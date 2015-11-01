以太幣經典 今日價格

以太幣經典 (ETC) 今日實時價格為 NT$ 6.15，過去 24 小時內變化了 1.44%。目前 ETC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 6.15 每 ETC。

以太幣經典 目前市值在 NT$ 966.21M 排名第 #53，流通供應量為 157.11M ETC。過去 24 小時內，ETC 的交易價格在 NT$ 6.11（低點）和 NT$ 6.3（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,628.238249176，而歷史最低價為 NT$ 14.455650137364864423。

短期表現方面，ETC 在過去一小時內波動了 +0.32%，過去7 天內波動了 -5.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 80.25K。

以太幣經典（ETC）市場資訊

排名 No.53 市值 NT$ 966.21MNT$ 966.21M NT$ 966.21M 成交量（24H） NT$ 80.25KNT$ 80.25K NT$ 80.25K 完全稀釋市值 NT$ 1.30BNT$ 1.30B NT$ 1.30B 流通量 157.11M 157.11M 157.11M 最大供應量 210,700,000 210,700,000 210,700,000 總供應量 210,700,000 210,700,000 210,700,000 流通率 74.56% 市場佔有率 0.05% 發行日期 2015-11-01 00:00:00 發行價格 NT$ 24.035985NT$ 24.035985 NT$ 24.035985 所屬公鏈 ETC

以太幣經典 的目前市值為 NT$ 966.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 80.25K。ETC 的流通量為 157.11M，總供應量是 210700000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.30B。