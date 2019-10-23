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Kava Labs 目前實時價格為 0.04053 TWD。KAVA 市值為 43,887,789.55848 TWD。追蹤台灣的 KAVA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kava Labs 目前實時價格為 0.04053 TWD。KAVA 市值為 43,887,789.55848 TWD。追蹤台灣的 KAVA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Kava Labs 圖標

Kava Labs實時價格 (KAVA)

1 KAVA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.2957441
NT$1.2957441NT$1.2957441
-0.63%1D
TWD
Kava Labs (KAVA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:07:32 (UTC+8)

Kava Labs 今日價格

Kava Labs (KAVA) 今日實時價格為 NT$ 0.04053，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 KAVA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04053 每 KAVA。

Kava Labs 目前市值在 NT$ 43.89M 排名第 #411，流通供應量為 1.08B KAVA。過去 24 小時內，KAVA 的交易價格在 NT$ 0.04038（低點）和 NT$ 0.04095（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 293.8883817394，而歷史最低價為 NT$ 0.9497748342776166401

短期表現方面，KAVA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.26K

Kava Labs（KAVA）市場資訊

No.411

NT$ 43.89M
NT$ 43.89MNT$ 43.89M

NT$ 64.26K
NT$ 64.26KNT$ 64.26K

NT$ 43.89M
NT$ 43.89MNT$ 43.89M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,847,016
1,082,847,016 1,082,847,016

0.01%

2019-10-23 00:00:00

NT$ 14.7062
NT$ 14.7062NT$ 14.7062

KAVA

Kava Labs 的目前市值為 NT$ 43.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.26K。KAVA 的流通量為 1.08B，總供應量是 1082847016，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 43.89M

Kava Labs 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04038
NT$ 0.04038NT$ 0.04038
24H最低價
NT$ 0.04095
NT$ 0.04095NT$ 0.04095
24H最高價

NT$ 0.04038
NT$ 0.04038NT$ 0.04038

NT$ 0.04095
NT$ 0.04095NT$ 0.04095

NT$ 293.8883817394
NT$ 293.8883817394NT$ 293.8883817394

NT$ 0.9497748342776166401
NT$ 0.9497748342776166401NT$ 0.9497748342776166401

0.00%

-0.63%

0.00%

0.00%

Kava Labs（KAVA）價格歷史 TWD

跟蹤 Kava Labs 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0082149-0.63%
30天NT$ -0.00471-10.42%
60天NT$ -0.00699-14.71%
90天NT$ -0.02007-33.12%
Kava Labs 今日價格變化

今天，KAVA 記錄了 NT$ -0.0082149 (-0.63%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Kava Labs 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00471 (-10.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Kava Labs 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KAVA 的變化為 NT$ -0.00699 (-14.71%)，從而更廣泛地了解其表現。

Kava Labs 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02007 (-33.12%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Kava Labs（KAVA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Kava Labs 價格歷史頁面

Kava Labs 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Kava Labs 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Kava Labs 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 KAVA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

KAVA_USDT在4小時周期運行於0.04073，價格位於中樞0.0404上方。當前處於S1與R1構成的窄幅區間內。樞紐體系顯示價格貼近阻力位R1，多空雙方在此位置形成短暫平衡，結構上尚未突破關鍵節點。 短期均線組呈現買入信號。MACD指標維持死叉狀態，快慢指標出現方向分層。RSI讀數處於中性區域，動能分布呈現分散特徵，波動率未見顯著擴張，市場缺乏單邊驅動力，交易活度保持平穩。 近端阻力位位於0.04107，距離現價0.00034；次級阻力位位於0.04142，距離現價0.00069。近端支撐位位於0.04005，距離現價0.00068；次級支撐位位於0.03938，距離現價0.00135。上方空間相對有限，下方則存在一定緩衝帶。價格密集區集中於當前區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Kava Labs 的價格？

KAVA 的價格受以下因素影響：DeFi 的採用率、Kava 生態系統中的總鎖定價值（TVL）、Cosmos 網路的發展動向、影響 DeFi 協議的監管消息、與其他區塊鏈專案的合作關係、質押獎勵與代幣經濟設計、整體加密貨幣市場的情緒，以及來自 Aave 和 Compound 等其他 DeFi 平台的競爭。

為什麼人們想知道 Kava Labs 今天的價格？

人們希望了解今日的KAVA價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握買賣時機、評估市場趨勢，以及評估投資機會。即時價格數據有助於交易者把握波動行情，並有效管理風險。

Kava Labs 的價格預測

Kava Labs（KAVA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KAVA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Kava Labs (KAVA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kava Labs 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kava Labs 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kava Labs 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KAVA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Kava Labs

Kava (KAVA) 是一個去中心化金融（DeFi）平台，提供穩定幣和對各種加密資產的去中心化貸款。該平台建立在 Cosmos 網絡上，採用雙代幣模型，其中 KAVA 是原生的治理和抵押代幣，而 USDX 是其穩定幣。該平台的主要功能是使用戶能夠抵押他們的加密資產以換取其穩定幣，該穩定幣可用於各種金融操作。Kava 採用權益證明（PoS）共識機制運作，其治理模型允許 KAVA 持有者對平台的關鍵參數進行投票，從而有助於其去中心化的性質。其生態系統旨在支持廣泛的 DeFi 應用和服務，促進加密金融空間的互操作性和可擴展性。

如何在台灣購買和投資 Kava Labs

準備好開始使用 Kava Labs 了嗎？在 MEXC 購買 KAVA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Kava Labs 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kava Labs (KAVA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kava Labs 將立即存入您的錢包。
Kava Labs (KAVA) 購買教程

Kava Labs 能做什麼？

擁有 Kava Labs 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Kava Labs (KAVA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Kava Labs (KAVA)

Kava 是一個提供主流數字資產（BTC, XRP, BNB, ATOM等）抵押貸款及穩定幣服務的跨鏈去中心化金融平臺。Kava現今受到了全球超過一百家公司的支持，其中包括著名數字貨幣基金以及 Ripple 和 Cosmos等區塊鏈專案。Kava 平臺支持兩類代幣：KAVA 是平臺的權益及治理代幣，其功用包含保證網路安全及治理投票；USDX 是平臺基於數字資產抵押物發行的穩定幣。

Kava Labs資源

要更深入地瞭解 Kava Labs，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Kava Labs網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)

人們還問：關於Kava Labs的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:07:32 (UTC+8)

Kava Labs（KAVA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kava Labs 的更多資訊

KAVAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KAVA。在 MEXC 上探索 KAVAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Kava Labs (KAVA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Kava Labs 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KAVA/USDT
NT$1.2957441
NT$1.2957441NT$1.2957441
-0.58%
1.59M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.7538958
NT$2.7538958NT$2.7538958

+353.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18804754
NT$0.18804754NT$0.18804754

-0.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.012343
NT$9.012343NT$9.012343

+21.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.386392
NT$9.386392NT$9.386392

+5.49%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7538958
NT$2.7538958NT$2.7538958

+353.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1462757
NT$8.1462757NT$8.1462757

+120.10%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.363582022
NT$0.363582022NT$0.363582022

+74.19%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3270963
NT$2.3270963NT$2.3270963

+34.22%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.728242
NT$28.728242NT$28.728242

+27.13%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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KAVA
TWD
TWD

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