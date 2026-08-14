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Metal Blockchain 目前實時價格為 0.094 TWD。METAL 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 METAL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Metal Blockchain 目前實時價格為 0.094 TWD。METAL 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 METAL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Metal Blockchain 圖標

Metal Blockchain實時價格 (METAL)

1 METAL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.00518
NT$3.00518NT$3.00518
-5.30%1D
TWD
Metal Blockchain (METAL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:18 (UTC+8)

Metal Blockchain 今日價格

Metal Blockchain (METAL) 今日實時價格為 NT$ 0.094，過去 24 小時內變化了 5.30%。目前 METAL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.094 每 METAL。

Metal Blockchain 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3778，流通供應量為 0.00 METAL。過去 24 小時內，METAL 的交易價格在 NT$ 0.09（低點）和 NT$ 0.09927（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 52.636580998912846902，而歷史最低價為 NT$ 1.1278848613318899184

短期表現方面，METAL 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -6.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 10.04K

Metal Blockchain（METAL）市場資訊

No.3778

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 10.04K
NT$ 10.04KNT$ 10.04K

NT$ 31.33M
NT$ 31.33MNT$ 31.33M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Metal Blockchain 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 10.04K。METAL 的流通量為 0.00，總供應量是 333333333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.33M

Metal Blockchain 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.09
NT$ 0.09NT$ 0.09
24H最低價
NT$ 0.09927
NT$ 0.09927NT$ 0.09927
24H最高價

NT$ 0.09
NT$ 0.09NT$ 0.09

NT$ 0.09927
NT$ 0.09927NT$ 0.09927

NT$ 52.636580998912846902
NT$ 52.636580998912846902NT$ 52.636580998912846902

NT$ 1.1278848613318899184
NT$ 1.1278848613318899184NT$ 1.1278848613318899184

+0.18%

-5.30%

-6.01%

-6.01%

Metal Blockchain（METAL）價格歷史 TWD

跟蹤 Metal Blockchain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.1681885-5.30%
30天NT$ -0.0227-19.46%
60天NT$ -0.04383-31.81%
90天NT$ -0.07297-43.71%
Metal Blockchain 今日價格變化

今天，METAL 記錄了 NT$ -0.1681885 (-5.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Metal Blockchain 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0227 (-19.46%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Metal Blockchain 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，METAL 的變化為 NT$ -0.04383 (-31.81%)，從而更廣泛地了解其表現。

Metal Blockchain 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.07297 (-43.71%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Metal Blockchain（METAL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Metal Blockchain 價格歷史頁面

Metal Blockchain 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Metal Blockchain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Metal Blockchain 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Metal Blockchain (METAL) 價格的幾個關鍵因素如下：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 合作夥伴公告與生態系統發展
4. 影響區塊鏈專案的監管消息
5. 技術進展與平台升級
6. 其他第一層區塊鏈的競爭
7. Metal 銀行與金融服務的採用率
8. 比特幣與以太坊的價格走勢
9. 供應動態與代幣經濟學
10. 社交媒體話題與社群參與度

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Metal Blockchain 今天的價格？

人們希望了解今日的 Metal Blockchain（METAL）價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會以及市場分析。投資人需要即時價格來評估買入或賣出的時機；交易者則透過即時數據尋找獲利機會。對價格的掌握有助於判斷市場趨勢與波動模式，進而影響其持有資產的表現。

Metal Blockchain 的價格預測

Metal Blockchain（METAL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，METAL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Metal Blockchain (METAL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Metal Blockchain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Metal Blockchain 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Metal Blockchain 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 METAL 2026–2027 年價格的預測。

關於 Metal Blockchain

Metal (METAL) 是一個基於區塊鏈的平台，使用一種也被稱為 Metal 的加密貨幣，來獎勵用戶將法定貨幣轉換成加密貨幣。該平台運作於一種被稱為已處理付款的證明（Proof of Processed Payments，PoPP）的過程上，該過程驗證並獎勵在 Metal Pay 系統內交換數位或法定貨幣的用戶，並以 METAL 代幣作為獎勵。METAL 的主要目標是使加密貨幣變得易於取得並適用於日常生活，鼓勵廣泛採用區塊鏈技術。該平台提供一系列的金融服務，包括點對點付款和投資機會，旨在創建一個一站式的數位資產管理解決方案。

如何在台灣購買和投資 Metal Blockchain

準備好開始使用 Metal Blockchain 了嗎？在 MEXC 購買 METAL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Metal Blockchain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Metal Blockchain (METAL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Metal Blockchain 將立即存入您的錢包。
Metal Blockchain (METAL) 購買教程

Metal Blockchain 能做什麼？

擁有 Metal Blockchain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Metal Blockchain (METAL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) 是一個零層區塊鏈，它允許任何鏈通過 Snow 協議（由 Avalanche 引入）部署並找到共識，使其能夠在高效的股權證明 (PoS) 模型上運行，從而消除對工作量證明（PoW）的需要。

Metal Blockchain資源

要更深入地瞭解 Metal Blockchain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Metal Blockchain網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於Metal Blockchain的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:18 (UTC+8)

Metal Blockchain（METAL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Metal Blockchain 的更多資訊

METALUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 METAL。在 MEXC 上探索 METALUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Metal Blockchain (METAL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Metal Blockchain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
METAL/USDT
NT$3.00518
NT$3.00518NT$3.00518
-5.30%
108.11K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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比特幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5077268
NT$2.5077268NT$2.5077268

+312.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1889427
NT$0.1889427NT$0.1889427

+0.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4536543
NT$0.4536543NT$0.4536543

-26.47%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.242527
NT$9.242527NT$9.242527

+24.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.408771
NT$9.408771NT$9.408771

+5.74%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5077268
NT$2.5077268NT$2.5077268

+312.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7198175
NT$8.7198175NT$8.7198175

+135.59%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.361823672
NT$0.361823672NT$0.361823672

+73.35%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3763301
NT$2.3763301NT$2.3763301

+37.06%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7311193
NT$28.7311193NT$28.7311193

+27.14%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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METAL
METAL
TWD
TWD

1 METAL = 3.00518 TWD