GMX 今日價格

GMX (GMX) 今日實時價格為 NT$ 6.675，過去 24 小時內變化了 1.33%。目前 GMX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.675 每 GMX。

GMX 目前市值在 NT$ 69.52M 排名第 #352，流通供應量為 10.42M GMX。過去 24 小時內，GMX 的交易價格在 NT$ 6.555（低點）和 NT$ 6.863（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,905.6884824339666583，而歷史最低價為 NT$ 155.96571319830080084。

短期表現方面，GMX 在過去一小時內波動了 -0.81%，過去7 天內波動了 +3.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.01K。

GMX（GMX）市場資訊

排名 No.352 市值 NT$ 69.52MNT$ 69.52M NT$ 69.52M 成交量（24H） NT$ 60.01KNT$ 60.01K NT$ 60.01K 完全稀釋市值 NT$ 88.44MNT$ 88.44M NT$ 88.44M 流通量 10.42M 10.42M 10.42M 最大供應量 13,250,000 13,250,000 13,250,000 總供應量 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 流通率 78.60% 所屬公鏈 ARB

GMX 的目前市值為 NT$ 69.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.01K。GMX 的流通量為 10.42M，總供應量是 10415338.94765688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.44M。