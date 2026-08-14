Metal Blockchain 今日價格

Metal Blockchain (METAL) 今日實時價格為 NT$ 0.094，過去 24 小時內變化了 5.30%。目前 METAL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.094 每 METAL。

Metal Blockchain 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3778，流通供應量為 0.00 METAL。過去 24 小時內，METAL 的交易價格在 NT$ 0.09（低點）和 NT$ 0.09927（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 52.636580998912846902，而歷史最低價為 NT$ 1.1278848613318899184。

短期表現方面，METAL 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -6.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 10.04K。

Metal Blockchain（METAL）市場資訊

排名 No.3778 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 10.04KNT$ 10.04K NT$ 10.04K 完全稀釋市值 NT$ 31.33MNT$ 31.33M NT$ 31.33M 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 333,333,333 333,333,333 333,333,333 所屬公鏈 PROTO

Metal Blockchain 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 10.04K。METAL 的流通量為 0.00，總供應量是 333333333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.33M。