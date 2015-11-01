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以太幣經典 目前實時價格為 6.15 TWD。ETC 市值為 966,213,251.64672471 TWD。追蹤台灣的 ETC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！以太幣經典 目前實時價格為 6.15 TWD。ETC 市值為 966,213,251.64672471 TWD。追蹤台灣的 ETC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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以太幣經典 圖標

以太幣經典實時價格 (ETC)

1 ETC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$196.4925
NT$196.4925NT$196.4925
-1.44%1D
TWD
以太幣經典 (ETC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:58 (UTC+8)

以太幣經典 今日價格

以太幣經典 (ETC) 今日實時價格為 NT$ 6.15，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 ETC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.15 每 ETC。

以太幣經典 目前市值在 NT$ 966.21M 排名第 #53，流通供應量為 157.11M ETC。過去 24 小時內，ETC 的交易價格在 NT$ 6.11（低點）和 NT$ 6.3（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,628.238249176，而歷史最低價為 NT$ 14.455650137364864423

短期表現方面，ETC 在過去一小時內波動了 +0.32%，過去7 天內波動了 -5.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.25K

以太幣經典（ETC）市場資訊

No.53

NT$ 966.21M
NT$ 966.21MNT$ 966.21M

NT$ 80.25K
NT$ 80.25KNT$ 80.25K

NT$ 1.30B
NT$ 1.30BNT$ 1.30B

157.11M
157.11M 157.11M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

74.56%

0.05%

2015-11-01 00:00:00

NT$ 24.035985
NT$ 24.035985NT$ 24.035985

ETC

以太幣經典 的目前市值為 NT$ 966.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.25K。ETC 的流通量為 157.11M，總供應量是 210700000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.30B

以太幣經典 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 6.11
NT$ 6.11NT$ 6.11
24H最低價
NT$ 6.3
NT$ 6.3NT$ 6.3
24H最高價

NT$ 6.11
NT$ 6.11NT$ 6.11

NT$ 6.3
NT$ 6.3NT$ 6.3

NT$ 5,628.238249176
NT$ 5,628.238249176NT$ 5,628.238249176

NT$ 14.455650137364864423
NT$ 14.455650137364864423NT$ 14.455650137364864423

+0.32%

-1.44%

-5.68%

-5.68%

以太幣經典（ETC）價格歷史 TWD

跟蹤 以太幣經典 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -2.8708-1.44%
30天NT$ -0.98-13.75%
60天NT$ -1.38-18.33%
90天NT$ -2.86-31.75%
以太幣經典 今日價格變化

今天，ETC 記錄了 NT$ -2.8708 (-1.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

以太幣經典 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.98 (-13.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

以太幣經典 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ETC 的變化為 NT$ -1.38 (-18.33%)，從而更廣泛地了解其表現。

以太幣經典 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -2.86 (-31.75%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 以太幣經典（ETC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 以太幣經典 價格歷史頁面

以太幣經典 分析

本分析利用人工智慧模型評估 以太幣經典 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

以太幣經典 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ETC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ETC_USDT在4小時周期運行於6.28價格位，位於中樞點6.2333上方。價格處於S1與R1支撐阻力之間，結構呈現窄幅震盪特徵。均線系統全部顯示買入信號，指標一致性指向多方排列。當前價格偏離中樞0.7%，位於區間上半部。 MACD錄得死叉狀態，快慢線動能出現分層現象。RSI處於中性區域，未顯示極端超買或超賣數值。KDJ與StochRSI指標數值尚待確認，波動率維持低位水平。短期動能分散，缺乏單邊突破所需的成交量配合。布林帶開口狀態待定，價格沿中軌附近運行。 近端阻力位於R1位6.3386，距離現價0.8%。下方第一支撐為S1位6.1356，距離現價2.3%。遠端參考位包括R2位6.4363及S2位6.0303。關鍵價位間距均勻，市場目前處於等待方向選擇的階段。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 以太幣經典 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

幾項關鍵因素會影響以太坊經典（ETC）的價格：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 比特幣價格走勢（相關性效應）
3. 網路安全及算力變化
4. 開發進展與協議改進
5. 交易量與流動性水準
6. 監管消息與合規問題
7. 其他智慧合約平台的競爭
8. 採礦利潤與礦工支持
9. 交易所上架與下架
10. 整體加密貨幣市場趨勢

這些因素相互作用，共同造就了ETC市場的價格波動。

為什麼人們想知道 以太幣經典 今天的價格？

人們希望了解以太坊經典（ETC）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買入或賣出的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。價格走勢有助於交易者在波動劇烈的加密貨幣市場中識別機會與風險。

以太幣經典 的價格預測

以太幣經典（ETC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ETC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
以太幣經典 (ETC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，以太幣經典 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 以太幣經典 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 以太幣經典 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ETC 2026–2027 年價格的預測。

關於 以太幣經典

以太坊經典版（ETC）是一種開源的、基於區塊鏈的加密貨幣，支持智能合約。它在2016年由於對如何處理DAO攻擊的意見分歧，從原始的以太坊（ETH）網絡中硬分叉而來。ETC採用與比特幣相似的工作量證明（PoW）共識機制運行，並維護原始的以太坊區塊鏈，保留舊的交易記錄。ETC的一般目的是通過其區塊鏈便利去中心化應用程序（dApps）和協議，允許開發者建立和管理應用程序，並讓用戶與之互動。該資產的發行模型是有上限的，最大供應量為2.1億ETC。

如何在台灣購買和投資 以太幣經典

準備好開始使用 以太幣經典 了嗎？在 MEXC 購買 ETC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 以太幣經典 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 以太幣經典 (ETC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，以太幣經典 將立即存入您的錢包。
以太幣經典 (ETC) 購買教程

以太幣經典 能做什麼？

擁有 以太幣經典 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 以太幣經典 (ETC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是以太幣經典 (ETC)

以太經典（Ethereum Classic）是一個去中心化的智能合約平臺，擁有完全按照程式運行的應用程式，無故障、無審查、無欺詐以及不受第三方干擾。以太坊經典是原始以太坊區塊鏈的延續——保留了經典版本未經修改的歷史; 免受外部干擾和主觀篡改交易。

白皮書

以太幣經典資源

要更深入地瞭解 以太幣經典，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方以太幣經典網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

人們還問：關於以太幣經典的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:58 (UTC+8)

以太幣經典（ETC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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ETCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ETC。在 MEXC 上探索 ETCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 以太幣經典 (ETC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 以太幣經典 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ETC/USDT
NT$196.173
NT$196.173NT$196.173
-1.44%
12.98K (USDT)
ETC/USDC
NT$195.7896
NT$195.7896NT$195.7896
-1.81%
8.74K (USDT)
ETC/BTC
NT$0.003133017
NT$0.003133017NT$0.003133017
-0.33%
1.34K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.86272
NT$2.86272NT$2.86272

+371.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17812125
NT$0.17812125NT$0.17812125

-5.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

-26.01%

up

up

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NT$8.981145
NT$8.981145NT$8.981145

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3623085
NT$9.3623085NT$9.3623085

+5.29%

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KiiChain

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KII

NT$2.86272
NT$2.86272NT$2.86272

+371.57%

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NT$8.64567
NT$8.64567NT$8.64567

+133.73%

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NT$0.37492686
NT$0.37492686NT$0.37492686

+79.74%

Heima

Heima

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NT$5.38677
NT$5.38677NT$5.38677

+37.82%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.75500
NT$28.75500NT$28.75500

+27.32%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD

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