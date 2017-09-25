Kyber Network實時價格 (KNC)
Kyber Network (KNC) 今日實時價格為 NT$ 0.1003，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 KNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1003 每 KNC。
Kyber Network 目前市值在 NT$ 20.99M 排名第 #646，流通供應量為 209.27M KNC。過去 24 小時內，KNC 的交易價格在 NT$ 0.0993（低點）和 NT$ 0.101（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 182.901116965694048，而歷史最低價為 NT$ 3.4581013471865184。
短期表現方面，KNC 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -1.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 49.36K。
No.646
2017-09-25 00:00:00
ETH
Kyber Network 的目前市值為 NT$ 20.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 49.36K。KNC 的流通量為 209.27M，總供應量是 240962655.94169529，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.17M。
-0.20%
+0.40%
-1.96%
-1.96%
跟蹤 Kyber Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0128
|+0.40%
|30天
|NT$ -0.0109
|-9.81%
|60天
|NT$ -0.0242
|-19.44%
|90天
|NT$ -0.0409
|-28.97%
今天，KNC 記錄了 NT$ +0.0128 (+0.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0109 (-9.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，KNC 的變化為 NT$ -0.0242 (-19.44%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0409 (-28.97%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 KNC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
KNC_USDT在4小時周期內運行於0.0995中樞附近，現價0.0999位於R1阻力位0.0998上方。價格結構處於樞紐體系的上半區，短期均線組呈現買入信號，長期趨勢則維持震盪整理狀態。市場多空雙方在0.0995-0.1004區間內拉鋸，尚未形成單邊突破形態。 MACD指標錄得死叉狀態，顯示短期動能向下發散。RSI處於超賣區域，暗示下行拋壓在短期內已充分釋放。快慢指標出現分層現象，均線組的買入信號與振盪指標的弱勢形成背離。波動率維持低位，布林帶收口，市場正等待方向選擇。動能分布分散，缺乏集中推力。 近端關鍵價位為R1阻力0.0998，距離現價約0.09%。下方S1支撐位於0.0989，距離現價約1.0%。遠端參考價位包括R2阻力0.1004及S2支撐0.0986。若價格跌破0.0989，將測試0.0986支撐的有效性；若突破0.1004，則將打開上行空間至下一阻力區。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Kyber Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Kyber Network Crystal (KNC) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣代幣。它是 Kyber Network 的原生實用代幣，該協議使得以太坊基礎資產的自動化、去中心化、即時且低手續費的交換成為可能。KNC 在網路治理中扮演關鍵角色，並被利益相關者用於對各種提案進行投票，包括協議更新和參數。此外，它也被用來獎勵市場製造者為平台增加流動性。Kyber Network 的目標是通過使平台、生態系統和其他用途之間的交易無縫進行，來連接破碎的代幣化世界。其共識機制基於權益證明模型，並且其供應是通縮的，每次交易都會燒掉一部分的 KNC 代幣。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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