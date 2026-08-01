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FLOKI 目前實時價格為 0.00002045 TWD。FLOKI 市值為 195,814,076.6148930755969905 TWD。追蹤台灣的 FLOKI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FLOKI 目前實時價格為 0.00002045 TWD。FLOKI 市值為 195,814,076.6148930755969905 TWD。追蹤台灣的 FLOKI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FLOKI實時價格 (FLOKI)

1 FLOKI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0006541955
NT$0.0006541955NT$0.0006541955
+0.44%1D
TWD
FLOKI (FLOKI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:28:26 (UTC+8)

FLOKI 今日價格

FLOKI (FLOKI) 今日實時價格為 NT$ 0.00002045，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 FLOKI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002045 每 FLOKI。

FLOKI 目前市值在 NT$ 195.81M 排名第 #120，流通供應量為 9.58T FLOKI。過去 24 小時內，FLOKI 的交易價格在 NT$ 0.00002013（低點）和 NT$ 0.00002052（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0110758544860122726，而歷史最低價為 NT$ 0.0000006398

短期表現方面，FLOKI 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.60K

FLOKI（FLOKI）市場資訊

No.120

NT$ 195.81M
NT$ 195.81MNT$ 195.81M

NT$ 67.60K
NT$ 67.60KNT$ 67.60K

NT$ 197.26M
NT$ 197.26MNT$ 197.26M

9.58T
9.58T 9.58T

9,646,128,745,960.47985777
9,646,128,745,960.47985777 9,646,128,745,960.47985777

0.01%

BSC

FLOKI 的目前市值為 NT$ 195.81M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.60K。FLOKI 的流通量為 9.58T，總供應量是 9646128745960.47985777，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 197.26M

FLOKI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00002013
NT$ 0.00002013NT$ 0.00002013
24H最低價
NT$ 0.00002052
NT$ 0.00002052NT$ 0.00002052
24H最高價

NT$ 0.00002013
NT$ 0.00002013NT$ 0.00002013

NT$ 0.00002052
NT$ 0.00002052NT$ 0.00002052

NT$ 0.0110758544860122726
NT$ 0.0110758544860122726NT$ 0.0110758544860122726

NT$ 0.0000006398
NT$ 0.0000006398NT$ 0.0000006398

+0.19%

+0.44%

-2.25%

-2.25%

FLOKI（FLOKI）價格歷史 TWD

跟蹤 FLOKI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0000028659+0.44%
30天NT$ -0.00000186-8.34%
60天NT$ -0.00000615-23.13%
90天NT$ -0.00001149-35.98%
FLOKI 今日價格變化

今天，FLOKI 記錄了 NT$ +0.0000028659 (+0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FLOKI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00000186 (-8.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FLOKI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FLOKI 的變化為 NT$ -0.00000615 (-23.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

FLOKI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00001149 (-35.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FLOKI（FLOKI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FLOKI 價格歷史頁面

FLOKI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FLOKI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

FLOKI 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FLOKI 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

FLOKI_USDT在4小時周期運行於2.037E-5，處於S1與中枢2.046E-5之間的窄幅整理區間。價格位於樞軸點下方，顯示短期結構偏弱。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均錄得買入信號，表明中短期趨勢尚未完全破壞。當前價位緊鄰S1支撐2.035E-5，距離僅0.002E-5，結構穩定性依賴該位置的有效性。 MACD指標形成死叉，快慢線向下滑散，動能出現背離跡象。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣極端值，市場缺乏明確的方向性驅動力。KDJ與StochRSI數值顯示短線動能分散，多空雙方在此位置博弈激烈。波動率維持低位，布林帶收口，預示變盤節點臨近。快慢指標分層運行，長期均線支撐與短期動量減弱形成衝突，交易需警惕假突破風險。 上方最近阻力為中枢2.046E-5，距離現價0.009E-5。突破後看向R1阻力2.062E-5，間距0.025E-5。下方最近支撐為S1點位2.035E-5，距離極近。若跌破則測試S2支撐2.019E-5，間距0.018E-5。關鍵價位密集分布，上下空間有限。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 FLOKI 的價格？

FLOKI 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與迷因幣趨勢
2. 社交媒體的熱潮與社群參與度
3. 埃隆·馬斯克關於其愛犬「Floki」的推文
4. 整體加密貨幣市場環境與比特幣的表現
5. 交易量與流動性
6. 應用實用性發展與生態系統的成長
7. 交易所上市與合作夥伴關係
8. 大戶資金動向與大額交易

為什麼人們想知道 FLOKI 今天的價格？

人們希望了解今日的 FLOKI 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、掌握買賣時機、分析市場趨勢，以及評估投資績效。作為一隻波動性極高的迷因幣，每日監控價格有助於交易者把握價格波動，並有效管理風險。

FLOKI 的價格預測

FLOKI（FLOKI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FLOKI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FLOKI (FLOKI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FLOKI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FLOKI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FLOKI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FLOKI 2026–2027 年價格的預測。

關於 FLOKI

FLOKI是一種受到Elon Musk的同名柴犬狗啟發的加密貨幣。它是一種去中心化的、點對點的數位資產，旨在提供一種快速、低成本且安全的價值轉移方法。FLOKI運行在以太坊區塊鏈上，利用權益證明共識機制進行交易驗證。它主要在其自身的生態系統中用於各種交易，並作為參與網絡的獎勵。FLOKI的供應量是固定的，每次交易都會有一定數量被燒毀或銷毀，從而產生通縮效應。總的來說，FLOKI旨在提供一種以社區參與和金融可及性為重點的用戶友好型加密貨幣體驗。

如何在台灣購買和投資 FLOKI

準備好開始使用 FLOKI 了嗎？在 MEXC 購買 FLOKI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FLOKI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FLOKI (FLOKI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FLOKI 將立即存入您的錢包。
FLOKI (FLOKI) 購買教程

FLOKI 能做什麼？

擁有 FLOKI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 FLOKI (FLOKI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FLOKI (FLOKI)

通過 NFT 遊戲元節、NFT 和商品市場以及加密教育平台具有實用性的 Meme 硬幣。

白皮書

FLOKI資源

要更深入地瞭解 FLOKI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方FLOKI網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

人們還問：關於FLOKI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:28:26 (UTC+8)

FLOKI（FLOKI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FLOKI 的更多資訊

FLOKIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FLOKI。在 MEXC 上探索 FLOKIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FLOKI (FLOKI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FLOKI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FLOKI/USDT
NT$0.0006541955
NT$0.0006541955NT$0.0006541955
+0.49%
3.34B (USDT)
FLOKI/USDC
NT$0.0006538756
NT$0.0006538756NT$0.0006538756
+0.44%
2.72B (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5614393
NT$2.5614393NT$2.5614393

+321.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1647485
NT$0.1647485NT$0.1647485

+3.58%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4270665
NT$0.4270665NT$0.4270665

-13.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.783829
NT$10.783829NT$10.783829

+10.16%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0921978
NT$9.0921978NT$9.0921978

-0.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.5614393
NT$2.5614393NT$2.5614393

+321.42%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.03682049
NT$0.03682049NT$0.03682049

+91.83%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2780079
NT$2.2780079NT$2.2780079

+18.92%

Talus

Talus

US

NT$0.489447
NT$0.489447NT$0.489447

+8.43%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3900247
NT$9.3900247NT$9.3900247

+5.87%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FLOKI 兌 TWD 計算器

數量

FLOKI
FLOKI
TWD
TWD

1 FLOKI = 0.0006541954 TWD