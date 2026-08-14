Hashflow實時價格 (HFT)
Hashflow (HFT) 今日實時價格為 NT$ 0.008026，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 HFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008026 每 HFT。
Hashflow 目前市值在 NT$ 6.69M 排名第 #1030，流通供應量為 833.14M HFT。過去 24 小時內，HFT 的交易價格在 NT$ 0.007754（低點）和 NT$ 0.008309（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 82.51201716015777243，而歷史最低價為 NT$ 0.2946462011913088129。
短期表現方面，HFT 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 -45.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.71K。
No.1030
ETH
Hashflow 的目前市值為 NT$ 6.69M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.71K。HFT 的流通量為 833.14M，總供應量是 997353568.2839，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.00M。
-0.17%
-0.38%
-45.40%
-45.40%
跟蹤 Hashflow 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00097803
|-0.38%
|30天
|NT$ -0.001089
|-11.95%
|60天
|NT$ -0.00285
|-26.21%
|90天
|NT$ -0.006184
|-43.52%
今天，HFT 記錄了 NT$ -0.00097803 (-0.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001089 (-11.95%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，HFT 的變化為 NT$ -0.00285 (-26.21%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.006184 (-43.52%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Hashflow 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 HFT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
HFT_USDT在4小時周期中，現價0.007925運行於S1與中枢之間。價格處於軸心體系的下半區，多方排列維持短期結構完整。指標一致性顯示均線系統全部指向買入方向，市場未出現明顯背離信號。 動能分布呈現快慢指標分層狀態。MACD錄得金叉，短期買盤動能集中釋放。RSI處於中性區間，表明當前波動率平穩，未出現極端超買或超賣情形。EMA組與MA組同步確認上行趨勢，動能並未分散，主要集中於短期時間窗口。 上方最近參考位為軸心0.00808，距離現價約1.9%。突破後下一目標位於R1價位0.0082。下方近端支撐位於S1價位0.00787，距離現價約0.7%。若跌破該位置，遠端參考位下移至S2價位0.00775。關鍵價位間距緊密，價格波動受限於窄幅區間內。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Hashflow 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
高頻交易（HFT）是一種運行在去中心化金融（DeFi）領域內的數字資產。它旨在促進區塊鏈網絡上的高速、算法交易，這是在傳統金融市場中常見的做法。HFT的目標是將這種快速、自動化的交易帶到加密空間，從而實現更有效且可能更有利可圖的交易策略。該資產利用權益證明共識機制，該機制以其能源效率和可擴展性而廣為人知。HFT在更廣泛的加密生態系中的角色是提高交易的速度和效率，從而可能增加流動性和市場動態性。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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