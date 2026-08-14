SuperRare實時價格 (RARE)
SuperRare (RARE) 今日實時價格為 NT$ 0.01126，過去 24 小時內變化了 5.05%。目前 RARE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01126 每 RARE。
SuperRare 目前市值在 NT$ 9.29M 排名第 #950，流通供應量為 825.48M RARE。過去 24 小時內，RARE 的交易價格在 NT$ 0.01111（低點）和 NT$ 0.01217（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 121.1393385100607465768，而歷史最低價為 NT$ 0.3164356404041744509。
短期表現方面，RARE 在過去一小時內波動了 +0.80%，過去7 天內波動了 -8.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.11K。
No.950
82.54%
ETH
SuperRare 的目前市值為 NT$ 9.29M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.11K。RARE 的流通量為 825.48M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.26M。
+0.80%
-5.05%
-8.24%
-8.24%
跟蹤 SuperRare 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.019146
|-5.05%
|30天
|NT$ -0.00171
|-13.19%
|60天
|NT$ -0.00247
|-17.99%
|90天
|NT$ -0.00549
|-32.78%
今天，RARE 記錄了 NT$ -0.019146 (-5.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00171 (-13.19%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RARE 的變化為 NT$ -0.00247 (-17.99%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00549 (-32.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 SuperRare 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 RARE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
RARE_USDT在4小時周期內運行於0.01151，價格位於S2樞紐點0.01163下方。當前價位處於由中枢0.01181與S2構成的下行區間底部。均線系統呈現多頭排列，7條MA/EMA均指向買入信號。然而，價格與短期均線出現背離，結構上受到上方密集阻力區的制約。 MACD指標形成死叉，快慢線向下發散，顯示短期動能轉弱。RSI處於中性區域，尚未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值同步回落，確認短線調整壓力。波動率維持正常水準，布林帶收口跡象不明顯，市場缺乏單邊突破的動能。 近端關鍵價位為S2樞紐0.01163，距離現價+1.04%，構成即時反彈阻力。上方中枢0.01181距離現價+2.61%，為強阻力參考位。下方無明確S3數據，需觀察前低支撐的有效性。遠端阻力R1位於0.01190，距離現價+3.39%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，SuperRare 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
RARE是一種加密資產，為SuperRare平台提供動力，該平台是一個單一版本數位藝術品的市場。該平台運行在以太坊區塊鏈上，利用智能合約來促進和驗證交易。RARE作為原生實用代幣，使持有者能夠通過去中心化自治組織(DAO)模型參與平台的治理。這包括對平台升級和策展政策進行投票。該代幣也用於激勵和獎勵在生態系統中積極參與的藝術家和收藏家。RARE的供應量固定，根據平台參與者對SuperRare社區的參與度和貢獻度發行。
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SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
要更深入地瞭解 SuperRare，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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