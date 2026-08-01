Nakamoto Games 今日價格

Nakamoto Games (NAKA) 今日實時價格為 NT$ 0.03001，過去 24 小時內變化了 0.26%。目前 NAKA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03001 每 NAKA。

Nakamoto Games 目前市值在 NT$ 2.92M 排名第 #1343，流通供應量為 97.40M NAKA。過去 24 小時內，NAKA 的交易價格在 NT$ 0.02797（低點）和 NT$ 0.03323（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 224.03143208516128，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，NAKA 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +21.79%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.86K。

Nakamoto Games（NAKA）市場資訊

排名 No.1343 市值 NT$ 2.92MNT$ 2.92M NT$ 2.92M 成交量（24H） NT$ 89.86KNT$ 89.86K NT$ 89.86K 完全稀釋市值 NT$ 5.40MNT$ 5.40M NT$ 5.40M 流通量 97.40M 97.40M 97.40M 最大供應量 180,000,000 180,000,000 180,000,000 總供應量 180,000,000 180,000,000 180,000,000 流通率 54.11% 所屬公鏈 MATIC

Nakamoto Games 的目前市值為 NT$ 2.92M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.86K。NAKA 的流通量為 97.40M，總供應量是 180000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.40M。