SNX 今日價格

SNX (SNX) 今日實時價格為 NT$ 0.1949，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 SNX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1949 每 SNX。

SNX 目前市值在 NT$ 67.15M 排名第 #199，流通供應量為 344.52M SNX。過去 24 小時內，SNX 的交易價格在 NT$ 0.1936（低點）和 NT$ 0.1989（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 919.2344107365，而歷史最低價為 NT$ 1.04085520072731。

短期表現方面，SNX 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -8.46%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.08K。

SNX（SNX）市場資訊

排名 No.199 市值 NT$ 67.15MNT$ 67.15M NT$ 67.15M 成交量（24H） NT$ 59.08KNT$ 59.08K NT$ 59.08K 完全稀釋市值 NT$ 66.24MNT$ 66.24M NT$ 66.24M 流通量 344.52M 344.52M 344.52M 最大供應量 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 總供應量 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 流通率 101.36% 市場佔有率 0.01% 發行價格 NT$ 28.755NT$ 28.755 NT$ 28.755 所屬公鏈 ETH

SNX 的目前市值為 NT$ 67.15M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.08K。SNX 的流通量為 344.52M，總供應量是 344939867.55566317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.24M。