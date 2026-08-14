Hashflow 今日價格

Hashflow (HFT) 今日實時價格為 NT$ 0.008026，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 HFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008026 每 HFT。

Hashflow 目前市值在 NT$ 6.69M 排名第 #1030，流通供應量為 833.14M HFT。過去 24 小時內，HFT 的交易價格在 NT$ 0.007754（低點）和 NT$ 0.008309（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 82.51201716015777243，而歷史最低價為 NT$ 0.2946462011913088129。

短期表現方面，HFT 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 -45.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.71K。

Hashflow（HFT）市場資訊

排名 No.1030 市值 NT$ 6.69MNT$ 6.69M NT$ 6.69M 成交量（24H） NT$ 58.71KNT$ 58.71K NT$ 58.71K 完全稀釋市值 NT$ 8.00MNT$ 8.00M NT$ 8.00M 流通量 833.14M 833.14M 833.14M 總供應量 997,353,568.2839 997,353,568.2839 997,353,568.2839 所屬公鏈 ETH

Hashflow 的目前市值為 NT$ 6.69M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.71K。HFT 的流通量為 833.14M，總供應量是 997353568.2839，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.00M。