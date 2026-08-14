Pocket Network 今日價格

Pocket Network (POKT) 今日實時價格為 NT$ 0.006742，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 POKT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.006742 每 POKT。

Pocket Network 目前市值在 NT$ 15.78M 排名第 #734，流通供應量為 2.34B POKT。過去 24 小時內，POKT 的交易價格在 NT$ 0.006684（低點）和 NT$ 0.006796（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 99.10235300782403603，而歷史最低價為 NT$ 0.2318930259264465528。

短期表現方面，POKT 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -2.49%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.54K。

Pocket Network（POKT）市場資訊

排名 No.734 市值 NT$ 15.78MNT$ 15.78M NT$ 15.78M 成交量（24H） NT$ 1.54KNT$ 1.54K NT$ 1.54K 完全稀釋市值 NT$ 16.02MNT$ 16.02M NT$ 16.02M 流通量 2.34B 2.34B 2.34B 總供應量 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 所屬公鏈 NONE

Pocket Network 的目前市值為 NT$ 15.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.54K。POKT 的流通量為 2.34B，總供應量是 2376545548.808835，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.02M。