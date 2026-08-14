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Pangolin 目前實時價格為 0.01986 TWD。PNG 市值為 4,646,369.39718 TWD。追蹤台灣的 PNG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Pangolin 目前實時價格為 0.01986 TWD。PNG 市值為 4,646,369.39718 TWD。追蹤台灣的 PNG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Pangolin 圖標

Pangolin實時價格 (PNG)

1 PNG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.6349242
NT$0.6349242NT$0.6349242
+1.06%1D
TWD
Pangolin (PNG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:29:51 (UTC+8)

Pangolin 今日價格

Pangolin (PNG) 今日實時價格為 NT$ 0.01986，過去 24 小時內變化了 1.06%。目前 PNG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01986 每 PNG。

Pangolin 目前市值在 NT$ 4.65M 排名第 #1195，流通供應量為 233.96M PNG。過去 24 小時內，PNG 的交易價格在 NT$ 0.0193（低點）和 NT$ 0.0203（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.4501051732，而歷史最低價為 NT$ 0.3475695174162280811

短期表現方面，PNG 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -2.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.19K

Pangolin（PNG）市場資訊

No.1195

NT$ 4.65M
NT$ 4.65MNT$ 4.65M

NT$ 56.19K
NT$ 56.19KNT$ 56.19K

NT$ 10.68M
NT$ 10.68MNT$ 10.68M

233.96M
233.96M 233.96M

538,000,000
538,000,000 538,000,000

230,000,000
230,000,000 230,000,000

43.48%

AVAX_CCHAIN

Pangolin 的目前市值為 NT$ 4.65M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.19K。PNG 的流通量為 233.96M，總供應量是 230000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.68M

Pangolin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0193
NT$ 0.0193NT$ 0.0193
24H最低價
NT$ 0.0203
NT$ 0.0203NT$ 0.0203
24H最高價

NT$ 0.0193
NT$ 0.0193NT$ 0.0193

NT$ 0.0203
NT$ 0.0203NT$ 0.0203

NT$ 159.4501051732
NT$ 159.4501051732NT$ 159.4501051732

NT$ 0.3475695174162280811
NT$ 0.3475695174162280811NT$ 0.3475695174162280811

-0.16%

+1.06%

-2.51%

-2.51%

Pangolin（PNG）價格歷史 TWD

跟蹤 Pangolin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0066596+1.06%
30天NT$ -0.00101-4.84%
60天NT$ -0.00366-15.57%
90天NT$ -0.01191-37.49%
Pangolin 今日價格變化

今天，PNG 記錄了 NT$ +0.0066596 (+1.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Pangolin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00101 (-4.84%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Pangolin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PNG 的變化為 NT$ -0.00366 (-15.57%)，從而更廣泛地了解其表現。

Pangolin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01191 (-37.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Pangolin（PNG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Pangolin 價格歷史頁面

Pangolin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Pangolin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Pangolin 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Pangolin (PNG) 代幣的價格：

1. 交易量：Pangolin DEX 上的交易活動越活躍，對 PNG 的需求便越高。
2. Avalanche 生態系統的成長：PNG 可從 AVAX 網路的採用中受益。
3. 流動性提供獎勵：質押收益會影響代幣的實用價值。
4. 市場情緒：整體 DeFi 與加密貨幣趨勢。
5. 代幣銷毀：通縮機制可減少代幣供應量。
6. 合作夥伴關係：新整合方案能提升代幣的採用率。
7. 競爭環境：其他 DEX 對市場佔有率的影響。

為什麼人們想知道 Pangolin 今天的價格？

人們希望了解今日的穿山甲（PNG）價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會持續監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場時機判斷——價格走勢有助於決定進場或離場的時點。
4. 投資研究——當前價格能協助評估 PNG 的潛在價值。
5. 風險管理——即時價格有助於衡量頭寸規模並設置停損。

PNG 是 Avalanche 上 Pangolin DEX 的治理代幣，因此對於 DeFi 參與者及 AVAX 生態系統的投資人而言，追蹤價格至關重要。

Pangolin 的價格預測

Pangolin（PNG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，PNG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Pangolin (PNG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Pangolin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Pangolin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Pangolin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 PNG 2026–2027 年價格的預測。

關於 Pangolin

Pangolin (PNG) 是一個建立在Avalanche網絡上的去中心化交易所（DEX），利用自動市場做市商（AMMs）的能力。其主要功能是促進加密資產的交換，提供流動性，並以PNG代幣的形式獲得獎勵。PNG採用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制運作，與工作證明系統相比，其能源效率得到了廣泛認可。PNG代幣在Pangolin生態系中擔任雙重角色，既作為治理代幣，允許持有者對提案和平台變更進行投票，也作為原生實用代幣，用於支付交易費用並獲得獎勵。

如何在台灣購買和投資 Pangolin

準備好開始使用 Pangolin 了嗎？在 MEXC 購買 PNG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Pangolin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Pangolin (PNG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Pangolin 將立即存入您的錢包。
Pangolin (PNG) 購買教程

Pangolin 能做什麼？

擁有 Pangolin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Pangolin (PNG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin資源

要更深入地瞭解 Pangolin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Pangolin網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Pangolin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:29:51 (UTC+8)

Pangolin（PNG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Pangolin 的更多資訊

PNGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 PNG。在 MEXC 上探索 PNGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Pangolin (PNG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Pangolin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
PNG/USDT
NT$0.6355636
NT$0.6355636NT$0.6355636
+1.22%
2.84M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3443601
NT$2.3443601NT$2.3443601

+285.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1841472
NT$0.1841472NT$0.1841472

-2.42%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4488588
NT$0.4488588NT$0.4488588

-27.25%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.073086
NT$9.073086NT$9.073086

+22.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2975154
NT$9.2975154NT$9.2975154

+4.49%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3443601
NT$2.3443601NT$2.3443601

+285.94%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.95160
NT$8.95160NT$8.95160

+141.85%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.341228598
NT$0.341228598NT$0.341228598

+63.48%

Cap

Cap

CAP

NT$2.4156532
NT$2.4156532NT$2.4156532

+39.33%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0020262
NT$5.0020262NT$5.0020262

+27.89%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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PNG
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TWD

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