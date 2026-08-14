NuNet 今日價格

NuNet (NTX) 今日實時價格為 NT$ 0.001986，過去 24 小時內變化了 1.19%。目前 NTX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001986 每 NTX。

NuNet 目前市值在 NT$ 1.00M 排名第 #1791，流通供應量為 504.08M NTX。過去 24 小時內，NTX 的交易價格在 NT$ 0.001941（低點）和 NT$ 0.002032（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.667052812174166，而歷史最低價為 NT$ 0.0587671484867900176。

短期表現方面，NTX 在過去一小時內波動了 -0.56%，過去7 天內波動了 -3.08%。過去一天，總交易量達到 NT$ 22.19K。

NuNet（NTX）市場資訊

排名 No.1791 市值 NT$ 1.00MNT$ 1.00M NT$ 1.00M 成交量（24H） NT$ 22.19KNT$ 22.19K NT$ 22.19K 完全稀釋市值 NT$ 1.99MNT$ 1.99M NT$ 1.99M 流通量 504.08M 504.08M 504.08M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 50.40% 所屬公鏈 ETH

NuNet 的目前市值為 NT$ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 22.19K。NTX 的流通量為 504.08M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.99M。