H） NT$ 59.08K NT$ 59.08K NT$ 59.08K 完全稀釋市值 NT$ 66.24M NT$ 66.24M NT$ 66.24M 最大供應量 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 總供應量 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 發行價格 NT$ 28.755 NT$ 28.755 NT$ 28.755
SNX 的目前市值為
NT$ 67.15M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.08K。SNX 的流通量為 344.52M，總供應量是 344939867.55566317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.24M。 購買SNX SNX 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1936 NT$ 0.1936 NT$ 0.1936
24H最低價
NT$ 0.1989 NT$ 0.1989 NT$ 0.1989
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.1936 NT$ 0.1936 NT$ 0.1936 24H最高價 NT$ 0.1989 NT$ 0.1989 NT$ 0.1989 歷史最高 NT$ 919.2344107365 NT$ 919.2344107365 NT$ 919.2344107365 最低價 NT$ 1.04085520072731 NT$ 1.04085520072731 NT$ 1.04085520072731 SNX（SNX）價格歷史 TWD
跟蹤 SNX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.050851 -0.80% 30天 NT$ -0.0341 -14.90% 60天 NT$ -0.0627 -24.35% 90天 NT$ -0.1167 -37.46% SNX 今日價格變化
今天，SNX 記錄了
NT$ -0.050851 (-0.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 SNX 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.0341 (-14.90%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 SNX 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，SNX 的變化為
NT$ -0.0627 (-24.35%)，從而更廣泛地了解其表現。 SNX 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.1167 (-37.46%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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SNX 價格歷史頁面
目前 SNX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
35% | 看跌 65%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 中立 K ≈ D（±1%） 短線無明確方向，觀望。 樞紐點 現價＜S2 位於 S2 下方 比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 價格 < 下軌 觸及或突破下軌 進入「便宜」區，波動放大。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
SNX_USDT在4小時周期的現價為0.1966，運行於支撐位0.201下方。價格目前位於S2支撐點0.197與S1支撐點0.1988之間震盪。均線系統呈現多頭排列結構，短期買盤占比維持高位。MACD指標已形成死叉形態，RSI指標則處於中性區域，快慢線動能出現分層背離現象。波動率仍維持收斂區間。
上方近端阻力位位於0.197，距離現價僅0.0004；次級阻力位位於0.1988，距離現價0.0022；遠端參考阻力位則位於0.201的支撐中心點。下方缺乏明確的近端支撐參考，價格需突破0.197方能測試更高層次的支撐點。當前結構顯示多空雙方正在低位區間展開拉鋸戰，而各項動能指標尚未形成統一的方向指引。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 SNX 的價格？
SNX 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. DeFi 的採用程度與 Synthetix 協議的使用情況 2. 平台上的總鎖定價值（TVL） 3. 質押獎勵與收益率 4. 合成資產的交易量 5. 網路升級與協議改進 6. 整體加密貨幣市場的情緒 7. Ethereum 網路的手續費與擁塞狀況 8. 其他 DeFi 協議的競爭 9. 影響 DeFi 的監管發展 10. SNX 代幣的供應量與質押參與率 為什麼人們想知道 SNX 今天的價格？
人們想要了解 SNX 的今日價格，因為：1）交易決策——在最佳時機進行買入或賣出；2）投資組合追蹤——監控投資績效；3）市場分析——洞悉趨勢與波動性；4）DeFi 參與——SNX 用於 Synthetix 協議上的合成資產交易。
SNX 的價格預測 SNX（SNX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SNX 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 SNX (SNX) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，SNX 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 SNX
Synthetix Network Token (SNX) 是一種建立在以太坊區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）協議，該協議能夠創建追蹤實體資產價值的鏈上合成資產。這些合成資產，被稱為 Synths，反映了基礎資產的價格，使用者可以獲得對各種資產的曝光，包括加密貨幣、商品和法定貨幣，而無需實際持有該資產。SNX 是 Synthetix 平台的原生實用代幣，用作鑄造 Synths 的抵押品，並參與平台的治理。Synthetix 協議旨在擴大加密空間的金融衍生品範疇，其生態系統在更廣泛的 DeFi 領域中發揮著重要作用。
如何在台灣購買和投資 SNX
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如何購買 SNX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SNX (SNX) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SNX 將立即存入您的錢包。
SNX 能做什麼？
擁有 SNX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是SNX (SNX)
Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
白皮書
SNX 代幣是 Synthetix 生態系統的核心，既作為治理資產，也作為協議內的抵押品。當用戶質押 SNX 時，他們協助支撐平台穩定性，並因此獲得獎勵，使代幣持有者的激勵與系統的成長及安全性保持一致。Synthetix 的經濟模型已演進，自 2023 年 12 月起，SNX 已從新發行代幣轉為「回購與銷毀（buyback and burn）」機制。在此機制下，部分交易手續費將用於購買 SNX 並永久從流通中移除，這可能提升剩餘供應量的價值。該協議亦發行穩定幣，包括 sUSD 與 USDx，兩者皆設計為維持 $1 的穩定價值，並由過量抵押品支撐，以確保穩定性與可靠性。交易手續費則分配予不同參與者作為獎勵：60% 分配給提供流動性的使用者，20% 配予平台合作夥伴與開發者，另 20% 則支援系統維護與穩定性。此外，生態系統還包含激勵計畫與特別獎勵，旨在鼓勵長期參與及持續推動平台成長。
Synthetix 透過一個治理架構運作，該架構包含七個理事會席位，係於 2024 年 10 月經社群投票設立。理事會成員包括業界資深人士如 Kain Warwick 與 Jordan Momtazi，他們擔任顧問角色，另亦有其他成員分別負責策略、營運與技術監督等領域。此框架賦予 SNX 代幣持有者參與影響協議之重大決策的權力。理事會成員每六個月選舉一次，此週期設計旨在引入新觀點，同時維持穩定性與延續性。整體做法融合專業經驗與社群意見，以支援健全的管理機制，並確保平台能快速回應使用者需求。安全性始終為首要考量，定期進行安全審計，並設有規模龐大的漏洞賞金計畫（bug bounty program），以協助保障使用者資產並維持平台穩定。
Synthetix 運行於以太坊區塊鏈以及更快的第 2 層（Layer 2）網路，提供一種旨在兼具專業性與親和力的交易架構。該協議的核心為「集合抵押模型」（pooled collateral model），參與者存入高價值資產——主要為 SNX 代幣——以為整個系統內的交易活動提供擔保。由於抵押品為共享式設計，協議無需一一匹配買方與賣方，因而可提升交易速度與效率。智能合約自動處理所有交易，支援即時執行與透明化運作。Synthetix 支援多種交易模式，涵蓋基礎兌換至進階功能（例如槓桿交易），用戶可在認知相關風險的前提下放大潛在報酬。定價方面，協議採用多重預言機（multi-oracle）系統，整合多個可信資料來源，以提升價格準確性與公平性，類似於倚賴多重獨立參考依據。最新版本 Synthetix V3 採用模組化設計，各元件猶如積木般自由組合，用以打造全新金融產品。此模組化架構亦大幅簡化其他應用程式與 Synthetix 的整合流程，進一步擴展其於整體加密生態系中的實用性。平台內建進階安全機制與風險管理工具，並透過定期審計與持續監控，協助維持系統之安全性與穩定性。
Synthetix 是一個去中心化金融（DeFi）協議，旨在為廣泛用戶簡化衍生品交易與流動性存取。它運作方式類似一個大型共用流動性池，讓人們無需尋找交易對手（特定買方或賣方），即可交易各種金融商品。該平台在保留區塊鏈技術安全性優勢的同時，簡化了複雜的交易體驗，目標是服務新手參與者與資深交易員。這種共用流動性模式支援即時成交與力求公平的定價，有助於讓進階市場更易接觸。
自2018年上線以來，Synthetix 持續因應使用者需求與市場變化而演進。其中一項重要進展是其永續期貨交易系統，而 Perps V3 正代表此系統的最新升級。Perps V3 正於多條區塊鏈網路中部署，以提升可及性與執行效率。目前開發重點在於擴充 V3 系統的功能，包括推出新工具，讓開發者能在該協議之上建構更多金融商品。路線圖亦強調多項重大計畫：透過強化社群治理來提升去中心化程度、改善跨鏈功能以加強網路整合、開發新型交易功能與商品，以及擴大與其他區塊鏈專案的合作夥伴關係。未來規劃還包括支援使用者建立客製化交易市場，並導入更複雜的交易選項；平台目標是在持續維持專業標準與資安水準的同時，逐步轉向由社群主導的發展模式。
SNX資源
要更深入地瞭解 SNX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於SNX的其他問題
如果 SNX 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 SNX 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
SNX 今日價格為 NT$ 6.227055。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
SNX 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 SNX 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 SNX 的交易量為 --。
SNX 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 SNX 價格，請造訪 SNX 價格頁面了解更多資訊。
SNX 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,763.13
-1.03%
ETH
1,870.98
-0.49%
GOLD(XAUT)
4,365.7
+0.36%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.35
-0.39%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 SNX/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 SNX 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
SNX 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 SNX (SNX) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 22:46:16 (UTC+8) SNX（SNX）重要行業更新
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SNXUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 SNX。在 MEXC 上探索 SNXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$6.227055 NT$6.227055 NT$6.227055 -0.71% 301.94K (USDT) NT$6.227055 NT$6.227055 NT$6.227055 -0.55% 286.71K (USDT) 免責聲明
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