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Graph Token 目前實時價格為 0.0134 TWD。GRT 市值為 145,415,118.3813042052 TWD。追蹤台灣的 GRT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Graph Token 目前實時價格為 0.0134 TWD。GRT 市值為 145,415,118.3813042052 TWD。追蹤台灣的 GRT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Graph Token 圖標

Graph Token實時價格 (GRT)

1 GRT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.4287177
NT$0.4287177NT$0.4287177
-2.40%1D
TWD
Graph Token (GRT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:57:41 (UTC+8)

Graph Token 今日價格

Graph Token (GRT) 今日實時價格為 NT$ 0.0134，過去 24 小時內變化了 2.40%。目前 GRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0134 每 GRT。

Graph Token 目前市值在 NT$ 145.42M 排名第 #130，流通供應量為 10.85B GRT。過去 24 小時內，GRT 的交易價格在 NT$ 0.01331（低點）和 NT$ 0.01391（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 91.9180710652，而歷史最低價為 NT$ 0

短期表現方面，GRT 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -7.21%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.15K

Graph Token（GRT）市場資訊

No.130

NT$ 145.42M
NT$ 145.42MNT$ 145.42M

NT$ 72.15K
NT$ 72.15KNT$ 72.15K

NT$ 154.93M
NT$ 154.93MNT$ 154.93M

10.85B
10.85B 10.85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

Graph Token 的目前市值為 NT$ 145.42M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.15K。GRT 的流通量為 10.85B，總供應量是 11562299506.067268，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 154.93M

Graph Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01331
NT$ 0.01331NT$ 0.01331
24H最低價
NT$ 0.01391
NT$ 0.01391NT$ 0.01391
24H最高價

NT$ 0.01331
NT$ 0.01331NT$ 0.01331

NT$ 0.01391
NT$ 0.01391NT$ 0.01391

NT$ 91.9180710652
NT$ 91.9180710652NT$ 91.9180710652

NT$ 0
NT$ 0NT$ 0

+0.22%

-2.40%

-7.21%

-7.21%

Graph Token（GRT）價格歷史 TWD

跟蹤 Graph Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0105422-2.40%
30天NT$ -0.00441-24.77%
60天NT$ -0.00755-36.04%
90天NT$ -0.01238-48.03%
Graph Token 今日價格變化

今天，GRT 記錄了 NT$ -0.0105422 (-2.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Graph Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00441 (-24.77%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Graph Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GRT 的變化為 NT$ -0.00755 (-36.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

Graph Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.01238 (-48.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Graph Token（GRT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Graph Token 價格歷史頁面

Graph Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Graph Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Graph Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GRT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

GRT_USDT在4小時周期內運行於0.01356價格位。價格突破R1支撐點0.01351，處於中樞0.01338上方區域。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢維持中性狀態。指標體系出現分歧，價格位置與部分震盪指標呈現背離。 MACD形成死叉結構，下行動能正在釋放。RSI進入超賣區間，短線拋壓得到一定程度的消化。KDJ與StochRSI數值低位運行，反映市場情緒偏冷。布林帶呈開口狀態，顯示波動率維持當前水平，未出現極端擴張或收縮。快慢指標分層，短期修正需求與中期趨勢存在時間差。 近端參考價格為R2支撐點0.01362，距離現價0.00006。下方第一個支撐位位於S1支撐點0.01327，距離現價0.00029。更遠端的防禦位設於S2支撐點0.01314，距離現價0.00042。中樞點位0.01338構成中間參考軸。交易區間集中於0.01327至0.01362之間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Graph Token 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 GRT 代幣價格：

1. 網路採用度——更多的子圖與查詢將提升 GRT 的需求。
2. 索引器參與度——更高的質押與委託活動將影響供給。
3. 協議升級與開發進展。
4. 整體加密市場情緒及與比特幣的相關性。
5. 自 Graph 支援多項 DeFi 協議以來，DeFi 行業的表現。
6. 其他索引解決方案的競爭。
7. 代幣解鎖時程與分批領取期間。
8. 與各大區塊鏈專案的合作公告。
9. 交易所上的交易量與流動性。
10. 影響加密市場的監管發展。

為什麼人們想知道 Graph Token 今天的價格？

人們希望了解今日的 GRT 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。由於 GRT 用於支援 The Graph 協議進行區塊鏈資料索引，其價格走勢會影響交易利潤、DeFi 策略以及長期持有資產的價值。

Graph Token 的價格預測

Graph Token（GRT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GRT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Graph Token (GRT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Graph Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Graph Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Graph Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GRT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Graph Token

The Graph (GRT) 是一種用於索引和查詢區塊鏈數據的去中心化協議，首先從以太坊開始。它使任何人都可以構建和發布開放的API，稱為子圖，應用程序可以使用GraphQL進行查詢。GRT 是該平台的原生實用代幣，由索引器、策展人和開發人員用於生態系統內的各種活動。The Graph 旨在將可靠的、去中心化的公共基礎設施帶入主流市場。此協議旨在促進區塊鏈數據的有效提取和處理，使去中心化應用程序（dApps）和更廣泛的Web3生態系統的開發成為可能。

如何在台灣購買和投資 Graph Token

準備好開始使用 Graph Token 了嗎？在 MEXC 購買 GRT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Graph Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Graph Token (GRT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Graph Token 將立即存入您的錢包。
Graph Token (GRT) 購買教程

Graph Token 能做什麼？

擁有 Graph Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Graph Token (GRT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token資源

要更深入地瞭解 Graph Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Graph Token網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Graph Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:57:41 (UTC+8)

Graph Token（GRT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Graph Token 的更多資訊

GRTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GRT。在 MEXC 上探索 GRTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Graph Token (GRT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Graph Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GRT/USDT
NT$0.428398
NT$0.428398NT$0.428398
-2.68%
5.32M (USDT)
GRT/USDC
NT$0.428398
NT$0.428398NT$0.428398
-2.68%
4.19M (USDT)

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比特幣

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8386163
NT$2.8386163NT$2.8386163

+367.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18213309
NT$0.18213309NT$0.18213309

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.037919
NT$9.037919NT$9.037919

+21.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4346667
NT$9.4346667NT$9.4346667

+6.04%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8386163
NT$2.8386163NT$2.8386163

+367.31%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$7.9944182
NT$7.9944182NT$7.9944182

+115.99%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.368057822
NT$0.368057822NT$0.368057822

+76.33%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9975504
NT$4.9975504NT$4.9975504

+27.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6917962
NT$28.6917962NT$28.6917962

+26.96%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GRT 兌 TWD 計算器

數量

GRT
GRT
TWD
TWD

1 GRT = 0.428398 TWD