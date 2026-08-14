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SuperRare 目前實時價格為 0.01126 TWD。RARE 市值為 9,294,896.5629696395886 TWD。追蹤台灣的 RARE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SuperRare 目前實時價格為 0.01126 TWD。RARE 市值為 9,294,896.5629696395886 TWD。追蹤台灣的 RARE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SuperRare實時價格 (RARE)

1 RARE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.3599822
NT$0.3599822NT$0.3599822
-5.05%1D
TWD
SuperRare (RARE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:35:40 (UTC+8)

SuperRare 今日價格

SuperRare (RARE) 今日實時價格為 NT$ 0.01126，過去 24 小時內變化了 5.05%。目前 RARE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01126 每 RARE。

SuperRare 目前市值在 NT$ 9.29M 排名第 #950，流通供應量為 825.48M RARE。過去 24 小時內，RARE 的交易價格在 NT$ 0.01111（低點）和 NT$ 0.01217（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 121.1393385100607465768，而歷史最低價為 NT$ 0.3164356404041744509

短期表現方面，RARE 在過去一小時內波動了 +0.80%，過去7 天內波動了 -8.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.11K

SuperRare（RARE）市場資訊

No.950

NT$ 9.29M
NT$ 9.29MNT$ 9.29M

NT$ 71.11K
NT$ 71.11KNT$ 71.11K

NT$ 11.26M
NT$ 11.26MNT$ 11.26M

825.48M
825.48M 825.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

82.54%

ETH

SuperRare 的目前市值為 NT$ 9.29M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.11K。RARE 的流通量為 825.48M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.26M

SuperRare 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01111
NT$ 0.01111NT$ 0.01111
24H最低價
NT$ 0.01217
NT$ 0.01217NT$ 0.01217
24H最高價

NT$ 0.01111
NT$ 0.01111NT$ 0.01111

NT$ 0.01217
NT$ 0.01217NT$ 0.01217

NT$ 121.1393385100607465768
NT$ 121.1393385100607465768NT$ 121.1393385100607465768

NT$ 0.3164356404041744509
NT$ 0.3164356404041744509NT$ 0.3164356404041744509

+0.80%

-5.05%

-8.24%

-8.24%

SuperRare（RARE）價格歷史 TWD

跟蹤 SuperRare 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.019146-5.05%
30天NT$ -0.00171-13.19%
60天NT$ -0.00247-17.99%
90天NT$ -0.00549-32.78%
SuperRare 今日價格變化

今天，RARE 記錄了 NT$ -0.019146 (-5.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SuperRare 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00171 (-13.19%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SuperRare 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RARE 的變化為 NT$ -0.00247 (-17.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

SuperRare 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00549 (-32.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SuperRare（RARE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SuperRare 價格歷史頁面

SuperRare 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SuperRare 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SuperRare 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RARE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

RARE_USDT在4小時周期內運行於0.01151，價格位於S2樞紐點0.01163下方。當前價位處於由中枢0.01181與S2構成的下行區間底部。均線系統呈現多頭排列，7條MA/EMA均指向買入信號。然而，價格與短期均線出現背離，結構上受到上方密集阻力區的制約。 MACD指標形成死叉，快慢線向下發散，顯示短期動能轉弱。RSI處於中性區域，尚未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值同步回落，確認短線調整壓力。波動率維持正常水準，布林帶收口跡象不明顯，市場缺乏單邊突破的動能。 近端關鍵價位為S2樞紐0.01163，距離現價+1.04%，構成即時反彈阻力。上方中枢0.01181距離現價+2.61%，為強阻力參考位。下方無明確S3數據，需觀察前低支撐的有效性。遠端阻力R1位於0.01190，距離現價+3.39%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SuperRare 的價格？

SuperRare (RARE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. NFT 市場的情緒與採用率
2. 平台用戶數量的增長與藝術家的加入
3. 交易量與市場活動
4. 治理提案與代幣實用性更新
5. 整體加密貨幣市場環境及與比特幣的相關性
6. 來自其他 NFT 平台（如 OpenSea）的競爭
7. 影響 NFT 與 DeFi 的監管動態
8. 代幣供應結構與質押獎勵
9. 合作夥伴公告與平台發展進展
10. 收藏家對數位藝術的需求以及文化趨勢

為什麼人們想知道 SuperRare 今天的價格？

人們希望了解 SuperRare (RARE) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。由於 RARE 是 SuperRare NFT 市場的治理代幣，其價格走勢反映了平台的採用程度與 NFT 市場的市場情緒。交易者會根據當前價格來決定進出場點，而持有者則會密切關注價值波動。

SuperRare 的價格預測

SuperRare（RARE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RARE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SuperRare (RARE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SuperRare 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SuperRare 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SuperRare 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RARE 2026–2027 年價格的預測。

關於 SuperRare

RARE是一種加密資產，為SuperRare平台提供動力，該平台是一個單一版本數位藝術品的市場。該平台運行在以太坊區塊鏈上，利用智能合約來促進和驗證交易。RARE作為原生實用代幣，使持有者能夠通過去中心化自治組織(DAO)模型參與平台的治理。這包括對平台升級和策展政策進行投票。該代幣也用於激勵和獎勵在生態系統中積極參與的藝術家和收藏家。RARE的供應量固定，根據平台參與者對SuperRare社區的參與度和貢獻度發行。

如何在台灣購買和投資 SuperRare

準備好開始使用 SuperRare 了嗎？在 MEXC 購買 RARE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SuperRare 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SuperRare (RARE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SuperRare 將立即存入您的錢包。
SuperRare (RARE) 購買教程

SuperRare 能做什麼？

擁有 SuperRare 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SuperRare (RARE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SuperRare (RARE)

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

SuperRare資源

要更深入地瞭解 SuperRare，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SuperRare網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemMultiversX EcosystemNFT

人們還問：關於SuperRare的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:35:40 (UTC+8)

SuperRare（RARE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SuperRare 的更多資訊

RAREUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RARE。在 MEXC 上探索 RAREUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SuperRare (RARE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SuperRare 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RARE/USDT
NT$0.3596625
NT$0.3596625NT$0.3596625
-5.22%
6.11M (USDT)

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KiiChain

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NT$2.3555496
NT$2.3555496NT$2.3555496

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NT$0.18494645NT$0.18494645

-1.99%

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Thinking Cat

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NT$0.4626059
NT$0.4626059NT$0.4626059

-25.02%

up

up

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NT$9.248921
NT$9.248921NT$9.248921

+24.37%

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DAPPOS

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NT$9.053904
NT$9.053904NT$9.053904

+1.76%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3555496
NT$2.3555496NT$2.3555496

+287.78%

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Fusionist

ACE

NT$8.7600997
NT$8.7600997NT$8.7600997

+136.68%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.353182181
NT$0.353182181NT$0.353182181

+69.21%

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Cap

CAP

NT$2.4690431
NT$2.4690431NT$2.4690431

+42.41%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0397508
NT$5.0397508NT$5.0397508

+28.86%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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