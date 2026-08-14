Holo Token實時價格 (HOT)
Holo Token (HOT) 今日實時價格為 NT$ 0.0003166，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 HOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0003166 每 HOT。
Holo Token 目前市值在 NT$ 55.79M 排名第 #375，流通供應量為 176.23B HOT。過去 24 小時內，HOT 的交易價格在 NT$ 0.0003138（低點）和 NT$ 0.0003249（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.0092164917，而歷史最低價為 NT$ 0.00699919158700938。
短期表現方面，HOT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -6.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.02K。
No.375
ETH
Holo Token 的目前市值為 NT$ 55.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.02K。HOT 的流通量為 176.23B，總供應量是 177619433541.14131234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 56.23M。
+0.34%
-1.46%
-6.50%
-6.50%
跟蹤 Holo Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.000149824
|-1.46%
|30天
|NT$ -0.0000401
|-11.25%
|60天
|NT$ -0.0000113
|-3.45%
|90天
|NT$ -0.0000881
|-21.77%
今天，HOT 記錄了 NT$ -0.000149824 (-1.46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000401 (-11.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，HOT 的變化為 NT$ -0.0000113 (-3.45%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0000881 (-21.77%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Holo Token（HOT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Holo Token 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 Holo Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 HOT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
HOT_USDT 4小時周期現價為3.267E-4，運行於中樞3.245E-4上方。價格已突破軸心點，並逼近R1阻力位3.275E-4。均線系統呈現多頭排列結構，MA與EMA均顯示買入信號。指標一致性表明短期趨勢向上，價格目前處於樞紐體系的上半區間層級。 MACD形成死叉狀態，快慢線出現分層背離現象。RSI指標位於中性區域，動能分布呈現分散特徵，波動率維持窄幅震盪格局，短期漲勢動能受到抑制。多空力量在當前位置達到平衡，技術指標未呈現單邊發散態勢。 近端關鍵阻力位位於R1價格3.275E-4，該價格距離現價不足0.3%。下方第一支撐位位於S1價格3.203E-4，遠端參考支撐為S2價格3.173E-4。上方遠端阻力參考R2價格3.317E-4。若價格跌破中樞3.245E-4，將測試S1。目前盤面正處於關鍵變盤節點附近。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Holo Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Holo (HOT) 是一個使用點對點網路處理用戶間的代理中心協議和共識機制的去中心化應用平台。該平台利用 Holochain，這是一種開發 DApps 的框架，不需要使用區塊鏈技術。Holo 的主要目標是作為更廣泛的互聯網和使用 Holochain 建立的應用程序之間的橋樑，提供一個生態系統和市場，其中 DApps 容易獲得，因為它們可以由 Holo 網絡參與者在互聯網上託管。Holo 代幣 (HOT) 用於此生態系統內的交易，包括補償參與者託管 DApps。
準備好開始使用 Holo Token 了嗎？在 MEXC 購買 HOT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Holo Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Holo Token (HOT) 購買之旅。
擁有 Holo Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Holo Token (HOT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Holochain 是一個新的開源框架，用於真正的點對點應用程序。 Holo 通過創建一個支持由同行提供的分佈式託管服務的生態系統，充當 Holochain 應用程序和用戶之間的橋樑。
要更深入地瞭解 Holo Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 HOT。在 MEXC 上探索 HOTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 Holo Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。