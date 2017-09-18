Decentraland 今日價格

Decentraland (MANA) 今日實時價格為 NT$ 0.06336，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 MANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06336 每 MANA。

Decentraland 目前市值在 NT$ 125.83M 排名第 #154，流通供應量為 1.99B MANA。過去 24 小時內，MANA 的交易價格在 NT$ 0.06294（低點）和 NT$ 0.06467（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 188.6970805617437436991，而歷史最低價為 NT$ 0.2520214215572922623。

短期表現方面，MANA 在過去一小時內波動了 +0.39%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.46K。

Decentraland（MANA）市場資訊

排名 No.154 市值 NT$ 125.83MNT$ 125.83M NT$ 125.83M 成交量（24H） NT$ 56.46KNT$ 56.46K NT$ 56.46K 完全稀釋市值 NT$ 138.96MNT$ 138.96M NT$ 138.96M 流通量 1.99B 1.99B 1.99B 總供應量 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 市場佔有率 0.01% 發行日期 2017-09-18 00:00:00 發行價格 NT$ 0.76728NT$ 0.76728 NT$ 0.76728 所屬公鏈 ETH

Decentraland 的目前市值為 NT$ 125.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.46K。MANA 的流通量為 1.99B，總供應量是 2193179327.32014624，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 138.96M。