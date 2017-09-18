Decentraland (MANA) 實時價格圖表
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2026-08-14 22:12:30 (UTC+8) Decentraland 今日價格
Decentraland (MANA) 今日實時價格為
NT$ 0.06336，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 MANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06336 每 MANA。
Decentraland 目前市值在
NT$ 125.83M 排名第 #154，流通供應量為 1.99B MANA。過去 24 小時內，MANA 的交易價格在 NT$ 0.06294（低點）和 NT$ 0.06467（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 188.6970805617437436991，而歷史最低價為 NT$ 0.2520214215572922623。
短期表現方面，MANA 在過去一小時內波動了
+0.39%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.46K。 Decentraland（MANA）市場資訊 市值 NT$ 125.83M NT$ 125.83M NT$ 125.83M 成交量（24H） NT$ 56.46K NT$ 56.46K NT$ 56.46K 完全稀釋市值 NT$ 138.96M NT$ 138.96M NT$ 138.96M 總供應量 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 發行價格 NT$ 0.76728 NT$ 0.76728 NT$ 0.76728
Decentraland 的目前市值為
NT$ 125.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.46K。MANA 的流通量為 1.99B，總供應量是 2193179327.32014624，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 138.96M。 購買Decentraland Decentraland 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06294 NT$ 0.06294 NT$ 0.06294
24H最低價
NT$ 0.06467 NT$ 0.06467 NT$ 0.06467
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.06294 NT$ 0.06294 NT$ 0.06294 24H最高價 NT$ 0.06467 NT$ 0.06467 NT$ 0.06467 歷史最高 NT$ 188.6970805617437436991 NT$ 188.6970805617437436991 NT$ 188.6970805617437436991 最低價 NT$ 0.2520214215572922623 NT$ 0.2520214215572922623 NT$ 0.2520214215572922623 Decentraland（MANA）價格歷史 TWD
跟蹤 Decentraland 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0034372 +0.17% 30天 NT$ -0.00719 -10.20% 60天 NT$ -0.00758 -10.69% 90天 NT$ -0.02649 -29.49% Decentraland 今日價格變化
今天，MANA 記錄了
NT$ +0.0034372 (+0.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Decentraland 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00719 (-10.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Decentraland 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MANA 的變化為
NT$ -0.00758 (-10.69%)，從而更廣泛地了解其表現。 Decentraland 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02649 (-29.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Decentraland 價格歷史頁面
目前 MANA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 現價＜S2 位於 S2 下方 比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
MANA_USDT 在 4 小時周期中運行於 0.06306 這一價格水平。目前價格位於 S2 枢紐點 0.06324 的下方，而中枢軸線則定義在 0.06405。短期均線組呈現買入排列的狀態，長期趨勢結構仍維持區間震盪的形態，價格處於整個樞紐體系的下沿區域。
MACD 指標顯示出死叉信號，快慢線的動能呈現向下發散的趨勢。RSI 指標目前位於中性區間，而 KDJ 與 StochRSI 值並未顯示出極端超買或超賣的情況。布林帶的波動幅度保持穩定，波動率也未見明顯擴張或收縮，多空雙方的動能分布相對均衡，但短期下行壓力略佔上風，技術指標呈現分層現象。
近期阻力位位於 0.06324，與當前價格相差 0.00018；次級阻力位設在 0.06355。上方關鍵參考點為中央樞紐 0.06405。短期支撐需關注前期低點位置，遠端下行參考則看向 S2 以下區域。交易者應密切留意 0.06300 整數關口的得失情況。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Decentraland 的價格？
MANA 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 虛擬土地需求——Decentraland 地塊的需求越高，MANA 的實用價值與價格便會上漲。 2. 平台採用度——更多用戶與開發者加入，將提升生態系統的整體價值。 3. NFT 市場活動——交易量的高低會影響代幣的需求。 4. 元宇宙熱潮——大眾對虛擬世界的普遍興趣也會對價格產生影響。 5. 合作夥伴關係與整合——企業間的合作將推動平台的普及與應用。 6. 代幣供應動態——燃燒機制與質押模式會影響流通量。 7. 整體加密貨幣市場情緒——比特幣與以太坊的走勢會對 MANA 產生影響。 8. 遊戲與娛樂發展——新功能的推出將吸引更多用戶。 9. 監管消息——政策變動會對元宇宙代幣造成影響。 10. 其他虛擬世界競爭——來自其他虛擬世界的競爭也將影響 MANA 的表現。 這些因素相互作用，共同造就了 MANA 市場的價格波動。 為什麼人們想知道 Decentraland 今天的價格？
人們希望了解今日的 MANA 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇，以及市場情緒分析。作為一款元宇宙代幣，MANA 的價格反映了虛擬房地產的需求與平台的採用程度。交易者會根據每日價格來決定進場或離場點。
Decentraland 的價格預測 Decentraland（MANA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MANA 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Decentraland (MANA) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Decentraland 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Decentraland 價格預測
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關於 Decentraland
Decentraland (MANA) 是一個由以太坊區塊鏈驅動的虛擬現實平台，允許用戶創建、體驗並獲利於內容和應用程式。在這個數位景觀中，用戶購買土地地塊，之後可以在上面導航、建設並獲利。MANA 是這個生態系統的原生加密貨幣，用於虛擬世界內的交易。它運作在一個燃燒機制上，其中用於交易的 MANA 的一部分會被燃燒或銷毀，從而有效地減少其總供應量。Decentraland 的獨特之處在於將 VR 與區塊鏈技術相結合，提供了在數位空間中新的互動和所有權層次。
如何在台灣購買和投資 Decentraland
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如何購買 Decentraland 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Decentraland (MANA) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Decentraland 將立即存入您的錢包。
Decentraland 能做什麼？
擁有 Decentraland 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Decentraland (MANA)
""Decentraland 是一個分佈式共用虛擬平臺。在這個平臺上，用戶可以流覽和發現內容，並與其他人和實體互動。用戶還可以通過基於區塊鏈的土地帳本宣稱對虛擬領地的所有權。領地由直角坐標（X,Y）來劃定，其所有者可以決定領地上發佈的內容，包括從靜態 3D 場景到遊戲等互動式系統。領地是存儲在以太坊智能合同中的不可替代的、可轉移的稀有數字資產，可用名為 MANA 的 ERC20 代幣購買。MANA 還可以用來購買虛擬世界中的數字商品和服務。""
白皮書
Decentraland 的經濟體系圍繞兩種關鍵數位資產建立——LAND 和 MANA，各自在價值創造與交換過程中扮演獨特角色。LAND 相當於虛擬房地產：每塊土地皆為獨一無二、不可複製，其感知價值會因位置、鄰近熱門區域等因素而異，類似於虛擬城市發展的邏輯。所有者可開發 LAND、出租或出售，創造出多元的使用與變現方式。MANA 則作為平台的交易貨幣，用於購買 LAND，以及支付虛擬世界內的商品與服務。LAND 最初定價為 1000 MANA，但隨著市場動態演進，價格如今隨需求波動起伏。一項重要機制是：每次購買 LAND 時，對應的 MANA 將被焚毀（burn），永久減少 MANA 總供應量，進而可能提升剩餘 MANA 的價值。除了基本交易外，該經濟體系還涵蓋與 DAO 投票權掛鉤的 MANA 質押（staking）、LAND 租賃市場，以及多種 DeFi 整合，進一步擴大參與範圍。此虛擬經濟亦支援創作者多元收入來源，包括活動主辦、廣告投放與虛擬商品銷售，讓使用者能透過設計物品、打造體驗或提供服務，在平台內實現變現。
Decentraland 於 2015 年由一群區塊鏈愛好者與虛擬世界開發者共同發起，目標是打造一個由使用者所擁有的數位環境。儘管最初的創辦人後來轉向其他專案，但該平台目前由 Decentraland DAO 治理，代幣持有者透過投票決定影響專案方向與未來發展的重大事項。持續的開發工作則由 Decentraland 基金會支援，該基金會協調全球各地分散式的開發者、設計師與社群管理員團隊，負責維護與改善平台的不同模組。Decentraland 亦持續獲得加密貨幣與科技領域知名人士的支持，包括與 Google、Dropbox 及 District0x 等公司相關的顧問，他們的專業知識有助於引導技術進展與商業策略。這種由社群主導的模式，已吸引眾多獨立開發者與內容創作者加入，貢獻新點子、新體驗與新實驗，推動生態系成長。歷經這些演變，最初的願景始終不變：一個真正去中心化的虛擬世界，讓使用者保有自身數位資產與體驗的掌控權——而這願景如今正透過社群治理進一步實現。
Decentraland 透過三層相互連結的架構運作，共同實現資產擁有權、內容傳遞與即時互動。第一層是建構於以太坊區塊鏈上的土地登記系統，記錄每塊土地的所有權人，確保所有權安全、透明且可驗證。第二層則透過分散式內容系統管理可視化世界——包括建築物、虛擬化身（avatars）、穿戴裝置及其他裝飾性或結構性元素；此系統類似一個橫跨多台電腦的共享檔案網路，提升可用性、加快存取速度，並讓平台更難被中斷。第三層則以類似多人線上遊戲系統的方式支援即時活動，協調使用者彼此之間的視覺呈現與互動行為，包含虛擬化身移動與語音聊天。為降低交易成本並提升速度，Decentraland 採用 Polygon 的 Layer 2 解決方案，同時仍享有以太坊底層的安全性保障。與此同時，平台亦導入了進階渲染技術與最佳化方法，以強化不同硬體能力裝置上的整體效能。這些技術選擇進一步鞏固 Decentraland 的去中心化架構：控制權並非掌握於單一公司手中，而是由 Decentraland DAO 治理。
Decentraland 是一個由區塊鏈驅動的虛擬現實世界，其設計理念在於讓用戶能購買、擁有並開發具有真正數位所有權的虛擬土地。它常被形容為融合了《Minecraft》風格創作與數位房地產的平台——用戶掌控自己的土地，並可從遊戲到社交場所等各式內容皆可建造。該生態系主要依賴兩種代幣：LAND（代表虛擬土地本身）與 MANA（用於購買土地及其他世界內物品或服務的貨幣）。自上線以來，Decentraland 已擴展成一個充滿活力的元宇宙，舉辦虛擬活動、藝術畫廊與賭場，並吸引眾多知名品牌與藝術家進駐平台。其核心主題是「透過所有權實現變現」，賦予使用者藉由舉辦活動、打造互動體驗，或銷售與自身空間連結之數位資產等方式來創造收入的能力。
Decentraland 已歷經多個開發階段，從石器時代以像素為基礎的資產所有權，演進至鐵器時代的完整 3D 虛擬世界。目前重點在於強化一個運作中的虛擬經濟體系，讓使用者能更輕鬆地買賣與交易數位商品及服務，包括市集功能升級，以及提升交易體驗的各項措施。近期發展包含「創作者競賽（Creator Contest）」計畫、升級版建造工具，以及強化的社交功能（例如語音聊天與表情符號），目標是讓整體體驗更具參與感且更易上手。行動裝置可及性亦為重大優先事項，團隊正規劃推出行動端客戶端，讓使用者能透過智慧型手機與平板電腦進入 Decentraland，進一步擴大整體觸及範圍。展望未來，規劃中的工作涵蓋基礎設施升級，例如更佳的內容分發系統、供開發者使用的更進階腳本功能，以及額外的社交增強功能，以提升速度與穩定性。路線圖亦針對可用性挑戰提出因應方案，包括內容審核機制與更快的載入速度——具體措施有 AI 輔助審核與最佳化內容遞送。即將推出的其他功能還包括進階化身（avatar）客製化選項、市集功能強化，以及與其他元宇宙平台更強大的互通性（interoperability），藉此讓 Decentraland 更緊密地融入廣泛的數位生態系。
Decentraland資源
要更深入地瞭解 Decentraland，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Decentraland的其他問題
如果 Decentraland 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Decentraland 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Decentraland 今日價格為 NT$ 2.0256192。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Decentraland 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 MANA 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Decentraland 的交易量為 --。
MANA 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Decentraland 價格，請造訪 MANA 價格頁面了解更多資訊。
MANA 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,611.51
-1.27%
ETH
1,867.38
-0.68%
GOLD(XAUT)
4,371.06
+0.48%
USDC
1.00103
+0.01%
SOL
75.32
-0.43%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 MANA/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Decentraland 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Decentraland 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Decentraland (MANA) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 22:12:30 (UTC+8) Decentraland（MANA）重要行業更新
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MANAUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 MANA。在 MEXC 上探索 MANAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$2.0230616 NT$2.0230616 NT$2.0230616 +0.07% 887.98K (USDT) 免責聲明
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