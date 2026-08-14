SuperRare 今日價格

SuperRare (RARE) 今日實時價格為 NT$ 0.01126，過去 24 小時內變化了 5.05%。目前 RARE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01126 每 RARE。

SuperRare 目前市值在 NT$ 9.29M 排名第 #950，流通供應量為 825.48M RARE。過去 24 小時內，RARE 的交易價格在 NT$ 0.01111（低點）和 NT$ 0.01217（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 121.1393385100607465768，而歷史最低價為 NT$ 0.3164356404041744509。

短期表現方面，RARE 在過去一小時內波動了 +0.80%，過去7 天內波動了 -8.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.11K。

SuperRare（RARE）市場資訊

排名 No.950 市值 NT$ 9.29MNT$ 9.29M NT$ 9.29M 成交量（24H） NT$ 71.11KNT$ 71.11K NT$ 71.11K 完全稀釋市值 NT$ 11.26MNT$ 11.26M NT$ 11.26M 流通量 825.48M 825.48M 825.48M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 82.54% 所屬公鏈 ETH

SuperRare 的目前市值為 NT$ 9.29M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.11K。RARE 的流通量為 825.48M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 11.26M。