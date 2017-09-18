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Decentraland 目前實時價格為 0.06336 TWD。MANA 市值為 125,827,230.1355397839808 TWD。追蹤台灣的 MANA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Decentraland 目前實時價格為 0.06336 TWD。MANA 市值為 125,827,230.1355397839808 TWD。追蹤台灣的 MANA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Decentraland 圖標

Decentraland實時價格 (MANA)

1 MANA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.0252995
NT$2.0252995NT$2.0252995
+0.17%1D
TWD
Decentraland (MANA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:12:30 (UTC+8)

Decentraland 今日價格

Decentraland (MANA) 今日實時價格為 NT$ 0.06336，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 MANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06336 每 MANA。

Decentraland 目前市值在 NT$ 125.83M 排名第 #154，流通供應量為 1.99B MANA。過去 24 小時內，MANA 的交易價格在 NT$ 0.06294（低點）和 NT$ 0.06467（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 188.6970805617437436991，而歷史最低價為 NT$ 0.2520214215572922623

短期表現方面，MANA 在過去一小時內波動了 +0.39%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.46K

Decentraland（MANA）市場資訊

No.154

NT$ 125.83M
NT$ 125.83MNT$ 125.83M

NT$ 56.46K
NT$ 56.46KNT$ 56.46K

NT$ 138.96M
NT$ 138.96MNT$ 138.96M

1.99B
1.99B 1.99B

2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624

0.01%

2017-09-18 00:00:00

NT$ 0.76728
NT$ 0.76728NT$ 0.76728

ETH

Decentraland 的目前市值為 NT$ 125.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.46K。MANA 的流通量為 1.99B，總供應量是 2193179327.32014624，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 138.96M

Decentraland 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06294
NT$ 0.06294NT$ 0.06294
24H最低價
NT$ 0.06467
NT$ 0.06467NT$ 0.06467
24H最高價

NT$ 0.06294
NT$ 0.06294NT$ 0.06294

NT$ 0.06467
NT$ 0.06467NT$ 0.06467

NT$ 188.6970805617437436991
NT$ 188.6970805617437436991NT$ 188.6970805617437436991

NT$ 0.2520214215572922623
NT$ 0.2520214215572922623NT$ 0.2520214215572922623

+0.39%

+0.17%

-4.09%

-4.09%

Decentraland（MANA）價格歷史 TWD

跟蹤 Decentraland 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0034372+0.17%
30天NT$ -0.00719-10.20%
60天NT$ -0.00758-10.69%
90天NT$ -0.02649-29.49%
Decentraland 今日價格變化

今天，MANA 記錄了 NT$ +0.0034372 (+0.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Decentraland 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00719 (-10.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Decentraland 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MANA 的變化為 NT$ -0.00758 (-10.69%)，從而更廣泛地了解其表現。

Decentraland 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02649 (-29.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Decentraland（MANA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Decentraland 價格歷史頁面

Decentraland 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Decentraland 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Decentraland 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MANA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

MANA_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.06306 這一價格水平。目前價格位於 S2 枢紐點 0.06324 的下方，而中枢軸線則定義在 0.06405。短期均線組呈現買入排列的狀態，長期趨勢結構仍維持區間震盪的形態，價格處於整個樞紐體系的下沿區域。 MACD 指標顯示出死叉信號，快慢線的動能呈現向下發散的趨勢。RSI 指標目前位於中性區間，而 KDJ 與 StochRSI 值並未顯示出極端超買或超賣的情況。布林帶的波動幅度保持穩定，波動率也未見明顯擴張或收縮，多空雙方的動能分布相對均衡，但短期下行壓力略佔上風，技術指標呈現分層現象。 近期阻力位位於 0.06324，與當前價格相差 0.00018；次級阻力位設在 0.06355。上方關鍵參考點為中央樞紐 0.06405。短期支撐需關注前期低點位置，遠端下行參考則看向 S2 以下區域。交易者應密切留意 0.06300 整數關口的得失情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Decentraland 的價格？

MANA 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 虛擬土地需求——Decentraland 地塊的需求越高，MANA 的實用價值與價格便會上漲。
2. 平台採用度——更多用戶與開發者加入，將提升生態系統的整體價值。
3. NFT 市場活動——交易量的高低會影響代幣的需求。
4. 元宇宙熱潮——大眾對虛擬世界的普遍興趣也會對價格產生影響。
5. 合作夥伴關係與整合——企業間的合作將推動平台的普及與應用。
6. 代幣供應動態——燃燒機制與質押模式會影響流通量。
7. 整體加密貨幣市場情緒——比特幣與以太坊的走勢會對 MANA 產生影響。
8. 遊戲與娛樂發展——新功能的推出將吸引更多用戶。
9. 監管消息——政策變動會對元宇宙代幣造成影響。
10. 其他虛擬世界競爭——來自其他虛擬世界的競爭也將影響 MANA 的表現。

這些因素相互作用，共同造就了 MANA 市場的價格波動。

為什麼人們想知道 Decentraland 今天的價格？

人們希望了解今日的 MANA 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇，以及市場情緒分析。作為一款元宇宙代幣，MANA 的價格反映了虛擬房地產的需求與平台的採用程度。交易者會根據每日價格來決定進場或離場點。

Decentraland 的價格預測

Decentraland（MANA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MANA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Decentraland (MANA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Decentraland 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Decentraland 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Decentraland 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MANA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Decentraland

Decentraland (MANA) 是一個由以太坊區塊鏈驅動的虛擬現實平台，允許用戶創建、體驗並獲利於內容和應用程式。在這個數位景觀中，用戶購買土地地塊，之後可以在上面導航、建設並獲利。MANA 是這個生態系統的原生加密貨幣，用於虛擬世界內的交易。它運作在一個燃燒機制上，其中用於交易的 MANA 的一部分會被燃燒或銷毀，從而有效地減少其總供應量。Decentraland 的獨特之處在於將 VR 與區塊鏈技術相結合，提供了在數位空間中新的互動和所有權層次。

如何在台灣購買和投資 Decentraland

準備好開始使用 Decentraland 了嗎？在 MEXC 購買 MANA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Decentraland 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Decentraland (MANA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Decentraland 將立即存入您的錢包。
Decentraland (MANA) 購買教程

Decentraland 能做什麼？

擁有 Decentraland 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Decentraland (MANA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Decentraland (MANA)

""Decentraland 是一個分佈式共用虛擬平臺。在這個平臺上，用戶可以流覽和發現內容，並與其他人和實體互動。用戶還可以通過基於區塊鏈的土地帳本宣稱對虛擬領地的所有權。領地由直角坐標（X,Y）來劃定，其所有者可以決定領地上發佈的內容，包括從靜態 3D 場景到遊戲等互動式系統。領地是存儲在以太坊智能合同中的不可替代的、可轉移的稀有數字資產，可用名為 MANA 的 ERC20 代幣購買。MANA 還可以用來購買虛擬世界中的數字商品和服務。""

白皮書

Decentraland資源

要更深入地瞭解 Decentraland，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Decentraland網站
區塊查詢

類別 :

AI MemeAlleged SEC SecuritiesBridged-Tokens

人們還問：關於Decentraland的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:12:30 (UTC+8)

Decentraland（MANA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Decentraland 的更多資訊

MANAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MANA。在 MEXC 上探索 MANAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Decentraland (MANA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Decentraland 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MANA/USDT
NT$2.0230616
NT$2.0230616NT$2.0230616
+0.07%
887.98K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.519236
NT$2.519236NT$2.519236

+314.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18871891
NT$0.18871891NT$0.18871891

0.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.213754
NT$9.213754NT$9.213754

+23.90%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.4349864
NT$9.4349864NT$9.4349864

+6.04%

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KiiChain

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NT$2.519236
NT$2.519236NT$2.519236

+314.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5890602
NT$8.5890602NT$8.5890602

+132.06%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.360886951
NT$0.360886951NT$0.360886951

+72.90%

Cap

Cap

CAP

NT$2.346598
NT$2.346598NT$2.346598

+35.34%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6754915
NT$28.6754915NT$28.6754915

+26.89%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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MANA
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