Pangolin 今日價格

Pangolin (PNG) 今日實時價格為 NT$ 0.01986，過去 24 小時內變化了 1.06%。目前 PNG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01986 每 PNG。

Pangolin 目前市值在 NT$ 4.65M 排名第 #1195，流通供應量為 233.96M PNG。過去 24 小時內，PNG 的交易價格在 NT$ 0.0193（低點）和 NT$ 0.0203（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.4501051732，而歷史最低價為 NT$ 0.3475695174162280811。

短期表現方面，PNG 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -2.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K。

Pangolin（PNG）市場資訊

排名 No.1195 市值 NT$ 4.65MNT$ 4.65M NT$ 4.65M 成交量（24H） NT$ 56.19KNT$ 56.19K NT$ 56.19K 完全稀釋市值 NT$ 10.68MNT$ 10.68M NT$ 10.68M 流通量 233.96M 233.96M 233.96M 最大供應量 538,000,000 538,000,000 538,000,000 總供應量 230,000,000 230,000,000 230,000,000 流通率 43.48% 所屬公鏈 AVAX_CCHAIN

Pangolin 的目前市值為 NT$ 4.65M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。PNG 的流通量為 233.96M，總供應量是 230000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.68M。