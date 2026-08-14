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Hashflow 目前實時價格為 0.008026 TWD。HFT 市值為 6,686,766.8220745496 TWD。追蹤台灣的 HFT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Hashflow 目前實時價格為 0.008026 TWD。HFT 市值為 6,686,766.8220745496 TWD。追蹤台灣的 HFT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Hashflow 圖標

Hashflow實時價格 (HFT)

1 HFT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.2563994
NT$0.2563994NT$0.2563994
-0.38%1D
TWD
Hashflow (HFT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:37 (UTC+8)

Hashflow 今日價格

Hashflow (HFT) 今日實時價格為 NT$ 0.008026，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 HFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008026 每 HFT。

Hashflow 目前市值在 NT$ 6.69M 排名第 #1030，流通供應量為 833.14M HFT。過去 24 小時內，HFT 的交易價格在 NT$ 0.007754（低點）和 NT$ 0.008309（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 82.51201716015777243，而歷史最低價為 NT$ 0.2946462011913088129

短期表現方面，HFT 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 -45.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.71K

Hashflow（HFT）市場資訊

No.1030

NT$ 6.69M
NT$ 6.69MNT$ 6.69M

NT$ 58.71K
NT$ 58.71KNT$ 58.71K

NT$ 8.00M
NT$ 8.00MNT$ 8.00M

833.14M
833.14M 833.14M

997,353,568.2839
997,353,568.2839 997,353,568.2839

ETH

Hashflow 的目前市值為 NT$ 6.69M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.71K。HFT 的流通量為 833.14M，總供應量是 997353568.2839，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.00M

Hashflow 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.007754
NT$ 0.007754NT$ 0.007754
24H最低價
NT$ 0.008309
NT$ 0.008309NT$ 0.008309
24H最高價

NT$ 0.007754
NT$ 0.007754NT$ 0.007754

NT$ 0.008309
NT$ 0.008309NT$ 0.008309

NT$ 82.51201716015777243
NT$ 82.51201716015777243NT$ 82.51201716015777243

NT$ 0.2946462011913088129
NT$ 0.2946462011913088129NT$ 0.2946462011913088129

-0.17%

-0.38%

-45.40%

-45.40%

Hashflow（HFT）價格歷史 TWD

跟蹤 Hashflow 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00097803-0.38%
30天NT$ -0.001089-11.95%
60天NT$ -0.00285-26.21%
90天NT$ -0.006184-43.52%
Hashflow 今日價格變化

今天，HFT 記錄了 NT$ -0.00097803 (-0.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Hashflow 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001089 (-11.95%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Hashflow 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，HFT 的變化為 NT$ -0.00285 (-26.21%)，從而更廣泛地了解其表現。

Hashflow 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.006184 (-43.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Hashflow（HFT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Hashflow 價格歷史頁面

Hashflow 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Hashflow 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Hashflow 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 HFT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

HFT_USDT在4小時周期中，現價0.007925運行於S1與中枢之間。價格處於軸心體系的下半區，多方排列維持短期結構完整。指標一致性顯示均線系統全部指向買入方向，市場未出現明顯背離信號。 動能分布呈現快慢指標分層狀態。MACD錄得金叉，短期買盤動能集中釋放。RSI處於中性區間，表明當前波動率平穩，未出現極端超買或超賣情形。EMA組與MA組同步確認上行趨勢，動能並未分散，主要集中於短期時間窗口。 上方最近參考位為軸心0.00808，距離現價約1.9%。突破後下一目標位於R1價位0.0082。下方近端支撐位於S1價位0.00787，距離現價約0.7%。若跌破該位置，遠端參考位下移至S2價位0.00775。關鍵價位間距緊密，價格波動受限於窄幅區間內。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Hashflow 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

1. Hashflow（HFT）代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

- Hashflow DEX 平台上的交易量：使用率越高，代幣的實用性與需求便會提升。
- 做市商的參與度及流動性提供獎勵機制。
- 協議收入與代幣持有者之間的費用分配。
- 整體 DeFi 市場的情緒與採用程度。
- 來自其他去中心化交易所（如 Uniswap、SushiSwap）的競爭。
- 代幣供應的動態，包括質押獎勵與鎖定解鎖時間表。
- 合作夥伴關係的公告與協議升級。
- 影響 DEX 運作的監管發展。
- 整體加密貨幣市場的狀況以及與比特幣的相關性。
- 社區治理的參與度與投票活動。

為什麼人們想知道 Hashflow 今天的價格？

人們希望了解 Hashflow (HFT) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。交易者需要即時價格來有效執行買賣訂單。投資人則會追蹤每日價格走勢，以評估其持有資產的表現並進行策略性調整。

Hashflow 的價格預測

Hashflow（HFT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，HFT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Hashflow (HFT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Hashflow 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Hashflow 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Hashflow 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 HFT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Hashflow

高頻交易（HFT）是一種運行在去中心化金融（DeFi）領域內的數字資產。它旨在促進區塊鏈網絡上的高速、算法交易，這是在傳統金融市場中常見的做法。HFT的目標是將這種快速、自動化的交易帶到加密空間，從而實現更有效且可能更有利可圖的交易策略。該資產利用權益證明共識機制，該機制以其能源效率和可擴展性而廣為人知。HFT在更廣泛的加密生態系中的角色是提高交易的速度和效率，從而可能增加流動性和市場動態性。

如何在台灣購買和投資 Hashflow

準備好開始使用 Hashflow 了嗎？在 MEXC 購買 HFT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Hashflow 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Hashflow (HFT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Hashflow 將立即存入您的錢包。
Hashflow (HFT) 購買教程

Hashflow 能做什麼？

擁有 Hashflow 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Hashflow (HFT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Hashflow (HFT)

Hashflow 是一個去中心化交易所，旨在實現互操作性、零滑點和受 MEV 保護的交易。

Hashflow資源

要更深入地瞭解 Hashflow，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Hashflow網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

人們還問：關於Hashflow的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:59:37 (UTC+8)

Hashflow（HFT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Hashflow 的更多資訊

HFTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 HFT。在 MEXC 上探索 HFTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Hashflow (HFT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Hashflow 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
HFT/USDT
NT$0.25623955
NT$0.25623955NT$0.25623955
-0.38%
7.29M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.858118
NT$2.858118NT$2.858118

+370.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18206915
NT$0.18206915NT$0.18206915

-3.52%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.028328
NT$9.028328NT$9.028328

+21.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4394622
NT$9.4394622NT$9.4394622

+6.09%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.858118
NT$2.858118NT$2.858118

+370.52%

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Fusionist

ACE

NT$8.1050344
NT$8.1050344NT$8.1050344

+118.98%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.370346874
NT$0.370346874NT$0.370346874

+77.43%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2781822
NT$2.2781822NT$2.2781822

+31.40%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0451857
NT$5.0451857NT$5.0451857

+29.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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HFT
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TWD

1 HFT = 0.25659122 TWD