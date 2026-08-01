FLOKI 今日價格

FLOKI (FLOKI) 今日實時價格為 NT$ 0.00002045，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 FLOKI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002045 每 FLOKI。

FLOKI 目前市值在 NT$ 195.81M 排名第 #120，流通供應量為 9.58T FLOKI。過去 24 小時內，FLOKI 的交易價格在 NT$ 0.00002013（低點）和 NT$ 0.00002052（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0110758544860122726，而歷史最低價為 NT$ 0.0000006398。

短期表現方面，FLOKI 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.60K。

FLOKI（FLOKI）市場資訊

排名 No.120 市值 NT$ 195.81MNT$ 195.81M NT$ 195.81M 成交量（24H） NT$ 67.60KNT$ 67.60K NT$ 67.60K 完全稀釋市值 NT$ 197.26MNT$ 197.26M NT$ 197.26M 流通量 9.58T 9.58T 9.58T 總供應量 9,646,128,745,960.47985777 9,646,128,745,960.47985777 9,646,128,745,960.47985777 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 BSC

FLOKI 的目前市值為 NT$ 195.81M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.60K。FLOKI 的流通量為 9.58T，總供應量是 9646128745960.47985777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 197.26M。