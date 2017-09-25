Kyber Network 今日價格

Kyber Network (KNC) 今日實時價格為 NT$ 0.1003，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 KNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1003 每 KNC。

Kyber Network 目前市值在 NT$ 20.99M 排名第 #646，流通供應量為 209.27M KNC。過去 24 小時內，KNC 的交易價格在 NT$ 0.0993（低點）和 NT$ 0.101（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 182.901116965694048，而歷史最低價為 NT$ 3.4581013471865184。

短期表現方面，KNC 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 49.36K。

Kyber Network（KNC）市場資訊

排名 No.646 市值 NT$ 20.99MNT$ 20.99M NT$ 20.99M 成交量（24H） NT$ 49.36KNT$ 49.36K NT$ 49.36K 完全稀釋市值 NT$ 24.17MNT$ 24.17M NT$ 24.17M 流通量 209.27M 209.27M 209.27M 總供應量 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 發行日期 2017-09-25 00:00:00 發行價格 NT$ 16.0NT$ 16.0 NT$ 16.0 所屬公鏈 ETH

Kyber Network 的目前市值為 NT$ 20.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 49.36K。KNC 的流通量為 209.27M，總供應量是 240962655.94169529，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.17M。