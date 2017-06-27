OmiseGo 今日價格

OmiseGo (OMG) 今日實時價格為 NT$ 0.04414，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 OMG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04414 每 OMG。

OmiseGo 目前市值在 NT$ 6.19M 排名第 #1097，流通供應量為 140.25M OMG。過去 24 小時內，OMG 的交易價格在 NT$ 0.04301（低點）和 NT$ 0.04538（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 906.41024621963501576，而歷史最低價為 NT$ 1.502574723983833541。

短期表現方面，OMG 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.89K。

OmiseGo（OMG）市場資訊

排名 No.1097 市值 NT$ 6.19MNT$ 6.19M NT$ 6.19M 成交量（24H） NT$ 56.89KNT$ 56.89K NT$ 56.89K 完全稀釋市值 NT$ 6.19MNT$ 6.19M NT$ 6.19M 流通量 140.25M 140.25M 140.25M 最大供應量 140,245,399 140,245,399 140,245,399 總供應量 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 流通率 99.99% 發行日期 2017-06-27 00:00:00 發行價格 NT$ 8.6319NT$ 8.6319 NT$ 8.6319 所屬公鏈 ETH

OmiseGo 的目前市值為 NT$ 6.19M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.89K。OMG 的流通量為 140.25M，總供應量是 140245398.24513278，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.19M。