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Holo Token 目前實時價格為 0.0003166 TWD。HOT 市值為 55,793,950.508050042823868 TWD。追蹤台灣的 HOT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Holo Token 目前實時價格為 0.0003166 TWD。HOT 市值為 55,793,950.508050042823868 TWD。追蹤台灣的 HOT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Holo Token 圖標

Holo Token實時價格 (HOT)

1 HOT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.010112111
NT$0.010112111NT$0.010112111
-1.46%1D
TWD
Holo Token (HOT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:00:37 (UTC+8)

Holo Token 今日價格

Holo Token (HOT) 今日實時價格為 NT$ 0.0003166，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 HOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0003166 每 HOT。

Holo Token 目前市值在 NT$ 55.79M 排名第 #375，流通供應量為 176.23B HOT。過去 24 小時內，HOT 的交易價格在 NT$ 0.0003138（低點）和 NT$ 0.0003249（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.0092164917，而歷史最低價為 NT$ 0.00699919158700938

短期表現方面，HOT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -6.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.02K

Holo Token（HOT）市場資訊

No.375

NT$ 55.79M
NT$ 55.79MNT$ 55.79M

NT$ 61.02K
NT$ 61.02KNT$ 61.02K

NT$ 56.23M
NT$ 56.23MNT$ 56.23M

176.23B
176.23B 176.23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

Holo Token 的目前市值為 NT$ 55.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.02K。HOT 的流通量為 176.23B，總供應量是 177619433541.14131234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 56.23M

Holo Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0003138
NT$ 0.0003138NT$ 0.0003138
24H最低價
NT$ 0.0003249
NT$ 0.0003249NT$ 0.0003249
24H最高價

NT$ 0.0003138
NT$ 0.0003138NT$ 0.0003138

NT$ 0.0003249
NT$ 0.0003249NT$ 0.0003249

NT$ 1.0092164917
NT$ 1.0092164917NT$ 1.0092164917

NT$ 0.00699919158700938
NT$ 0.00699919158700938NT$ 0.00699919158700938

+0.34%

-1.46%

-6.50%

-6.50%

Holo Token（HOT）價格歷史 TWD

跟蹤 Holo Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000149824-1.46%
30天NT$ -0.0000401-11.25%
60天NT$ -0.0000113-3.45%
90天NT$ -0.0000881-21.77%
Holo Token 今日價格變化

今天，HOT 記錄了 NT$ -0.000149824 (-1.46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Holo Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000401 (-11.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Holo Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HOT 的變化為 NT$ -0.0000113 (-3.45%)，從而更廣泛地了解其表現。

Holo Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000881 (-21.77%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Holo Token（HOT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Holo Token 價格歷史頁面

Holo Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Holo Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Holo Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 HOT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

HOT_USDT 4小時周期現價為3.267E-4，運行於中樞3.245E-4上方。價格已突破軸心點，並逼近R1阻力位3.275E-4。均線系統呈現多頭排列結構，MA與EMA均顯示買入信號。指標一致性表明短期趨勢向上，價格目前處於樞紐體系的上半區間層級。 MACD形成死叉狀態，快慢線出現分層背離現象。RSI指標位於中性區域，動能分布呈現分散特徵，波動率維持窄幅震盪格局，短期漲勢動能受到抑制。多空力量在當前位置達到平衡，技術指標未呈現單邊發散態勢。 近端關鍵阻力位位於R1價格3.275E-4，該價格距離現價不足0.3%。下方第一支撐位位於S1價格3.203E-4，遠端參考支撐為S2價格3.173E-4。上方遠端阻力參考R2價格3.317E-4。若價格跌破中樞3.245E-4，將測試S1。目前盤面正處於關鍵變盤節點附近。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Holo Token 的價格？

Holo (HOT) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 技術採用 - Holochain 開發進展及實際應用的推進情況
2. 市場情緒 - 整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
3. 合作夥伴公告 - 战略性合作與整合的進展
4. 代幣實用性 - HOT 在 Holo 生態系統中的需求狀況
5. 監管動態 - 政府對加密貨幣相關政策的影響
6. 交易量 - 流動性與交易所活動
7. 競爭環境 - 類似去中心化託管平台的表現
8. 開發里程碑 - 技術更新與路線圖達成的進展

為什麼人們想知道 Holo Token 今天的價格？

人們希望了解今日的熱門價格，主要有以下幾個原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣。投資者則會追蹤每日的價值，以監控其持有資產的表現並做出策略性調整。

Holo Token 的價格預測

Holo Token（HOT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HOT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Holo Token (HOT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Holo Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Holo Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Holo Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HOT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Holo Token

Holo (HOT) 是一個使用點對點網路處理用戶間的代理中心協議和共識機制的去中心化應用平台。該平台利用 Holochain，這是一種開發 DApps 的框架，不需要使用區塊鏈技術。Holo 的主要目標是作為更廣泛的互聯網和使用 Holochain 建立的應用程序之間的橋樑，提供一個生態系統和市場，其中 DApps 容易獲得，因為它們可以由 Holo 網絡參與者在互聯網上託管。Holo 代幣 (HOT) 用於此生態系統內的交易，包括補償參與者託管 DApps。

如何在台灣購買和投資 Holo Token

準備好開始使用 Holo Token 了嗎？在 MEXC 購買 HOT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Holo Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Holo Token (HOT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Holo Token 將立即存入您的錢包。
Holo Token (HOT) 購買教程

Holo Token 能做什麼？

擁有 Holo Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Holo Token (HOT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Holo Token (HOT)

Holochain 是一個新的開源框架，用於真正的點對點應用程序。 Holo 通過創建一個支持由同行提供的分佈式託管服務的生態系統，充當 Holochain 應用程序和用戶之間的橋樑。

Holo Token資源

要更深入地瞭解 Holo Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Holo Token網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

人們還問：關於Holo Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:00:37 (UTC+8)

Holo Token（HOT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Holo Token 的更多資訊

HOTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HOT。在 MEXC 上探索 HOTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Holo Token (HOT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Holo Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HOT/USDT
NT$0.010112111
NT$0.010112111NT$0.010112111
-1.27%
191.21M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.8079251
NT$2.8079251NT$2.8079251

+362.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18219703
NT$0.18219703NT$0.18219703

-3.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4562119
NT$0.4562119NT$0.4562119

-26.06%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4330682
NT$9.4330682NT$9.4330682

+6.02%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8079251
NT$2.8079251NT$2.8079251

+362.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3067651
NT$8.3067651NT$8.3067651

+124.43%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.369435729
NT$0.369435729NT$0.369435729

+76.99%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2893717
NT$2.2893717NT$2.2893717

+32.04%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0231264
NT$5.0231264NT$5.0231264

+28.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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HOT
TWD
TWD

1 HOT = 0.010121702 TWD