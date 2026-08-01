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FLOKI 今日價格
FLOKI (FLOKI) 今日實時價格為 NT$ 0.00002045，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 FLOKI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002045 每 FLOKI。
FLOKI 目前市值在 NT$ 195.81M 排名第 #120，流通供應量為 9.58T FLOKI。過去 24 小時內，FLOKI 的交易價格在 NT$ 0.00002013（低點）和 NT$ 0.00002052（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0110758544860122726，而歷史最低價為 NT$ 0.0000006398。
短期表現方面，FLOKI 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.60K。
FLOKI（FLOKI）市場資訊
NT$ 195.81M
NT$ 195.81MNT$ 195.81M
NT$ 67.60K
NT$ 67.60KNT$ 67.60K
NT$ 197.26M
NT$ 197.26MNT$ 197.26M
9,646,128,745,960.47985777
9,646,128,745,960.47985777 9,646,128,745,960.47985777
FLOKI 的目前市值為 NT$ 195.81M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.60K。FLOKI 的流通量為 9.58T，總供應量是 9646128745960.47985777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 197.26M。
FLOKI 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00002013
NT$ 0.00002013NT$ 0.00002013
24H最低價
NT$ 0.00002052
NT$ 0.00002052NT$ 0.00002052
24H最高價
NT$ 0.00002013
NT$ 0.00002013NT$ 0.00002013
NT$ 0.00002052
NT$ 0.00002052NT$ 0.00002052
NT$ 0.0110758544860122726
NT$ 0.0110758544860122726NT$ 0.0110758544860122726
NT$ 0.0000006398
NT$ 0.0000006398NT$ 0.0000006398
FLOKI（FLOKI）價格歷史 TWD
跟蹤 FLOKI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0000028659
|+0.44%
|30天
|NT$ -0.00000186
|-8.34%
|60天
|NT$ -0.00000615
|-23.13%
|90天
|NT$ -0.00001149
|-35.98%
FLOKI 今日價格變化
今天，FLOKI 記錄了 NT$ +0.0000028659 (+0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
FLOKI 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00000186 (-8.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
FLOKI 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，FLOKI 的變化為 NT$ -0.00000615 (-23.13%)，從而更廣泛地了解其表現。
FLOKI 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00001149 (-35.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 FLOKI（FLOKI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 FLOKI 價格歷史頁面
目前 FLOKI 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
FLOKI_USDT在4小時周期運行於2.037E-5，處於S1與中枢2.046E-5之間的窄幅整理區間。價格位於樞軸點下方，顯示短期結構偏弱。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均錄得買入信號，表明中短期趨勢尚未完全破壞。當前價位緊鄰S1支撐2.035E-5，距離僅0.002E-5，結構穩定性依賴該位置的有效性。
MACD指標形成死叉，快慢線向下滑散，動能出現背離跡象。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值，市場缺乏明確的方向性驅動力。KDJ與StochRSI數值顯示短線動能分散，多空雙方在此位置博弈激烈。波動率維持低位，布林帶收口，預示變盤節點臨近。快慢指標分層運行，長期均線支撐與短期動量減弱形成衝突，交易需警惕假突破風險。
上方最近阻力為中枢2.046E-5，距離現價0.009E-5。突破後看向R1阻力2.062E-5，間距0.025E-5。下方最近支撐為S1點位2.035E-5，距離極近。若跌破則測試S2支撐2.019E-5，間距0.018E-5。關鍵價位密集分布，上下空間有限。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 FLOKI 的價格？
FLOKI 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與迷因幣趨勢
2. 社交媒體的熱潮與社群參與度
3. 埃隆·馬斯克關於其愛犬「Floki」的推文
4. 整體加密貨幣市場環境與比特幣的表現
5. 交易量與流動性
6. 應用實用性發展與生態系統的成長
7. 交易所上市與合作夥伴關係
8. 大戶資金動向與大額交易
為什麼人們想知道 FLOKI 今天的價格？
人們希望了解今日的 FLOKI 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、掌握買賣時機、分析市場趨勢，以及評估投資績效。作為一隻波動性極高的迷因幣，每日監控價格有助於交易者把握價格波動，並有效管理風險。
FLOKI 的價格預測
FLOKI（FLOKI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FLOKI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。FLOKI (FLOKI) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，FLOKI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FLOKI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FLOKI 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 FLOKI 2026–2027 年價格的預測。
關於 FLOKI
FLOKI是一種受到Elon Musk的同名柴犬狗啟發的加密貨幣。它是一種去中心化的、點對點的數位資產，旨在提供一種快速、低成本且安全的價值轉移方法。FLOKI運行在以太坊區塊鏈上，利用權益證明共識機制進行交易驗證。它主要在其自身的生態系統中用於各種交易，並作為參與網絡的獎勵。FLOKI的供應量是固定的，每次交易都會有一定數量被燒毀或銷毀，從而產生通縮效應。總的來說，FLOKI旨在提供一種以社區參與和金融可及性為重點的用戶友好型加密貨幣體驗。
如何在台灣購買和投資 FLOKI
準備好開始使用 FLOKI 了嗎？在 MEXC 購買 FLOKI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FLOKI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FLOKI (FLOKI) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FLOKI 將立即存入您的錢包。
FLOKI 能做什麼？
擁有 FLOKI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
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在 MEXC 上購買 FLOKI (FLOKI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是FLOKI (FLOKI)
通過 NFT 遊戲元節、NFT 和商品市場以及加密教育平台具有實用性的 Meme 硬幣。
白皮書
FLOKI 的代幣經濟模型旨在支持永續性與長期價值創造，包括在買入與賣出時均收取最低 0.3% 的交易稅。此稅收所得將透過國庫錢包（treasury wallet）撥付至開發與行銷計畫。在更廣泛的生態系中，FLOKI 具備多重角色：它是 Valhalla 遊戲中的主要流通貨幣、驅動 FlokiFi 平台運作的核心資產，亦支援生態系內各項產品的實用功能，打造以「實用性」為導向的需求模型。其質押計畫（staking program）以 TokenFi 代幣發放獎勵，參與者可選擇 3 至 48 個月不等的質押期限；獎勵倍數（reward multipliers）隨承諾期限拉長而遞增，範圍自 1.25x 至最高 4x。若使用者提前解質（unstake），懲罰機制將焚毀（burn）FLOKI 代幣，此一通縮（deflationary）設計不僅逐步減少總供應量，亦鼓勵長期持倉行為，並支撐價格穩定性。此外，生態系內另設有特殊 NFT 系列，進一步拓展實用性，提供諸如手續費減免、新功能優先體驗等權益。
Floki 生態系統由一群經驗豐富的專業人士共同開發，團隊採用去中心化架構運作。單就《Valhalla》遊戲開發團隊而言，便已匯聚 11 位專家，累計逾 50 年遊戲與區塊鏈技術相關經驗。核心貢獻者包括 @MrBrownWhale（被譽為備受尊敬的加密資深人士與 NFT 專家，同時亦是《Valhalla》開發專案的領導者），以及 Jackie Xu（擁有十年區塊鏈經驗，自 2017 年起即投入智能合約開發）。整體團隊還涵蓋曾參與 Netflix 製作的音效工程師、Unity 遊戲開發者、插畫師、角色建模師與動畫師，另設有專職遊戲設計師與世界觀大師（lore master）。此外，團隊亦納入品質保證（QA）專家，專注確保遊戲表現穩健流暢。此種去中心化營運模式，旨在讓各貢獻者能高效地將其專業技能應用於生態系各個不同組成部分。
FLOKI 部署於兩大主要網路，作為以太坊上的 ERC-20 代幣，以及幣安智慧鏈（BSC）上的 BEP-20 代幣，讓使用者可自由選擇偏好的區塊鏈進行操作。其中一項核心體驗是 Valhalla NFT 元宇宙遊戲，專為提供沉浸式遊戲體驗而打造，玩家可在互動遊戲機制中賺取獎勵。Valhalla 採用先進的區塊鏈技術，確保遊戲內資產的所有權安全，並維持獎勵分配的公平性。生態系亦提供 Floki 交易機器人（Floki Trading Bot），這是一款基於 Telegram 的交易助手，讓使用者可直接在 Telegram 內交易加密貨幣，大幅減少傳統交易所的繁瑣操作與複雜度。功能涵蓋價格提醒、投資組合追蹤與自動化交易策略等。在 DeFi 方面，FlokiFi 擔任安全的數位金庫，協助管理加密資產，支援多條區塊鏈，並提供 NFT 鎖倉、多代幣支援與彈性鎖定期等功能，全部透過直覺易用的介面呈現，讓 DeFi 操作更簡單上手。TokenFi 則聚焦於簡化代幣創建與管理流程，目標是將整個過程變得如同使用智慧型手機 App 一樣直覺，進一步擴大參與代幣經濟的門檻。教育面向則由「Floki 大學（University of Floki）」負責，這是一座學習中心，提供從新手到進階的結構化課程，透過互動式教學、實作練習與真實世界應用，強化學習成效。
FLOKI 是一款由社群驅動的生態系統代幣，旨在透過一系列現實世界中的實用功能，加速整體加密貨幣的採用。它將遊戲、交易、DeFi、教育與電商整合於單一生態系統內，並以 FLOKI 代幣作為運作核心。作為一站式入口，FLOKI 致力協助新手參與加密貨幣領域，無需事先理解所有複雜技術細節。透過強調易用型平台與創新產品構想，此生態系統力求縮小傳統金融與加密貨幣之間的鴻溝。
路線圖聚焦於擴展實用性功能，並推動朝向主流採用的進程，目前已達成多項重要里程碑。已完成項目包括：於2022年第四季推出《Valhalla》遊戲首個重大版本（具備開放世界玩法），以及開發並部署 FlokiFi Locker 協議。本專案亦已與多家頂級運動隊伍建立策略合作關係，包括一級方程式（Formula 1）車隊 Alfa Romeo。未來重點目標則包括：擴展 TokenFi 平台以進軍代幣化（tokenization）市場、透過新增遊戲機制與獎勵系統持續優化《Valhalla》，以及擴充 Floki 大學（University of Floki）——增加更多課程與資源。長期目標是讓 $FLOKI 實現基於實用性的自給自足營收模式，進而有望完全取消交易稅。
FLOKI資源
要更深入地瞭解 FLOKI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於FLOKI的其他問題
如果 FLOKI 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 FLOKI 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
FLOKI 今日價格為 NT$ 0.0006541955。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
FLOKI 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 FLOKI 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 FLOKI 的交易量為 --。
FLOKI 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 FLOKI 價格，請造訪 FLOKI 價格頁面了解更多資訊。
FLOKI 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,205.56
+0.33%
ETH
1,887.17
+0.29%
GOLD(XAUT)
4,364.07
-0.21%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.65
-0.01%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 FLOKI/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 FLOKI 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
FLOKI 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 FLOKI (FLOKI) 的價格預測，了解更深入的分析。
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FLOKI（FLOKI）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
FLOKIUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 FLOKI。在 MEXC 上探索 FLOKIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.0006541955
NT$0.0006541955NT$0.0006541955
+0.49%
3.34B (USDT)
NT$0.0006538756
NT$0.0006538756NT$0.0006538756
+0.44%
2.72B (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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