Holo Token 今日價格

Holo Token (HOT) 今日實時價格為 NT$ 0.0003166，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 HOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0003166 每 HOT。

Holo Token 目前市值在 NT$ 55.79M 排名第 #375，流通供應量為 176.23B HOT。過去 24 小時內，HOT 的交易價格在 NT$ 0.0003138（低點）和 NT$ 0.0003249（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.0092164917，而歷史最低價為 NT$ 0.00699919158700938。

短期表現方面，HOT 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -6.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.02K。

Holo Token（HOT）市場資訊

排名 No.375 市值 NT$ 55.79MNT$ 55.79M NT$ 55.79M 成交量（24H） NT$ 61.02KNT$ 61.02K NT$ 61.02K 完全稀釋市值 NT$ 56.23MNT$ 56.23M NT$ 56.23M 流通量 176.23B 176.23B 176.23B 最大供應量 ---- -- 總供應量 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 所屬公鏈 ETH

Holo Token 的目前市值為 NT$ 55.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.02K。HOT 的流通量為 176.23B，總供應量是 177619433541.14131234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 56.23M。