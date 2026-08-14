ETHW 今日價格

ETHW (ETHW) 今日實時價格為 NT$ 0.2315，過去 24 小時內變化了 2.15%。目前 ETHW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2315 每 ETHW。

ETHW 目前市值在 NT$ 24.96M 排名第 #641，流通供應量為 107.82M ETHW。過去 24 小時內，ETHW 的交易價格在 NT$ 0.2304（低點）和 NT$ 0.2388（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,516.524366581134026，而歷史最低價為 NT$ 6.708269674724866875。

短期表現方面，ETHW 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -6.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 63.50K。

ETHW（ETHW）市場資訊

排名 No.641 市值 NT$ 24.96MNT$ 24.96M NT$ 24.96M 成交量（24H） NT$ 63.50KNT$ 63.50K NT$ 63.50K 完全稀釋市值 NT$ 24.96MNT$ 24.96M NT$ 24.96M 流通量 107.82M 107.82M 107.82M 總供應量 107,818,999.04993 107,818,999.04993 107,818,999.04993 所屬公鏈 ETHW

ETHW 的目前市值為 NT$ 24.96M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 63.50K。ETHW 的流通量為 107.82M，總供應量是 107818999.04993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.96M。