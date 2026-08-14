Graph Token 今日價格

Graph Token (GRT) 今日實時價格為 NT$ 0.0134，過去 24 小時內變化了 2.40%。目前 GRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0134 每 GRT。

Graph Token 目前市值在 NT$ 145.42M 排名第 #130，流通供應量為 10.85B GRT。過去 24 小時內，GRT 的交易價格在 NT$ 0.01331（低點）和 NT$ 0.01391（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 91.9180710652，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，GRT 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -7.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.15K。

Graph Token（GRT）市場資訊

排名 No.130 市值 NT$ 145.42MNT$ 145.42M NT$ 145.42M 成交量（24H） NT$ 72.15KNT$ 72.15K NT$ 72.15K 完全稀釋市值 NT$ 154.93MNT$ 154.93M NT$ 154.93M 流通量 10.85B 10.85B 10.85B 總供應量 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Graph Token 的目前市值為 NT$ 145.42M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.15K。GRT 的流通量為 10.85B，總供應量是 11562299506.067268，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 154.93M。