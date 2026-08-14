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GMX 目前實時價格為 6.675 TWD。GMX 市值為 69,522,387.475609674 TWD。追蹤台灣的 GMX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！GMX 目前實時價格為 6.675 TWD。GMX 市值為 69,522,387.475609674 TWD。追蹤台灣的 GMX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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GMX實時價格 (GMX)

1 GMX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$213.46369
NT$213.46369NT$213.46369
+1.33%1D
TWD
GMX (GMX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:56:28 (UTC+8)

GMX 今日價格

GMX (GMX) 今日實時價格為 NT$ 6.675，過去 24 小時內變化了 1.33%。目前 GMX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.675 每 GMX。

GMX 目前市值在 NT$ 69.52M 排名第 #352，流通供應量為 10.42M GMX。過去 24 小時內，GMX 的交易價格在 NT$ 6.555（低點）和 NT$ 6.863（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,905.6884824339666583，而歷史最低價為 NT$ 155.96571319830080084

短期表現方面，GMX 在過去一小時內波動了 -0.81%，過去7 天內波動了 +3.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.01K

GMX（GMX）市場資訊

No.352

NT$ 69.52M
NT$ 69.52MNT$ 69.52M

NT$ 60.01K
NT$ 60.01KNT$ 60.01K

NT$ 88.44M
NT$ 88.44MNT$ 88.44M

10.42M
10.42M 10.42M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,415,338.94765688
10,415,338.94765688 10,415,338.94765688

78.60%

ARB

GMX 的目前市值為 NT$ 69.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.01K。GMX 的流通量為 10.42M，總供應量是 10415338.94765688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.44M

GMX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 6.555
NT$ 6.555NT$ 6.555
24H最低價
NT$ 6.863
NT$ 6.863NT$ 6.863
24H最高價

NT$ 6.555
NT$ 6.555NT$ 6.555

NT$ 6.863
NT$ 6.863NT$ 6.863

NT$ 2,905.6884824339666583
NT$ 2,905.6884824339666583NT$ 2,905.6884824339666583

NT$ 155.96571319830080084
NT$ 155.96571319830080084NT$ 155.96571319830080084

-0.81%

+1.33%

+3.50%

+3.50%

GMX（GMX）價格歷史 TWD

跟蹤 GMX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +2.8018+1.33%
30天NT$ +0.701+11.73%
60天NT$ +0.622+10.27%
90天NT$ -0.101-1.50%
GMX 今日價格變化

今天，GMX 記錄了 NT$ +2.8018 (+1.33%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

GMX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.701 (+11.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

GMX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GMX 的變化為 NT$ +0.622 (+10.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

GMX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.101 (-1.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 GMX（GMX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 GMX 價格歷史頁面

GMX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 GMX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

GMX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GMX 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

GMX_USDT在4小時周期內運行於中枢6.5566上方。現價6.595突破R1阻力位6.5903。價格結構處於樞紐體系的上半區間。多空雙方在R1附近形成短暫平衡。指標一致性顯示短期買盤佔據主導地位，市場並未出現單邊發散形態。 MACD呈現在金叉狀態，快慢線同向向上發散，動能集中於短期多方一方。RSI處於中性區域，指標尚未進入超買或超賣的極端值。波動率維持平穩運行。KDJ與StochRSI數值配合MACD方向，均勻線組EMA與MA亦未發出明確反向信號，動能分布呈現局部集中的特徵。 近端關鍵價位為R2阻力6.6276，該位置距離現價約0.48%。下方第一支撐位於S1點位6.5193，距離現價約1.15%。遠端參考價位為S2支撐6.4856。其中，中枢6.5566構成即時回測基準，若價格回落將首先測試該樞紐點。上方空間則由R2界定短期邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 GMX 的價格？

GMX代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. GMX平台的交易量——DEX使用率越高，代幣需求便會增加。
2. 協議收入及分發給GMX持倉者的費用分配。
3. GMX資金池中的總鎖定價值（TVL）。
4. 市場對DeFi及永續交易平台的整體情緒。
5. 其他去中心化衍生品交易所的競爭情況。
6. 代幣的實用性與質押獎勵。
7. 整體加密貨幣市場的狀況與風險偏好。
8. 平台更新、新功能以及合作夥伴關係。
9. 影響DeFi協議的監管發展動向。
10. 社區治理的參與度與提案。

這些因素共同決定GMX的市場價值與交易動態。

為什麼人們想知道 GMX 今天的價格？

人們想要了解今日的 GMX 價格，因為它是在 Arbitrum 和 Avalanche 上備受歡迎的去中心化交易所代幣。交易者需要即時價格來做出買賣決策、追蹤投資組合，並進行盈虧計算。GMX 提供獨特的功能，如永續交易與收益農場，因此價格監控對於投資策略至關重要。

GMX 的價格預測

GMX（GMX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GMX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
GMX (GMX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，GMX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 GMX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 GMX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GMX 2026–2027 年價格的預測。

關於 GMX

GMX (Gambit) 是一種作為去中心化交易平台的加密資產。它旨在為交易者提供交易現貨和期貨合約的能力，同時還提供一種獨特的機制，讓資產產生收益。該平台利用自動化做市商 (AMM) 模型，允許創建流動性池，交易者可以使用這些池來在不同的資產之間進行交換。GMX 運行在 Arbitrum 網絡上，這是 Ethereum 的第二層解決方案，可以實現更快、更便宜的交易。GMX 代幣本身用於治理，允許持有者對與平台的開發和運營相關的各種提議進行投票。

如何在台灣購買和投資 GMX

準備好開始使用 GMX 了嗎？在 MEXC 購買 GMX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 GMX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 GMX (GMX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，GMX 將立即存入您的錢包。
GMX (GMX) 購買教程

GMX 能做什麼？

擁有 GMX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 GMX (GMX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是GMX (GMX)

GMX 是一个去中心化的现货和永久交易所，支持低掉期费用和零价格影响交易。

GMX資源

要更深入地瞭解 GMX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方GMX網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

人們還問：關於GMX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:56:28 (UTC+8)

GMX（GMX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 GMX 的更多資訊

GMXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GMX。在 MEXC 上探索 GMXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 GMX (GMX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 GMX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GMX/USDT
NT$214.00718
NT$214.00718NT$214.00718
+1.71%
9.00K (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.966816
NT$2.966816NT$2.966816

+388.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18660889
NT$0.18660889NT$0.18660889

-1.11%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.149814
NT$9.149814NT$9.149814

+23.04%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4145256
NT$9.4145256NT$9.4145256

+5.81%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.966816
NT$2.966816NT$2.966816

+388.42%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4215374
NT$8.4215374NT$8.4215374

+127.53%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374128925
NT$0.374128925NT$0.374128925

+79.24%

Heima

Heima

HEI

NT$5.6005046
NT$5.6005046NT$5.6005046

+43.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5885331
NT$28.5885331NT$28.5885331

+26.51%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GMX 兌 TWD 計算器

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GMX
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TWD

1 GMX = 213.39975 TWD