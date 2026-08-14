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ETHW 目前實時價格為 0.2315 TWD。ETHW 市值為 24,960,098.280058795 TWD。追蹤台灣的 ETHW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ETHW 目前實時價格為 0.2315 TWD。ETHW 市值為 24,960,098.280058795 TWD。追蹤台灣的 ETHW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ETHW實時價格 (ETHW)

1 ETHW 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$7.396425
NT$7.396425NT$7.396425
-2.15%1D
TWD
ETHW (ETHW) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:49:27 (UTC+8)

ETHW 今日價格

ETHW (ETHW) 今日實時價格為 NT$ 0.2315，過去 24 小時內變化了 2.15%。目前 ETHW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2315 每 ETHW。

ETHW 目前市值在 NT$ 24.96M 排名第 #641，流通供應量為 107.82M ETHW。過去 24 小時內，ETHW 的交易價格在 NT$ 0.2304（低點）和 NT$ 0.2388（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,516.524366581134026，而歷史最低價為 NT$ 6.708269674724866875

短期表現方面，ETHW 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -6.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.50K

ETHW（ETHW）市場資訊

No.641

NT$ 24.96M
NT$ 24.96MNT$ 24.96M

NT$ 63.50K
NT$ 63.50KNT$ 63.50K

NT$ 24.96M
NT$ 24.96MNT$ 24.96M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

ETHW 的目前市值為 NT$ 24.96M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.50K。ETHW 的流通量為 107.82M，總供應量是 107818999.04993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.96M

ETHW 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2304
NT$ 0.2304NT$ 0.2304
24H最低價
NT$ 0.2388
NT$ 0.2388NT$ 0.2388
24H最高價

NT$ 0.2304
NT$ 0.2304NT$ 0.2304

NT$ 0.2388
NT$ 0.2388NT$ 0.2388

NT$ 4,516.524366581134026
NT$ 4,516.524366581134026NT$ 4,516.524366581134026

NT$ 6.708269674724866875
NT$ 6.708269674724866875NT$ 6.708269674724866875

0.00%

-2.15%

-6.24%

-6.24%

ETHW（ETHW）價格歷史 TWD

跟蹤 ETHW 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.162517-2.15%
30天NT$ -0.0284-10.93%
60天NT$ -0.024-9.40%
90天NT$ -0.0516-18.23%
ETHW 今日價格變化

今天，ETHW 記錄了 NT$ -0.162517 (-2.15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ETHW 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0284 (-10.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ETHW 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ETHW 的變化為 NT$ -0.024 (-9.40%)，從而更廣泛地了解其表現。

ETHW 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0516 (-18.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ETHW（ETHW）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ETHW 價格歷史頁面

ETHW 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ETHW 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ETHW 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ETHW 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ETHW_USDT在4小時周期運行於0.2309，位於中枢0.2327下方。價格處於S1與中枢之間，短期結構偏弱。均線系統呈現多頭排列，7日MA與EMA均指向買入信號。樞紐點0.2327構成上方直接參照，S2點位0.2278提供下方結構邊界。 MACD錄得死叉狀態，動能指標出現分層。RSI進入超賣區間，顯示短期拋壓釋放。KDJ與StochRSI數值未形成共鳴，快慢指標方向不一致。波動率維持常態，布林帶收口跡象不明顯。買盤力量集中於均線附近，賣盤動能通過MACD死叉體現。多空雙方在當前價位附近爭奪，缺乏單邊突破動能。 近端阻力位於中枢0.2327，距離現價0.0018。第一支撐位S1為0.2294，距離現價0.0015。遠端參考位R1為0.2343，S2為0.2278。關鍵價位密集分布在0.0030區間內，價格波動空間受限。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ETHW 的價格？

ETHW 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者對以太坊 PoW 分叉的信心
2. 挖礦難度及算力變化對供應量的影響
3. 交易所上架情況與交易量
4. 其他 PoW 加密貨幣的競爭
5. 監管政策的發展動向
6. 整體加密貨幣市場趨勢

為什麼人們想知道 ETHW 今天的價格？

人們希望了解今日的 ETHW 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機判斷以及投資規劃。ETHW 來自以太坊的合併，因而引起了交易者與投資者的高度關注。即時價格資訊有助於評估獲利能力、風險管理，以及進場與離場的時機點。

ETHW 的價格預測

ETHW（ETHW）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ETHW 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ETHW (ETHW) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ETHW 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ETHW 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ETHW 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ETHW 2026–2027 年價格的預測。

關於 ETHW

ETHW是在以太坊區塊鏈上運行的包裹版以太坊（ETH）。其主要功能是促進在不同的區塊鏈網絡上使用ETH，從而提高互操作性並增加以太坊的整體效用。ETHW代幣以1:1的比例發行與以太坊，這意味著每一個ETHW代幣都由等量的ETH支持。這種機制允許用戶在使用不同的區塊鏈網絡時，與基於以太坊的去中心化應用程序（dApps）和智能合約進行互動。將ETH包裹成ETHW的過程由智能合約管理，確保過程的透明性和安全性。

如何在台灣購買和投資 ETHW

準備好開始使用 ETHW 了嗎？在 MEXC 購買 ETHW 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ETHW 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ETHW (ETHW) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ETHW 將立即存入您的錢包。
ETHW (ETHW) 購買教程

ETHW 能做什麼？

擁有 ETHW 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ETHW (ETHW) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) 是 Ethereum 區塊鏈與 Ethereum Merge 的硬分叉。合併將使以太坊過渡到股權證明，而分叉版本將繼續使用工作證明。

ETHW資源

要更深入地瞭解 ETHW，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方ETHW網站
區塊查詢

類別 :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

人們還問：關於ETHW的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:49:27 (UTC+8)

ETHW（ETHW）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ETHW 的更多資訊

ETHWUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ETHW。在 MEXC 上探索 ETHWUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ETHW (ETHW) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ETHW 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ETHW/USDT
NT$7.396425
NT$7.396425NT$7.396425
-2.11%
271.37K (USDT)

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NT$0.45369NT$0.45369

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NT$9.12492
NT$9.12492NT$9.12492

+22.78%

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DAPPOS

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NT$9.3667815
NT$9.3667815NT$9.3667815

+5.34%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9275785
NT$2.9275785NT$2.9275785

+382.26%

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Fusionist

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NT$8.5335255
NT$8.5335255NT$8.5335255

+130.70%

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AKEDO

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NT$0.37334853
NT$0.37334853NT$0.37334853

+78.98%

Heima

Heima

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NT$5.28453
NT$5.28453NT$5.28453

+35.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.3751145
NT$28.3751145NT$28.3751145

+25.64%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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