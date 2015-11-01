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以太幣經典 今日價格
以太幣經典 (ETC) 今日實時價格為 NT$ 6.15，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 ETC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.15 每 ETC。
以太幣經典 目前市值在 NT$ 966.21M 排名第 #53，流通供應量為 157.11M ETC。過去 24 小時內，ETC 的交易價格在 NT$ 6.11（低點）和 NT$ 6.3（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,628.238249176，而歷史最低價為 NT$ 14.455650137364864423。
短期表現方面，ETC 在過去一小時內波動了 +0.32%，過去7 天內波動了 -5.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.25K。
以太幣經典（ETC）市場資訊
NT$ 966.21M
NT$ 966.21MNT$ 966.21M
NT$ 80.25K
NT$ 80.25KNT$ 80.25K
NT$ 1.30B
NT$ 1.30BNT$ 1.30B
210,700,000
210,700,000 210,700,000
210,700,000
210,700,000 210,700,000
NT$ 24.035985
NT$ 24.035985NT$ 24.035985
以太幣經典 的目前市值為 NT$ 966.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.25K。ETC 的流通量為 157.11M，總供應量是 210700000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.30B。
以太幣經典 價格歷史 TWD
NT$ 5,628.238249176
NT$ 5,628.238249176NT$ 5,628.238249176
NT$ 14.455650137364864423
NT$ 14.455650137364864423NT$ 14.455650137364864423
以太幣經典（ETC）價格歷史 TWD
跟蹤 以太幣經典 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -2.8708
|-1.44%
|30天
|NT$ -0.98
|-13.75%
|60天
|NT$ -1.38
|-18.33%
|90天
|NT$ -2.86
|-31.75%
以太幣經典 今日價格變化
今天，ETC 記錄了 NT$ -2.8708 (-1.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
以太幣經典 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.98 (-13.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
以太幣經典 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ETC 的變化為 NT$ -1.38 (-18.33%)，從而更廣泛地了解其表現。
以太幣經典 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -2.86 (-31.75%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 以太幣經典（ETC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 以太幣經典 價格歷史頁面
目前 ETC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ETC_USDT在4小時周期運行於6.28價格位，位於中樞點6.2333上方。價格處於S1與R1支撐阻力之間，結構呈現窄幅震盪特徵。均線系統全部顯示買入信號，指標一致性指向多方排列。當前價格偏離中樞0.7%，位於區間上半部。
MACD錄得死叉狀態，快慢線動能出現分層現象。RSI處於中性區域，未顯示極端超買或超賣數值。KDJ與StochRSI指標數值尚待確認，波動率維持低位水平。短期動能分散，缺乏單邊突破所需的成交量配合。布林帶開口狀態待定，價格沿中軌附近運行。
近端阻力位於R1位6.3386，距離現價0.8%。下方第一支撐為S1位6.1356，距離現價2.3%。遠端參考位包括R2位6.4363及S2位6.0303。關鍵價位間距均勻，市場目前處於等待方向選擇的階段。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 以太幣經典 的價格？
以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：
幾項關鍵因素會影響以太坊經典（ETC）的價格：
1. 市場情緒與投資者信心
2. 比特幣價格走勢（相關性效應）
3. 網路安全及算力變化
4. 開發進展與協議改進
5. 交易量與流動性水準
6. 監管消息與合規問題
7. 其他智慧合約平台的競爭
8. 採礦利潤與礦工支持
9. 交易所上架與下架
10. 整體加密貨幣市場趨勢
這些因素相互作用，共同造就了ETC市場的價格波動。
為什麼人們想知道 以太幣經典 今天的價格？
人們希望了解以太坊經典（ETC）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格走勢有助於交易者在波動劇烈的加密貨幣市場中識別機會與風險。
以太幣經典 的價格預測
以太幣經典（ETC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ETC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。以太幣經典 (ETC) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，以太幣經典 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 ETC 2026–2027 年價格的預測。
關於 以太幣經典
以太坊經典版（ETC）是一種開源的、基於區塊鏈的加密貨幣，支持智能合約。它在2016年由於對如何處理DAO攻擊的意見分歧，從原始的以太坊（ETH）網絡中硬分叉而來。ETC採用與比特幣相似的工作量證明（PoW）共識機制運行，並維護原始的以太坊區塊鏈，保留舊的交易記錄。ETC的一般目的是通過其區塊鏈便利去中心化應用程序（dApps）和協議，允許開發者建立和管理應用程序，並讓用戶與之互動。該資產的發行模型是有上限的，最大供應量為2.1億ETC。
如何在台灣購買和投資 以太幣經典
準備好開始使用 以太幣經典 了嗎？在 MEXC 購買 ETC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 以太幣經典 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 以太幣經典 (ETC) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，以太幣經典 將立即存入您的錢包。
以太幣經典 能做什麼？
擁有 以太幣經典 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是以太幣經典 (ETC)
以太經典（Ethereum Classic）是一個去中心化的智能合約平臺，擁有完全按照程式運行的應用程式，無故障、無審查、無欺詐以及不受第三方干擾。以太坊經典是原始以太坊區塊鏈的延續——保留了經典版本未經修改的歷史; 免受外部干擾和主觀篡改交易。
白皮書
以太幣（ETH）是以太坊的原生資產，在整個生態系中具備多項功能，其核心角色是用於支付交易與運算費用。當用戶提交交易時，需支付兩種費用：基礎費用（base fee）與優先費用（priority fee）。基礎費用將被焚毀（burned），也就是永久退出流通；而優先費用則授予驗證者（validators）。基礎費用會根據網路擁塞程度自動調整——需求上升時費用亦隨之提高。在「合併」（The Merge）之後，新 ETH 的發行方式改為透過質押獎勵（staking rewards），而非挖礦；驗證者因協助維護共識安全而獲得這些獎勵。目前 ETH 的年發行率約為 0.5%，遠低於過去挖礦時代約 4.3% 的發行率。由於發行量減少，加上基礎費用持續焚毀，當網路使用率高時，ETH 甚至可能呈現通縮（deflationary）特性。ETH 的價值取決於其在以太坊上的實用性與有限供應量——無論是發送交易或部署智能合約，皆須使用 ETH。
以太坊由維塔利克·布特林（Vitalik Buterin）創建，他於2013年、年僅19歲時首次提出此構想。該專案於2015年正式啟動，共同創辦人包括撰寫了大量技術規範的蓋文·伍德（Gavin Wood）。如今，開發協調工作由非營利組織「以太坊基金會（Ethereum Foundation）」主導。更廣泛的生態系已擴展至涵蓋多個客戶端團隊、研究小組與開發組織。主要貢獻者包括以太坊基金會、ConsenSys，以及眾多獨立開發團隊。以太坊持續以去中心化方式運作，背後有逾200位活躍的核心開發者及全球數千名貢獻者支援。定期舉辦的社群會議，以及「以太坊改進提案（EIP）」流程，有助確保開發過程保持透明且協作共進。
以太坊可被視為一台全球性的電腦，任何人都能使用；其應用程式運行於數千台電腦之上，而非依賴單一機器。這種分散式架構，讓系統極具可靠性，且極難關停。智能合約在「以太坊虛擬機（EVM）」中執行——這是一種專為執行鏈上程式碼而打造的環境。為避免網路過載並公平分配資源，以太坊採用一種名為「Gas（燃料）」的費用機制：每項操作皆需消耗 Gas，使用者則以 ETH 支付相應成本。2022 年 9 月完成「合併（The Merge）」後，以太坊從工作量證明（PoW）轉向權益證明（PoS），能源消耗降低逾 99.95%，同時強化了安全性與去中心化程度。驗證者須至少質押 32 ETH 才能參與共識；持有較少 ETH 的用戶，仍可透過質押池（staking pools）參與。目前，全網由逾 50 萬名驗證者支援，共同維護網路安全與持續運作。
以太坊是一個具變革性的區塊鏈平台，其功能遠不止於簡單的數位資產轉帳。它允許開發者透過智能合約（smart contracts）——即依程式碼精準執行的自動化程式——來建立去中心化應用程式（dApps）。該網路的原生代幣「以太幣（ETH）」，用於支付運算資源費用。2022 年，以太坊正式完成向權益證明（proof-of-stake）機制的過渡，能源消耗降低約 99.95%。此後，該平台持續透過重大升級推進發展，目標是提升可擴展性，並讓網路更易於接入與使用。
以太坊的發展路徑，長期聚焦於提升可擴展性、安全性與永續性。「湧現（Surge）」是下一個重大里程碑，將導入「原型 Danksharding（proto-danksharding）」，以實質提升交易吞吐量並降低手續費。與此同時，二層（Layer 2）擴容方案正日益成為核心——尤其是 Optimistic Rollups 與 zkRollups，它們在擴大容量的同時，仍保有以太坊的安全保障。這些二層系統每秒可處理數千筆交易；而 EIP-4844（原型 Danksharding）的實施，目標是將二層成本最高降低達 100 倍。後續升級階段——稱為「轉捩點（Verge）」、「清除（Purge）」與「狂歡（Splurge）」——則將著重於提升整體效率與使用者體驗。規劃中的增強功能包括：採用 Verkle Trees 改進資料儲存、清理歷史資料，以及更多以安全性為導向的改進。
以太幣經典資源
要更深入地瞭解 以太幣經典，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於以太幣經典的其他問題
如果 以太幣經典 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 以太幣經典 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
以太幣經典 今日價格為 NT$ 196.4925。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
以太幣經典 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ETC 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 以太幣經典 的交易量為 --。
ETC 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 以太幣經典 價格，請造訪 ETC 價格頁面了解更多資訊。
ETC 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,675.53
-1.17%
ETH
1,868.04
-0.64%
GOLD(XAUT)
4,371.46
+0.49%
USDC
1.00106
+0.02%
SOL
75.37
-0.37%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ETC/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 以太幣經典 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
以太幣經典 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 以太幣經典 (ETC) 的價格預測，了解更深入的分析。
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以太幣經典（ETC）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ETCUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 ETC。在 MEXC 上探索 ETCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$196.173
NT$196.173NT$196.173
-1.44%
12.98K (USDT)
NT$195.7896
NT$195.7896NT$195.7896
-1.81%
8.74K (USDT)
NT$0.003133017
NT$0.003133017NT$0.003133017
-0.33%
1.34K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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