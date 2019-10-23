Kava Labs 今日價格

Kava Labs (KAVA) 今日實時價格為 NT$ 0.04053，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 KAVA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04053 每 KAVA。

Kava Labs 目前市值在 NT$ 43.89M 排名第 #411，流通供應量為 1.08B KAVA。過去 24 小時內，KAVA 的交易價格在 NT$ 0.04038（低點）和 NT$ 0.04095（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 293.8883817394，而歷史最低價為 NT$ 0.9497748342776166401。

短期表現方面，KAVA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.26K。

Kava Labs（KAVA）市場資訊

排名 No.411 市值 NT$ 43.89MNT$ 43.89M NT$ 43.89M 成交量（24H） NT$ 64.26KNT$ 64.26K NT$ 64.26K 完全稀釋市值 NT$ 43.89MNT$ 43.89M NT$ 43.89M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,082,847,016 1,082,847,016 1,082,847,016 市場佔有率 0.01% 發行日期 2019-10-23 00:00:00 發行價格 NT$ 14.7062NT$ 14.7062 NT$ 14.7062 所屬公鏈 KAVA

Kava Labs 的目前市值為 NT$ 43.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.26K。KAVA 的流通量為 1.08B，總供應量是 1082847016，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 43.89M。