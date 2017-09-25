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Kyber Network 目前實時價格為 0.1003 TWD。KNC 市值為 20,989,575.50863526641 TWD。追蹤台灣的 KNC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kyber Network 目前實時價格為 0.1003 TWD。KNC 市值為 20,989,575.50863526641 TWD。追蹤台灣的 KNC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Kyber Network 圖標

Kyber Network實時價格 (KNC)

1 KNC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.2128
NT$3.2128NT$3.2128
+0.40%1D
TWD
Kyber Network (KNC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:27:25 (UTC+8)

Kyber Network 今日價格

Kyber Network (KNC) 今日實時價格為 NT$ 0.1003，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 KNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1003 每 KNC。

Kyber Network 目前市值在 NT$ 20.99M 排名第 #646，流通供應量為 209.27M KNC。過去 24 小時內，KNC 的交易價格在 NT$ 0.0993（低點）和 NT$ 0.101（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 182.901116965694048，而歷史最低價為 NT$ 3.4581013471865184

短期表現方面，KNC 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 49.36K

Kyber Network（KNC）市場資訊

No.646

NT$ 20.99M
NT$ 20.99MNT$ 20.99M

NT$ 49.36K
NT$ 49.36KNT$ 49.36K

NT$ 24.17M
NT$ 24.17MNT$ 24.17M

209.27M
209.27M 209.27M

240,962,655.94169529
240,962,655.94169529 240,962,655.94169529

2017-09-25 00:00:00

NT$ 16.0
NT$ 16.0NT$ 16.0

ETH

Kyber Network 的目前市值為 NT$ 20.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 49.36K。KNC 的流通量為 209.27M，總供應量是 240962655.94169529，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.17M

Kyber Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0993
NT$ 0.0993NT$ 0.0993
24H最低價
NT$ 0.101
NT$ 0.101NT$ 0.101
24H最高價

NT$ 0.0993
NT$ 0.0993NT$ 0.0993

NT$ 0.101
NT$ 0.101NT$ 0.101

NT$ 182.901116965694048
NT$ 182.901116965694048NT$ 182.901116965694048

NT$ 3.4581013471865184
NT$ 3.4581013471865184NT$ 3.4581013471865184

-0.20%

+0.40%

-1.96%

-1.96%

Kyber Network（KNC）價格歷史 TWD

跟蹤 Kyber Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0128+0.40%
30天NT$ -0.0109-9.81%
60天NT$ -0.0242-19.44%
90天NT$ -0.0409-28.97%
Kyber Network 今日價格變化

今天，KNC 記錄了 NT$ +0.0128 (+0.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Kyber Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0109 (-9.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Kyber Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KNC 的變化為 NT$ -0.0242 (-19.44%)，從而更廣泛地了解其表現。

Kyber Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0409 (-28.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Kyber Network（KNC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Kyber Network 價格歷史頁面

Kyber Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Kyber Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Kyber Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 KNC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

KNC_USDT在4小時周期內運行於0.0995中樞附近，現價0.0999位於R1阻力位0.0998上方。價格結構處於樞紐體系的上半區，短期均線組呈現買入信號，長期趨勢則維持震盪整理狀態。市場多空雙方在0.0995-0.1004區間內拉鋸，尚未形成單邊突破形態。 MACD指標錄得死叉狀態，顯示短期動能向下發散。RSI處於超賣區域，暗示下行拋壓在短期內已充分釋放。快慢指標出現分層現象，均線組的買入信號與振盪指標的弱勢形成背離。波動率維持低位，布林帶收口，市場正等待方向選擇。動能分布分散，缺乏集中推力。 近端關鍵價位為R1阻力0.0998，距離現價約0.09%。下方S1支撐位於0.0989，距離現價約1.0%。遠端參考價位包括R2阻力0.1004及S2支撐0.0986。若價格跌破0.0989，將測試0.0986支撐的有效性；若突破0.1004，則將打開上行空間至下一阻力區。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Kyber Network 的價格？

KNC 的價格受以下因素影響：Kyber Network 的採用與交易量、DeFi 市場的成長、協議升級與治理變更、整體加密貨幣市場的情緒、監管發展、其他 DEX 平台的競爭、質押獎勵與代幣經濟學，以及合作夥伴關係與整合。

為什麼人們想知道 Kyber Network 今天的價格？

人們希望了解今日的KNC價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——價格走勢能反映趨勢及潛在的投資機會。
4. DeFi參與——KNC被用於Kyber Network的去中心化交易所協議中。
5. 投資時機——掌握當前價格有助於判斷進場或離場的時點。

對加密貨幣做出明智決策，價格資訊的掌握至關重要。

Kyber Network 的價格預測

Kyber Network（KNC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KNC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Kyber Network (KNC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kyber Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kyber Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kyber Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KNC 2026–2027 年價格的預測。

關於 Kyber Network

Kyber Network Crystal (KNC) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣代幣。它是 Kyber Network 的原生實用代幣，該協議使得以太坊基礎資產的自動化、去中心化、即時且低手續費的交換成為可能。KNC 在網路治理中扮演關鍵角色，並被利益相關者用於對各種提案進行投票，包括協議更新和參數。此外，它也被用來獎勵市場製造者為平台增加流動性。Kyber Network 的目標是通過使平台、生態系統和其他用途之間的交易無縫進行，來連接破碎的代幣化世界。其共識機制基於權益證明模型，並且其供應是通縮的，每次交易都會燒掉一部分的 KNC 代幣。

如何在台灣購買和投資 Kyber Network

準備好開始使用 Kyber Network 了嗎？在 MEXC 購買 KNC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Kyber Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kyber Network (KNC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kyber Network 將立即存入您的錢包。
Kyber Network (KNC) 購買教程

Kyber Network 能做什麼？

擁有 Kyber Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Kyber Network (KNC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Kyber Network (KNC)

""KyberNetwork 將打造一個支持多種數字資產即時交易和轉換的新系統。為了實現所有用戶在不同代幣之間的無縫支付，我們將提供豐富的支付API以及新一代的合約錢包，來擴展 KyberNetwork 的整體交易能力。 此外， 用戶還可以通過我們的衍生品交易來減少加密貨幣世界中的價格波動風險。

Kyber Network資源

要更深入地瞭解 Kyber Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Kyber Network網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

人們還問：關於Kyber Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:27:25 (UTC+8)

Kyber Network（KNC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kyber Network 的更多資訊

KNCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KNC。在 MEXC 上探索 KNCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Kyber Network (KNC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Kyber Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KNC/USDT
NT$3.2096
NT$3.2096NT$3.2096
+0.19%
495.16K (USDT)

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KII

NT$2.41120
NT$2.41120NT$2.41120

+296.57%

utility token

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NT$0.152224
NT$0.152224NT$0.152224

-4.32%

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Thinking Cat

HMM

NT$0.45536
NT$0.45536NT$0.45536

-8.25%

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NT$10.4384
NT$10.4384NT$10.4384

+6.60%

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DAPPOS

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NT$8.73248
NT$8.73248NT$8.73248

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KiiChain

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KII

NT$2.41120
NT$2.41120NT$2.41120

+296.57%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.041760
NT$0.041760NT$0.041760

+117.50%

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NT$0.56000
NT$0.56000NT$0.56000

+24.02%

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NT$0.0018368
NT$0.0018368NT$0.0018368

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NT$9.66400
NT$9.66400NT$9.66400

+8.93%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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KNC
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TWD

1 KNC = 3.2096 TWD